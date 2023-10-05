SOKAI SUSHI

APPETIZERS

CRISPY SALMON TRUFFLE GUACAMOLE

CRISPY SALMON TRUFFLE GUACAMOLE

$20.00

TRUFFLE SALMON TARTARE, CRISPY RICE, HANDMADE GUACAMOLE, TOBIKO, MIRCROGREENS AND AJI AMARILLO

EDAMAME

EDAMAME

$9.00

STEAMED EDAMAME

GYOZA

GYOZA

$10.00

STEAMED OR FRIED PORK DUMPLINGS, MICROGREENS AND PONZU SAUCE

JAPANESE TACOS

JAPANESE TACOS

$20.00

TUNA TARTARE, AVOCADO, RED ONION, GYOZA SKIN TACO, TOBIKO, MICROGREENS AND LEMON PEPPER SAUCE

PORK BELLY BUNS

PORK BELLY BUNS

$19.00

PORK BELLY, STEAMED BUNS, CRISPY SWEET POTATO, CRIOLLA SAUCE AND AJI AMARILLO AIOLI

PULPO ANTICUCHERO

PULPO ANTICUCHERO

$24.00

OCTOPUS, PERUVIAN CORN, FINGERLING POTATO, CHIMICHURRI AND ANTICUCHERA SAUCE

SALMON TACOS

SALMON TACOS

$20.00

TRUFFLE SALMON, GUACAMOLE, GYOZA SKIN TACO, TOBICO, MICROGREENS AND AJI AMARILLO AIOLI

SUSHI PIZZA

SUSHI PIZZA

$19.00

KRAB SALAD, SALMON, AVOCADO, CRISPY RICE, CREAM CHEESE, WAKAME SALAD, SESAME SEEDS, TOBIKO, MASAGO AND EEL SAUCE

SWEET AND SPICY EDAMAME

SWEET AND SPICY EDAMAME

$10.00

EDAMAME BEANS WITH SWEET CHILLI GARLIC SAUCE

TUNA PIZZA SPECIAL

TUNA PIZZA SPECIAL

$20.00

TUNA ON A BED OF RED ONIONS AND CREAM CHEESE, ON TOP OF A TORTILLA WITH MICROGREENS, TOBIKO, GUACAMOLE, CRISPY RICE, AJI AMARILLO SAUCE AND TRUFFLE OIL

WAGYU SLIDERS

WAGYU SLIDERS

$21.00

3oz OF WAGYU BURGER, GOAT CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, BABY ARUGULA, EEL SAUCE AND JALAPENO SAUCE

PONZU TRUFFLE CRISPY SALMON

$20.00

SALMON COQUITOS

$12.00

SIGNATURE ROLLS

ASIA ROLL

ASIA ROLL

$26.00

MAMENORI, SALMON, BREADED EEL, CREAM CHEESE, AVOCADO, KANIKAMA, MASAGO, CRISPY RICE, TRUFFLE OIL, AJI AMARILLO AND EEL SAUCE

BRIE TEMPTATION

BRIE TEMPTATION

$25.00

MAMENORI, SALMON KATSU, CREAM CHEESE, MASAGO, KANI STICK, PLANTAIN, BRIE CHEESE, SCALLIONS, EEL SAUCE AND PASSION FRUIT SAUCE

BUTTER KRAB

BUTTER KRAB

$19.00

MAMENORI, KANI, MAYO, AND PONZU CLARIFIED BUTTER SAUCE

COPPERFIELD

COPPERFIELD

$24.00

MAMENORI, KRAB SALAD, SHRIMP TEMPURA, MASAGO, CREAM CHEESE, AVOCADO, ALMONDS, HONEY AND EEL SAUCE

DORAL ROLL

DORAL ROLL

$29.00

MAMENORI, SHRIMP TEMPURA, SALMON TATAKI, MASAGO, KRAB DIP, FRIED SHALLOTS, KANIKAMA, AVOCADO, TROUT CAVIAR, NIKKEI SAUCE, CITRUS SAUCE, HONEY TRUFFLE SRIRACHA AND GOLDEN FLAKES

DRAGON ROLL

DRAGON ROLL

$19.00

NORI, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, ASPARAGUS, AVOCADO, SPICY MAYO, AND EEL SAUCE

EBI ROLL SPECIAL

EBI ROLL SPECIAL

$25.00

MAMENORI, SUSHI EBI, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, MASAGO, SCALLION, SWEET POTATO CHIPS, CWEET CHILLI SAUCE, PONZU SAUCE AND AJI AMARILLO SAUCE

FLAGLER ROLL

FLAGLER ROLL

$22.00

SALMON, KANI STICK, AVOCADO, CHOPPED SHRIMP ON TOP, SCALLIONS, MASAGO, CREAMY SAUCE AND EEL SAUCE

FUJI

FUJI

$21.00

NORI, KANI STICK, AVOCADO, CREAM CHEESE, MASAGO, TEMPURA FLAKES, SCALLIONS, CHOPPED SHRIMP TEMPURA WITH HONEY MUSTARD AND EEL SAUCE

GABY ROLL

GABY ROLL

$24.00

NORI, SHRIMP TEMPURA, GOAT CHEESE, KRAB SALAD, AVOCADO, TEMPURA FLAKES, MASAGO, TUNA, AJI AMARILLO AND EEL SAUCE

JALAPENO POPPER

JALAPENO POPPER

$20.00

NORI, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, AVOCADO, JALAPENO PARMESAN CHEESE AND SPICY MAYO

KONA ROLL

KONA ROLL

$24.00

NORI, SHRIMP TEMPURA, KRAB SALAD, SWEET PLANTAIN, CREAM CHEESE, AVOCADO, SHALLOTS, SPICY MAYO AND EEL SAUCE

MATSU

MATSU

$25.00

MAMENORI, SALMON , TUNA, SHRIMP TEMPURA, KRAB SALAD, CREAM CHEESE, MASAGO, AVOCADO, AJI AMARILLO, EEL SAUCE, TRUFFLE OIL, TEMPURA FLAKES AND MICROGREENS

MAUI

MAUI

$22.00

NORI, SWEET PLATAIN, SALMON, KRAB SALAD, CREAM CHEESE, AVOCADO, MANGO, EEL SAUCE, BREADED AND FRIED ROLL

MIAMI ROLL

MIAMI ROLL

$24.00

NORI, SHRIMP TEMPURA, KANI STICK, TUNA TATAKI, CREAM CHEESE, AVOCADO, CUCUMBER, TEMPURA FLAKES, EEL SAUCE AND SPICY MAYO

MIDORI (VEGAN ROLL)

MIDORI (VEGAN ROLL)

$18.00

NORI, RED PEPPER, BANANA, SHALLOTS, CARROTS, CUCUMBER, HUMMUS EDAMAME, AVOCADO, CRISPY RICE, SESAME SEEDS AND MICRO CILANTRO ALMONDS ON THE SIDE

NUBO

NUBO

$22.00

MAMENORI, SALMON, KRAB SALAD, SHRIMP TEMPURA, CREAM SHEESE, MASAGO, AVOCADO, SWEET POTATO CHIPS, SPICY MAYO AND EEL SAUCE

ROCKSTAR ROLL

ROCKSTAR ROLL

$24.00

MAMENORI, SALMON, TUNA, MASAGO, CREAM CHEESE, AVOCADO, TEMPURA FLAKES, SPICY MAYO AND EEL SAUCE

SALMON GUACA-TRUFFLE

SALMON GUACA-TRUFFLE

$26.00

MAMENORI, KRAB SALAD, SALMON, AVOCADO, FRIED SHRIMP, CREAM CHEESE, MASAGO, GUACAMOLE, AJI AMARILLO, TORTILLAS CHIPS, TRUFFLE OIL AND MICROGREENS ON TOP

SAMURAI

SAMURAI

$24.00

MAMENORI, SALMON, SHRIMP TEMPURA, EEL, AVOCADO, MASAGO, CREAM CHEESE, TEMPURA FLAKES, EEL SAUCE AND CRISPY QUINOA

SEX ON THE BEACH

SEX ON THE BEACH

$24.00

MAMENORI, MASAGO, CREAM CHEESE, KRAB SALAD, AVOCADO, SHRIMP TEMPURA, MISO BUTTER, SALMON, TOBIKO, CRISPY RICE, CRAB MIX, SMOKED EEL SAUCE AND PONZU

SOKAI

SOKAI

$24.00

MAMENORI, SALMON, KRAB SALAD, SHRIMP TEMPURA, AVOCADO, CREAM CHEESE, TUNA TARTARE, TEMPURA FLAKES, SPICY MAYO, AND ELL SAUCE

TIRADITO ROLL

TIRADITO ROLL

$26.00

MAMENORI, SHRIMP TEMPURA, CORVINA, KRAB SALAD, MASAGO, AVOCADO, TEMPURA FLAKES, SWEET POTATO CHIPS AND LECHE DE TIGRE

TOKIO ROLL

$26.00

Mamenori, salmon tempura, tuna, masago, Krab dip, scallions, maduro, avocado, citrus sauce,aji amarillo sauce, smoked eel and shallots.

TUNA TARTARE ROLL

TUNA TARTARE ROLL

$26.00

MAMENORI, SPICY TUNA, SALMON, SHRIMP, AVOCADO, SCALLIONS, QUINOA, PONZU SAUCE, AJI AMARILLO, CRISPY RICE, TOBIKO AND MICROGREENS

WAGYU AND SEA ROLL

WAGYU AND SEA ROLL

$28.00

NORI, WAGYU TATAKI, SHRIMP TEMPURA, GOAT CHEESE, AVOCADO, MASAGO, CRISPY RICE, SCALLIONS, FRIED SHALLOTS AND CHIMICHURRI

ACEVICHADO ROLL

ACEVICHADO ROLL

$28.00

MAMENORI, RICE, MASAGO, AVOCADO, CEVICHE WITH STEAM SHRIMP, SALMON OMEGA, TOP AJI AMARILLO, ACEVICHADA SAUCE, CRISPY QUINOA AND SWEET POTATO

THE FALLS ROLL

$28.00

Rice, crab salad, avocado, cream cheese, shrimp, wakame, kani, masago, ponzu sauce, truffle oil, doral sauce, eel sauce and golden flakes

CLASSIC ROLLS

BAGEL ROLL

BAGEL ROLL

$12.00

SUSHI RICE, CREAM CHEESE AND SALMON

CALIFORNIA ROLL

CALIFORNIA ROLL

$10.00

SUSHI RICE, AVOCADO, KANI STICK

EBI SUSHI ROLL

EBI SUSHI ROLL

$11.00

SUSHI RICE, SHRIMP, ASPARAGUS, CREAM CHEESE

EEL SUSHI ROLL

EEL SUSHI ROLL

$12.00

SUSHI RICE, EEL

JB TEMPURA

JB TEMPURA

$14.00

SUSHI RICE, SALMON, CREAM CHEESE

SALMON ROLL

SALMON ROLL

$11.00

SUSHI RICE AND SALMON

TUNA ROLL

TUNA ROLL

$12.00

SUSHI RICE AND TUNA

VEGGIE SUSHI ROLL

VEGGIE SUSHI ROLL

$10.00

SUSHI RICE, AVOCADO, ASPARAGUS, CARROT, CUCUMBER

SOUPS

MISO SOUP

$6.00

TRADITIONAL JAPANESE SOUP BASED ON SOY BEAN TOFU SCALLIONS AND WAKAME

SEAFOOD MISO

$15.00

MEDLEY OF SEAFOOD SERVED IN MISO SOUP

CRUDOS

CRUDO AJI AMARILLO (CORVINA)

CRUDO AJI AMARILLO (CORVINA)

$23.00

CORVINA, AJI LIMO, CANCHA, CHOCLO, CILANTRO, RED ONIONS, SWEET POTATOES, AJI AMARILLO AND LECHE DE TIGRE

CRUDO AJI AMARILLO (MIXTO)

$28.00

Corvina, shrimp, octopus, aji limo, cancha, choclo, cilantro, red onions, sweet potatoes, aji amarillo and leche de tigre.

CRUDO AL OLIV0 (MIXTO)

CRUDO AL OLIV0 (MIXTO)

$29.00

CORVINA MIXED (OCTOPUS & SHRIMP), AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS, LECHE DE TIGRE AND BLACK OLIVES SAUCE

CRUDO AL OLIVO (CORVINA)

CRUDO AL OLIVO (CORVINA)

$24.00

CORVINA (OCTOPUS & SHRIMP), AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS, LECHE DE TIGRE AND BLACK OLIVES SAUCE

CRUDO CARRETILLERO

$29.00

Corvina, octopus, shrimp, red onion, aji limon, cilantro, aji amarillo leche de tigre, cancha, choclo, sweet potato, fried calamari and micro cilantro.

CRUDO CLASICO (CORVINA)

CRUDO CLASICO (CORVINA)

$21.00

CORVINA, AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS AND LECHE DE TIGRE

CRUDO CLASICO MIXTO

CRUDO CLASICO MIXTO

$26.00

CORVINA MIXED ( OCTOPUS AND SHRIMP) AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS AND LECHE DE TIGRE

CRUDO DE CAMARON

$27.00

Camaron or mixed (octopus & shrimp), aji limo, cancha, sweet potato, peruvian corn, red onions and leche de tigre.

CRUDO NIKKEI

CRUDO NIKKEI

$22.00

TUNA, CHOPPED ONIONS, MARINATED IN LECHE DE TIGRE, NIKKEI SAUCE AND SESAME OIL. CRISPY QUINOA, AVOCADO AND SHREDDED NORI ON TOP

MANGO CRUDO

MANGO CRUDO

$21.00

CORVINA, MANGO, CILANTRO, CHERRY TOMATOES, SWEET POTATO CHIPS, SRIRACHA AND MARINATED IN OUR SPECIAL NIKKEI SAUCE

TRIO CRUDO

$42.00

CEVICHE AL OLIVO, AJI AMARILLO AND CEVICHE CLASSIC

FROM OUR KITCHEN

CHICKEN SALTADO

CHICKEN SALTADO

$18.00

CHICKEN STIR FRY, JASMIN RICE AND FRENCH FRIES

CORVINA ACEVICHADA

CORVINA ACEVICHADA

$28.00

FRIED CORVINA IN A BED OF CRISPY TOSTONES WITH ACEVICHADA SAUCE AVOCADOS AND CRIOLLA ON TOP

CRISPY CHICKEN A LA HUANCAINA

$24.00
FRIED RICE BEEF

FRIED RICE BEEF

$22.00

FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER

FRIED RICE CHICKEN

FRIED RICE CHICKEN

$18.00

FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER

FRIED RICE MIXED

FRIED RICE MIXED

$25.00

FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER

FRIED RICE SEAFOOD

FRIED RICE SEAFOOD

$22.00

FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER

FRIED RICE SHRIMP

$25.00

Shrimp, fried rice, egg omelette, scallions, oyster sauce and red pepper.

FRIED RICE VEGGIE

FRIED RICE VEGGIE

$16.00

FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER

JALEA DE MARISCOS

JALEA DE MARISCOS

$38.00

DEEP FRIED CORVINA, CALAMARI, OCTOPUS AND SHRIMP WITH TARTAR SAUCE AND JALAPENO SAUCE

LOMO SALTADO

LOMO SALTADO

$24.00

BBEF TENDERLOIN STIR FRY, FRENCH FRIES, AND JASMINE RICE

NOODLES BEEF

NOODLES BEEF

$22.00

YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES

NOODLES CHICKEN

NOODLES CHICKEN

$18.00

YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES

NOODLES MIXED

NOODLES MIXED

$25.00

YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES

NOODLES SEAFOOD

NOODLES SEAFOOD

$22.00

YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES

NOODLES VEGGIE

NOODLES VEGGIE

$16.00

YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES

PICANHA STEAK

$38.00

POLLO SALTADO (REGULAR SIZE)

$18.00

Chicken stir fry, french fries and jasmine rice.

SALMON TERIYAKI (REGULAR SIZE)

$23.00

Salmon, french fries and jasmine rice.

NOODLES SHRIMP

$23.00

Yaki soba fried noodles, japanese sauce, and veggies.

HEALTHY OPTIONS

HAMACHI TARTARE

HAMACHI TARTARE

$24.00

HAMACHI TARTAR TRUFFLE, SCALLIONS, RED ONION, GUACAMOLE, SHALLOTS, TOBIKO, MICROGREENS AND WASABI DRESSING SAUCE

MANGO TARTARE

MANGO TARTARE

$23.00

DICED TUNA, MANGO, DICED AVOCADO, MASAGO, NIKKEI SAUCE

NANAMI

NANAMI

$28.00

NORI, TUNA, SALMON, ESCOLAR, KANI STICK, OCTOPUS, WAKAME, MASAGO AND AVOCADO

NARUTO SPECIAL

NARUTO SPECIAL

$27.00

SALMON, TUNA, KANI STICK, MASAGO, AVOCADO, TROUT CAVIAR, SESAME SEED, YUZU GINGER AND PONZU

PROTEIN PUNCH

PROTEIN PUNCH

$21.00

MAMENORI, SALMON, TUNA, ESCOLAR, AVOCADO, SPRING MIX, ASPARAGUS, RED ONIONS AND PONZU SAUCE

SOKAI DELIGHT SALMON

SOKAI DELIGHT SALMON

$24.00

SALMON, KRAB SALAD, AVOCADO, ASPARAGUS, SESAME SEEDS AND NIKKEI CITRUS SAUCE

SOKAI DELIGHT TUNA

SOKAI DELIGHT TUNA

$24.00

TUNA, KRAB SALAD, AVOCADO, ASPARAGUS, SESAME SEEDS AND NIKKEI CITRUS SAUCE

SOKAI SALAD

SOKAI SALAD

$21.00

MAMENORI, SHRIMP TEMPURA, KRAB SALAD, AVOCADO, ASPARAGUS, SPRING MIX AND YUZU GINGER SAUCE

SOKAI TARTARE

SOKAI TARTARE

$22.00

SALMON OR TUNA, DICED AVOCADO, PONZU AND SPICY CREAMY SAUCE

CATERING MENU

SOKAI BOAT

$160.00

Note: This item can not be combined with other promotions. Preparation time: 30-45min. Crunchy Krab Salad x2 Bagel roll x2 Copperfield roll California roll x2 Tokio roll Dragon roll Ebi roll Special Sokai roll Salmon Guaca Truffle roll

SOKAI SPECIAL BOAT

$200.00

Note: This item can not be combined with other promotions. Preparation time: 30-45min. Asia roll Sokai roll Passion roll Tokio roll Sex on the Beach Ceviche roll Ebi roll Special Copperfield roll Rockstar roll The Falls Flagler roll

CATERING MENU - EDAMAME

$85.00

CATERING MENU-GYOZAS

$90.00

CATERING MENU- GINGER SALAD

$75.00

CATERING MENU - POLLO SALTADO

$160.00

CATERING MENU- LOMO SALTADO

$200.00

CATERING MENU - PESCADO SALADO

$180.00

CATERING MENU- CHAUFA VEGGIE

$130.00

CATERING MENU - CHAUFA BEEF

$200.00

CATERING MENU - CHAUFA CHICKEN

$150.00

CATERING MENU- CHAUFA SHRIMP

$200.00

CATERING MENU- CHAUFA MIX

$220.00

CATERING MENU- SALMON TERIYAKI

$180.00

CATERING MENU- PICANHA STEAK

$280.00

CATERING MENU - CRISPY CHICKEN

$210.00

CATERING MENU- JASMIN RICE

$60.00

CATERING MENU - CORN ROCOTO SAUCE AND PARMESAN CHEESE

$85.00

CATERING MENU- FRENCH FRIES

$55.00

CATERING MENU - FRENCH FRIES WITH EXTRA TRUFFLE OIL & PARMESAN CHEESE

$70.00

SOKAI SAUCES

EEL SAUCE - BAG

EEL SAUCE - BAG

$5.99
SPICY MAYO- BAG

SPICY MAYO- BAG

$5.99
YELLOW PEPPER - BAG

YELLOW PEPPER - BAG

$5.99
PONZU SAUCE - BAG

PONZU SAUCE - BAG

$9.99
SWEET CHILLI SAUCE - BAG

SWEET CHILLI SAUCE - BAG

$5.99

SUSHI AND SASHIMI

DELUXE SASHIMI PLATTER

DELUXE SASHIMI PLATTER

$50.00

15 PIEDES OF OUR CHEF'S CHOICE OF THE DAY

EEL SASHIMI- 1 PIECE

EEL SASHIMI- 1 PIECE

$5.00

1 PIECE

EEL SUSHI

EEL SUSHI

$5.00

1 PIECE

ESCOLAR SASHIMI

$4.00

1 PIECE

ESCOLAR SUSHI

ESCOLAR SUSHI

$4.00

1 PIECE

HAMACHI SASHIMI

HAMACHI SASHIMI

$4.00

1 PIECE

HAMACHI SUSHI

HAMACHI SUSHI

$4.00

1 PIECE

IKURA SASHIMI

IKURA SASHIMI

$5.00

1 Piece

IKURA SUSHI

IKURA SUSHI

$5.00

1 Piece

KANIKAMA SUSHI

$4.00

MASAGO SASHIMI

$4.00

1 Piece

MASAGO SUSHI

$4.00

1 Piece

OCTOPUS SASHIMI

OCTOPUS SASHIMI

$5.00

1 PIECE

OCTOPUS SUSHI

OCTOPUS SUSHI

$5.00

1 PIECE

SALMON SASHIMI

SALMON SASHIMI

$4.00

1 PIECE

SALMON SUSHI

SALMON SUSHI

$4.00

1 PIECE

SHRIMP SASHIMI

SHRIMP SASHIMI

$4.00

1 PIECE

SHRIMP SUSHI

SHRIMP SUSHI

$4.00

1 PIECE

TOBIKO SASHIMI

$5.00
TOBIKO SUSHI

TOBIKO SUSHI

$5.00

1 Piece

TUNA SASHIMI

TUNA SASHIMI

$5.00

1 PIECE

TUNA SUSHI

TUNA SUSHI

$5.00

1 PIECE

WAGYU SUSHI

$8.00

1 PIECE

WHITE FISH SASHIMI

WHITE FISH SASHIMI

$4.00

1 PIECE

WHITE FISH SUSHI

WHITE FISH SUSHI

$4.00

1 PIECE

SALADS

CRUNCHY KRAB SALAD

CRUNCHY KRAB SALAD

$16.00

SHREDDED KRAB, SWEET POTATO CHIPS, SESAME OIL, EEL SAUCE AND SPICY MAYO

GINGER SALAD

GINGER SALAD

$8.00

SPRING MIX GREENS, SESAME SEEDS, CHERRY TOMATOES, CARROTS AND GINGER DRESSING

NEPTUNO SALAD

NEPTUNO SALAD

$21.00

KRAB , SALMON, TUNA, ESCOLAR, AVOCADO, WAKAME SALAD, MASAGO, PONZU AND CITRUS SAUCE

WAKAME SALAD

WAKAME SALAD

$10.00

MARINATED JAPANESE SEAWEED

SOKAI SESAME CESAR SALAD

$16.00Out of stock

TIRADITOS

EBI TIRADITO

$22.00

EBI SHRIMP, SCALLIONS, SWEET POTATO CHIPS, TOBIKO, NIKKEI SAUCE, CHILLI GARLIC SAUCE AND AJI AMARILLO

TIRADITO ACEVICHADO

$25.00

OCTOPUS, CHOPPED CEVICHE, TOBIKO, SWEET POTATO CHIPS, MICROGREENS AND AJI AMARILLO SAUCE

TIRADITO JALAPENO

$22.00

HAMACHI SERVED WITH PONZU SAUCE, MICRO CILANTRO, JALAPENO AND SESAME SEEDS ON TOP

TIRADITO NIKKEI

$22.00

SALMON OR TUNA, TOBIKO, MICROGREENS AND GARNISHED NIKKEI SAUCE WITH A CHOICE OF AJI AMARILLO OR CITRUS SAUCE

TUNA TATAKI

$19.00

PEPPER SEARED TUNA, SESAME SEEDS, MICROGREEN AND PONZU SAUCE

TIRADITO DE PULPO AL OLIVO

$26.00

Pulpo sliced, Olivo Sauce, Toasted Avocado, Quinoa, Tobiko, Micro cilantro, Chimichurri, Cancha.

HAMACHI TIRADITO

$26.00

Hamachi, jalapeño leche de tigre, cilantro, avocado, arugula salad with sesame oil, crispy quinoa, jalapeño masago.

YUZU PASSION TIRADITO

$16.00

KIDS MENU

BABY JALEA KIDS

BABY JALEA KIDS

$16.00

FRIED FISH STRIPS WITH TARTAR SAUCE, SERVED WITH RICE OR FRIES

BEEF KATSU KIDS

$12.00

BREADED BEEF CUT INTO SMALL PIECES, SERVED WITH RICE OR FRIES

BEEF TERIYAKI KIDS

BEEF TERIYAKI KIDS

$12.00

GRILLED BEEF COVERED WITH TERIYAKI SAUCE, SERVED WITH RICE OR FRIES

CHICKEN KATSU

CHICKEN KATSU

$10.00

BREADED CHICKEN CUT INTO SMALL PIECES, SERVED WITH RICE OR FRIES

CHICKEN TERIYAKI KIDS

CHICKEN TERIYAKI KIDS

$10.00

GRILLED CHICKEN COVERED WITH TERIYAKI SAUCE, SERVED WITH RICE OR FRIES

FRIED SHRIMP KIDS

FRIED SHRIMP KIDS

$13.00

PIECES OF BREADED SHRIMP FRIED TO PERFECTION, SERVED WITH RICE OR FRIES

KIDS CALIFORNIA MENU

$10.00

Rice, sesame seed, kani, cucumber and avocado.

KIDS BAGEL MENU

$11.00

Rice, sesame seed, salmon and cream cheese.

DESSERTS

MARQUESA ROLL

MARQUESA ROLL

$10.00

CHOCOLATE MILK, NUTELLA, STARWBERRIES, MARIA CRACKERS, CONDENSED MILD, AND SHAVED ALMONDS

THAI DONUTS

THAI DONUTS

$8.00

CRISPY DONUTS, CONDENSED MILK AND POWDERED SUGAR.

FLUFY CHEESCAKE WITH STAWBERRY ALBAHACA

FLUFY CHEESCAKE WITH STAWBERRY ALBAHACA

$12.00

creamy cheescake srpinkled with sugar accompanied by strawberry ice cream infused with basil or manchego cheese

LOBSTER CORNER

LOBSTER BUNS

LOBSTER BUNS

$28.00

LOBSTER, STEAMED BUNS, FRIED SHALLOTS, SPRING MIX AND TRUFFLE AIOLI

LOBSTER TEMPURA

LOBSTER TEMPURA

$35.00

TEMPURA LOBSTER, ALMONDS AND SPICY MAYO

LOBSTER ROLL

LOBSTER ROLL

$28.00

MAMENORI, RICE, MASAGO, CREAM CHEESE, CRISPY LOBSTER, KANI, AVOCADO, COCONUT FLAKES, QUINOA, MICROGREENS AND COCONUT SAUCE

SIDES

LECHE DE TIGRE

$5.00

EEL SAUCE

$1.50

SPICY MAYO

$1.50

AJI AMARILLO

$1.50

PONZU

$2.00

JALAPENO

$1.50

FRENCH FRIES

$5.00

RICE

$4.00

CORN

$4.00

STEAM VEGGIES

$5.00

FRIED PLANTAIN

$5.00

TOSTONES

$5.00

AVOCADO

$4.00

PAPA HUAINCAINA

$9.00

ROASTED POTATE PARM

$7.00

TORTILLA CHIPS

$2.00

SQUID SIDE

$12.00

TERIYAKI SAUCE- SIDE

$1.50

LA ABUELA SAUCE- SIDE

$1.50

TRUFFLE FRENCH FRIES

$7.00

CHICKEN

$10.00

SALMON

$9.00

BEEF

$10.00

PASSION SAUCE

$1.00

YUZU GINGER

$1.60

GINGER DRESSING

$1.50

TRUFFLE OIL (1oz)

$4.50

BEVERAGES

APPLE JUICE

APPLE JUICE

$5.00
STRAWBERRY LEMONADE

STRAWBERRY LEMONADE

$7.00
FRESH LEMONADE

FRESH LEMONADE

$6.00

COCONUT & MINT LEMONADE

$7.00

MATCHA LEMONADE

$7.00
COCA REG

COCA REG

$3.50
COCA LIGHT

COCA LIGHT

$3.50
SPRITE

SPRITE

$3.50
COCA ZERO

COCA ZERO

$3.50
INCA COLA

INCA COLA

$3.50

SPRITE ZERO

$3.50

INKA COLA DIET

$3.50

SAN BENEDETTO TEA PEACH

$4.00

SAN BENEDETTO TEA LEMON

$4.00
FIJI WATER

FIJI WATER

$3.50
SAN PELLEGRINO SMALL

SAN PELLEGRINO SMALL

$4.00

SAN PELLEGRINO MEDIUM

$6.00
SAN PELLEGRINO LARGE

SAN PELLEGRINO LARGE

$9.00

CHEF RECOMMENDATIONS- SOKAI THE FALLS

FETTUCCINE IN HUANCAINA WITH LOMO SALTADO

$22.00

SQUID INK RISOTTO

$28.00

CHEF RECOMMENDATIONS - SOKAI FLAGLER

SALMON AVOCADO MOUSSE

$21.00

SHIFUDO SRIRACHA

$19.00

CHEF RECOMMENDATIONS - SOKAI DORAL

SEAFOOD RICE - LUNCH

$21.00

SEAFOOD RICE - DINNER

$26.00

JALEA ROLL - LUNCH

$19.00

JALEA ROLL- DINNER

$24.00

OPORTO WINE

GRAHAMS PORT 30YEARS

$20.00

CINCORO EVENT

CINCORO OLD FASHIONED

$15.00

CINCORO PASSION

$15.00

CINCORO SUMMER REFRESH

$15.00

3 X $36 PROMO MENU- SIGNATURE ROLLS

3 X $36 SUSHI ROLLS

SUSHI ROLLS 3 X $36

$36.00