FOOD

Starters

Nashville Deviled Eggs

$12.00Out of stock

Smoked Wings

$16.00

Crispy Corn Fritters

$13.00Out of stock

PEI Mussels

$19.00

Gulf Shrimp Cocktail

$19.00Out of stock

BBQ

St. Louis Ribs

$15.00+

Beef Brisket

$23.00Out of stock

Pulled Pork

$18.00Out of stock

Half Smoked Chicken

$22.00

Barrel of Bones

$42.00Out of stock

Salads

The Southwestern

$14.00

Chipotle Caesar

$12.00Out of stock

The Yellow Melon

$14.00Out of stock

Sandwiches

S&B Burger

$18.00

Pulled Pork

$17.00Out of stock

Crispy Chicken

$18.00Out of stock

Brisket

$19.00Out of stock

Pulled Portobello

$15.00Out of stock

Entrees

Cowboy Steak

$45.00Out of stock

Gulf Shrimp & Poblano Grits

$29.00Out of stock

Grillhouse Salmon

$28.00Out of stock

FIRE ENTREES

Sides

Cornbread

Mac & 3 Cheeses

$10.00

Red Beans

Vinegar Slaw

Doc's Warm Potato Salad

Out of stock

Skin-on Fries

$8.00

Collard Greens

Out of stock

Sauteed Spinach

Out of stock

Nueske's Bacon

Grilled Andouille

Dessert

Banana Cream Pie

$9.00Out of stock

Key Lime Pie

$9.00Out of stock

Mississippi Mud Pie

$9.00Out of stock

FIRE DESSERT

DRINK

Signature Cocktails

Smokey Old Fashioned

$15.00

Mint Julep

$12.00

The George

$12.00

Gin Fizz

$12.00

Texas Lemonade

$12.00

Kentucky Mule

$12.00

John Daly

$12.00

Tequila Mockingbird

$12.00

The Empress Sidecar

$12.00

Louisiana Margarita

$12.00

COCKTAILS

MARTINI

$10.00

COSMOPOLITAN

$10.00

MOJITO

$10.00

APEROL SPRITZ

$10.00

SPRITZ

$10.00

WHISKEY SOUR

$10.00

MANHATTAN

$10.00

Margarita

$10.00

BEER BOTTLE

BUDWEISER

$5.00

BUD LIGHT

$5.00

BUDWEISER ZERO

$5.00

BECKS

$7.00

PRESIDENTÉ

$7.00

COORS LIGHT

$5.00

MILLER LIGHT

$5.00

CORONA

$7.00

LONGBOARD

$7.00

DOC'S HARD CIDER

$7.00

HIGH NOON

$8.00

can beer special (until 5 pm)

$3.00

Beer on Tap

Guinness

$8.00

Lagunitas IPA

$8.00

Magners Irish Cider

$8.00

Kona Big Wave

$7.00

Duvel

$9.00

Six Point Sweet Action

$7.00

Michelob Ultra

$6.00

Goose Island IPA

$7.00

Stella Artois

$7.00

Stone Tangerine Express iPA

$8.00

Barrier Island Lomax

$7.00

Prosecco Archer Roose

$8.00

Wine

Warwick Wine Rose Sangria

$10.00+

3 Brothers Cabernet Frank Rose

$9.00+

Monte Maria Merlot

$9.00+

Pomponette Chardonnay Sauvignon

$11.00+

Soda

Pepsi

$3.50

Diet Pepsi

$3.50

Seltzer

$3.50

Starry

$3.50

Tonic

$3.50

Ginger Ale

$3.50

Lemonade

$3.50

Cranberry

$3.50

VODKA

HOUSE

$7.00

GREY GOOSE

$9.00

TITOS

$9.00

KETTLE

$9.00

STOLI REG

$8.00

STOLI CITRON

$8.00

STOLI ORANGE

$8.00

STOLI VANILLA

$8.00

STOLI RAZ

$8.00

RUM

HOUSE

$7.00

KRAKEN

$9.00

GOSLINGS

$9.00

BACARDI SILVER

$9.00

BACARDI GOLD

$10.00

Captain Morgan

$9.00

GIN

HOUSE

$7.00

HENDRICKS

$10.00

EMPRESS

$10.00

HA'PENNY

$8.00

GIN PIG

$8.00

BAR HILL TOM CAT

$10.00

TEQUILLA

HOUSE

$7.00

CASAMIGOS

$11.00

HARADURA

$11.00

DON JULIO

$10.00

WHISKEY

HOUSE

$7.00

JACK DANIELS

$10.00

JACK DANIELS HONEY

$10.00

TULLAMORE DEW

$9.00

FIREBALL

$8.00

SEAGRAMS VO

$8.00

OLD FORESTER

$10.00

KNOB CREEK

$10.00

GLENFIDDICH

$10.00

RITTENHOUSE

$10.00

PABST

$10.00

JIM BEAM

$9.00

BULLEIT BOURBON

$10.00

BULLIET RYE

$10.00

MICHTERS

$10.00

YELLOW BIRD

$8.00

OLD FORESTER 1897

$10.00

WOODFORD RESERVE

$10.00

CORDIALS

ROMANA SAMBUCA

$9.00

COINTREAU

$9.00

JAGERMEISTER

$8.00

KAHLUA

$8.00

SABROSO

$8.00

BOLS AMSTERDAM

$8.00

FRANGELICO

$9.00

BITTERMANS

$9.00

CHAMBORD

$9.00

GRAND MARNIER

$9.00

DRAMBUIE

$9.00

B&B

$9.00

SCOTCH/BRANDY

DEWERS

$8.00

HOUSE

$7.00

GLENGARRY

$9.00

GLENFIDDICH FIRE

$10.00

JOHNNY WALKER BLACK

$10.00

JOHNNY WALKER RED

$9.00

COFFEE/TEA

ICED COFFEE

$4.00

HOT COFFEE

$3.00

ICED TEA

$4.00

HOT TEA

$3.00

MOCKTAILS

BEACH SUNRISE

$8.00

SMOKEY CHERRY MULE

$8.00