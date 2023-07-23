Smoke & Barrel 97-20 Rockaway Beach Blvd
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COCKTAILS
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HOUSE
$7.00
JACK DANIELS
$10.00
JACK DANIELS HONEY
$10.00
TULLAMORE DEW
$9.00
FIREBALL
$8.00
SEAGRAMS VO
$8.00
OLD FORESTER
$10.00
KNOB CREEK
$10.00
GLENFIDDICH
$10.00
RITTENHOUSE
$10.00
PABST
$10.00
JIM BEAM
$9.00
BULLEIT BOURBON
$10.00
BULLIET RYE
$10.00
MICHTERS
$10.00
YELLOW BIRD
$8.00
OLD FORESTER 1897
$10.00
WOODFORD RESERVE
$10.00
CORDIALS
SCOTCH/BRANDY
Smoke & Barrel 97-20 Rockaway Beach Blvd Location and Ordering Hours
(917) 635-0408
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