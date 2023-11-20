SMOKE Bistro
TRAYS**
COMBOS**
SANDWICHES**
- CHICKEN SANDWICH****$10.75
MARINATED CHARGRILLED CHOPPED CHICKEN THIGHS, PAIRED WITH SAUCE OF CHOICE, PICKLES ON A CRAFTED BUN
- SAUSAGE SANDWICH****$10.75
CHARGRILLED HICKORY SMOKED THICK CUT CONECUH SAUSAGE SERVED WITH SAUCE OF CHOICE AND PICKLES ON A CRAFTED BUN
- PORK SANDWICH****$12.75
SLOW SMOKED PULLED PORK SHOULDER, GLAZED WITH SAUCE OF CHOICE, PICKLES AND SLAW ON A CRAFTED BUN
- TURKEY SANDWICH****$12.75
SEASONED SMOKED SLICED TURKET BREAST, TOPPED WITH SAUCE OF CHOICE, PICKLES ON A CRAFTED BUN
- BRISKET SANDWICH****$14.75
SLOW SMOKED PAN SEARED SLICED BRISKET, SAUCE OF CHOICE, PICKLES AND SLAW ON A CRAFTED BUN
MEATS**
SIDES**
- MACARONI & CHEESE*$3.75
CHEF'S AWARD WINNING 5-CHEESE CAVATAPPI BAKED MACARONI AND CHEESE
- MACARONI & CHEESE* (PINT)$15.00
CHEF'S AWARD WINNING 5-CHEESE CAVATAPPI BAKED MACARONI AND CHEESE
- CABBAGE*$3.75
SOUTHERN SLOW COOKED CABBAGE GREENS SEASONED WITH A TRADITIONAL SPICE BLEND
- CABBAGE* (PINT)$15.00
SOUTHERN SLOW COOKED CABBAGE GREENS SEASONED WITH A TRADITIONAL SPICE BLEND
- POTATO SALAD*$3.75
SOUTHERN STYLE DICED GOLD POTATOES, SLIGHTLY MASHED AND SEASONED, EGGS AND SWEET PICKLE RELISH
- POTATO SALAD* (PINT)$15.00
SOUTHERN STYLE DICED GOLD POTATOES, SLIGHTLY MASHED AND SEASONED, EGGS AND SWEET PICKLE RELISH
- BAKED BEANS*$3.75
TRADITIONAL BAKED BEANS MADE WITH HOUSE BARBECUE SAUCE AND BROWN SUGAR
- BAKED BEANS* (PINT)$15.00
TRADITIONAL BAKED BEANS MADE WITH HOUSE BARBECUE SAUCE AND BROWN SUGAR
- COLE SLAW*$3.75
SWEET AND SAVORY CABBAGE, RADISH AND CARROTS TOSSED IN HOUSE WHITE BARBECUE SAUCE
- COLE SLAW* (PINT)$15.00
SWEET AND SAVORY CABBAGE, RADISH AND CARROTS TOSSED IN HOUSE WHITE BARBECUE SAUCE
- CORNBREAD*$3.75
MOMMA'S OLD SCHOOL CORNBREAD RECIPE SERVED WITH CHEF'S SIGNATURE HONEY CRUNCH BUTTER™
- CORNBREAD* (DOZEN)$15.00
MOMMA'S OLD SCHOOL CORNBREAD RECIPE SERVED WITH CHEF'S SIGNATURE HONEY CRUNCH BUTTER™
- CORN BITES*$3.75
CHARGRILLED CORN ON THE COB BITES TOPPED WITH SPICES AND DRIZZLED WITH HOUSE WHITE BARBECUE SAUCE
- CORN BITES* (3-4 SERVINGS)$15.00
CHARGRILLED CORN ON THE COB BITES TOPPED WITH SPICES AND DRIZZLED WITH HOUSE WHITE BARBECUE SAUCE