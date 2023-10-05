Sokai Sushi Bar HALLANDALE
SOKAI SUSHI
APPETIZERS
CRISPY SALMON TRUFFLE GUACAMOLE
TRUFFLE SALMON TARTARE, CRISPY RICE, HANDMADE GUACAMOLE, TOBIKO, MIRCROGREENS AND AJI AMARILLO
EDAMAME
STEAMED EDAMAME
GYOZA
STEAMED OR FRIED PORK DUMPLINGS, MICROGREENS AND PONZU SAUCE
JAPANESE TACOS
TUNA TARTARE, AVOCADO, RED ONION, GYOZA SKIN TACO, TOBIKO, MICROGREENS AND LEMON PEPPER SAUCE
PORK BELLY BUNS
PORK BELLY, STEAMED BUNS, CRISPY SWEET POTATO, CRIOLLA SAUCE AND AJI AMARILLO AIOLI
PULPO ANTICUCHERO
OCTOPUS, PERUVIAN CORN, FINGERLING POTATO, CHIMICHURRI AND ANTICUCHERA SAUCE
SALMON TACOS
TRUFFLE SALMON, GUACAMOLE, GYOZA SKIN TACO, TOBICO, MICROGREENS AND AJI AMARILLO AIOLI
SUSHI PIZZA
KRAB SALAD, SALMON, AVOCADO, CRISPY RICE, CREAM CHEESE, WAKAME SALAD, SESAME SEEDS, TOBIKO, MASAGO AND EEL SAUCE
SWEET AND SPICY EDAMAME
EDAMAME BEANS WITH SWEET CHILLI GARLIC SAUCE
TUNA PIZZA SPECIAL
TUNA ON A BED OF RED ONIONS AND CREAM CHEESE, ON TOP OF A TORTILLA WITH MICROGREENS, TOBIKO, GUACAMOLE, CRISPY RICE, AJI AMARILLO SAUCE AND TRUFFLE OIL
WAGYU SLIDERS
3oz OF WAGYU BURGER, GOAT CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, BABY ARUGULA, EEL SAUCE AND JALAPENO SAUCE
PONZU TRUFFLE CRISPY SALMON
SALMON COQUITOS
SIGNATURE ROLLS
ASIA ROLL
MAMENORI, SALMON, BREADED EEL, CREAM CHEESE, AVOCADO, KANIKAMA, MASAGO, CRISPY RICE, TRUFFLE OIL, AJI AMARILLO AND EEL SAUCE
BRIE TEMPTATION
MAMENORI, SALMON KATSU, CREAM CHEESE, MASAGO, KANI STICK, PLANTAIN, BRIE CHEESE, SCALLIONS, EEL SAUCE AND PASSION FRUIT SAUCE
BUTTER KRAB
MAMENORI, KANI, MAYO, AND PONZU CLARIFIED BUTTER SAUCE
COPPERFIELD
MAMENORI, KRAB SALAD, SHRIMP TEMPURA, MASAGO, CREAM CHEESE, AVOCADO, ALMONDS, HONEY AND EEL SAUCE
DORAL ROLL
MAMENORI, SHRIMP TEMPURA, SALMON TATAKI, MASAGO, KRAB DIP, FRIED SHALLOTS, KANIKAMA, AVOCADO, TROUT CAVIAR, NIKKEI SAUCE, CITRUS SAUCE, HONEY TRUFFLE SRIRACHA AND GOLDEN FLAKES
DRAGON ROLL
NORI, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, ASPARAGUS, AVOCADO, SPICY MAYO, AND EEL SAUCE
EBI ROLL SPECIAL
MAMENORI, SUSHI EBI, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, MASAGO, SCALLION, SWEET POTATO CHIPS, CWEET CHILLI SAUCE, PONZU SAUCE AND AJI AMARILLO SAUCE
FLAGLER ROLL
SALMON, KANI STICK, AVOCADO, CHOPPED SHRIMP ON TOP, SCALLIONS, MASAGO, CREAMY SAUCE AND EEL SAUCE
FUJI
NORI, KANI STICK, AVOCADO, CREAM CHEESE, MASAGO, TEMPURA FLAKES, SCALLIONS, CHOPPED SHRIMP TEMPURA WITH HONEY MUSTARD AND EEL SAUCE
GABY ROLL
NORI, SHRIMP TEMPURA, GOAT CHEESE, KRAB SALAD, AVOCADO, TEMPURA FLAKES, MASAGO, TUNA, AJI AMARILLO AND EEL SAUCE
JALAPENO POPPER
NORI, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, AVOCADO, JALAPENO PARMESAN CHEESE AND SPICY MAYO
KONA ROLL
NORI, SHRIMP TEMPURA, KRAB SALAD, SWEET PLANTAIN, CREAM CHEESE, AVOCADO, SHALLOTS, SPICY MAYO AND EEL SAUCE
MATSU
MAMENORI, SALMON , TUNA, SHRIMP TEMPURA, KRAB SALAD, CREAM CHEESE, MASAGO, AVOCADO, AJI AMARILLO, EEL SAUCE, TRUFFLE OIL, TEMPURA FLAKES AND MICROGREENS
MAUI
NORI, SWEET PLATAIN, SALMON, KRAB SALAD, CREAM CHEESE, AVOCADO, MANGO, EEL SAUCE, BREADED AND FRIED ROLL
MIAMI ROLL
NORI, SHRIMP TEMPURA, KANI STICK, TUNA TATAKI, CREAM CHEESE, AVOCADO, CUCUMBER, TEMPURA FLAKES, EEL SAUCE AND SPICY MAYO
MIDORI (VEGAN ROLL)
NORI, RED PEPPER, BANANA, SHALLOTS, CARROTS, CUCUMBER, HUMMUS EDAMAME, AVOCADO, CRISPY RICE, SESAME SEEDS AND MICRO CILANTRO ALMONDS ON THE SIDE
NUBO
MAMENORI, SALMON, KRAB SALAD, SHRIMP TEMPURA, CREAM SHEESE, MASAGO, AVOCADO, SWEET POTATO CHIPS, SPICY MAYO AND EEL SAUCE
ROCKSTAR ROLL
MAMENORI, SALMON, TUNA, MASAGO, CREAM CHEESE, AVOCADO, TEMPURA FLAKES, SPICY MAYO AND EEL SAUCE
SALMON GUACA-TRUFFLE
MAMENORI, KRAB SALAD, SALMON, AVOCADO, FRIED SHRIMP, CREAM CHEESE, MASAGO, GUACAMOLE, AJI AMARILLO, TORTILLAS CHIPS, TRUFFLE OIL AND MICROGREENS ON TOP
SAMURAI
MAMENORI, SALMON, SHRIMP TEMPURA, EEL, AVOCADO, MASAGO, CREAM CHEESE, TEMPURA FLAKES, EEL SAUCE AND CRISPY QUINOA
SEX ON THE BEACH
MAMENORI, MASAGO, CREAM CHEESE, KRAB SALAD, AVOCADO, SHRIMP TEMPURA, MISO BUTTER, SALMON, TOBIKO, CRISPY RICE, CRAB MIX, SMOKED EEL SAUCE AND PONZU
SOKAI
MAMENORI, SALMON, KRAB SALAD, SHRIMP TEMPURA, AVOCADO, CREAM CHEESE, TUNA TARTARE, TEMPURA FLAKES, SPICY MAYO, AND ELL SAUCE
TIRADITO ROLL
MAMENORI, SHRIMP TEMPURA, CORVINA, KRAB SALAD, MASAGO, AVOCADO, TEMPURA FLAKES, SWEET POTATO CHIPS AND LECHE DE TIGRE
TOKIO ROLL
Mamenori, salmon tempura, tuna, masago, Krab dip, scallions, maduro, avocado, citrus sauce,aji amarillo sauce, smoked eel and shallots.
TUNA TARTARE ROLL
MAMENORI, SPICY TUNA, SALMON, SHRIMP, AVOCADO, SCALLIONS, QUINOA, PONZU SAUCE, AJI AMARILLO, CRISPY RICE, TOBIKO AND MICROGREENS
WAGYU AND SEA ROLL
NORI, WAGYU TATAKI, SHRIMP TEMPURA, GOAT CHEESE, AVOCADO, MASAGO, CRISPY RICE, SCALLIONS, FRIED SHALLOTS AND CHIMICHURRI
ACEVICHADO ROLL
MAMENORI, RICE, MASAGO, AVOCADO, CEVICHE WITH STEAM SHRIMP, SALMON OMEGA, TOP AJI AMARILLO, ACEVICHADA SAUCE, CRISPY QUINOA AND SWEET POTATO
THE FALLS ROLL
Rice, crab salad, avocado, cream cheese, shrimp, wakame, kani, masago, ponzu sauce, truffle oil, doral sauce, eel sauce and golden flakes
CLASSIC ROLLS
BAGEL ROLL
SUSHI RICE, CREAM CHEESE AND SALMON
CALIFORNIA ROLL
SUSHI RICE, AVOCADO, KANI STICK
EBI SUSHI ROLL
SUSHI RICE, SHRIMP, ASPARAGUS, CREAM CHEESE
EEL SUSHI ROLL
SUSHI RICE, EEL
JB TEMPURA
SUSHI RICE, SALMON, CREAM CHEESE
SALMON ROLL
SUSHI RICE AND SALMON
TUNA ROLL
SUSHI RICE AND TUNA
VEGGIE SUSHI ROLL
SUSHI RICE, AVOCADO, ASPARAGUS, CARROT, CUCUMBER
SOUPS
CRUDOS
CRUDO AJI AMARILLO (CORVINA)
CORVINA, AJI LIMO, CANCHA, CHOCLO, CILANTRO, RED ONIONS, SWEET POTATOES, AJI AMARILLO AND LECHE DE TIGRE
CRUDO AJI AMARILLO (MIXTO)
Corvina, shrimp, octopus, aji limo, cancha, choclo, cilantro, red onions, sweet potatoes, aji amarillo and leche de tigre.
CRUDO AL OLIV0 (MIXTO)
CORVINA MIXED (OCTOPUS & SHRIMP), AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS, LECHE DE TIGRE AND BLACK OLIVES SAUCE
CRUDO AL OLIVO (CORVINA)
CORVINA (OCTOPUS & SHRIMP), AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS, LECHE DE TIGRE AND BLACK OLIVES SAUCE
CRUDO CARRETILLERO
Corvina, octopus, shrimp, red onion, aji limon, cilantro, aji amarillo leche de tigre, cancha, choclo, sweet potato, fried calamari and micro cilantro.
CRUDO CLASICO (CORVINA)
CORVINA, AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS AND LECHE DE TIGRE
CRUDO CLASICO MIXTO
CORVINA MIXED ( OCTOPUS AND SHRIMP) AJI LIMO, CANCHA, SWEET POTATO, PERUVIAN CORN, RED ONIONS AND LECHE DE TIGRE
CRUDO DE CAMARON
Camaron or mixed (octopus & shrimp), aji limo, cancha, sweet potato, peruvian corn, red onions and leche de tigre.
CRUDO NIKKEI
TUNA, CHOPPED ONIONS, MARINATED IN LECHE DE TIGRE, NIKKEI SAUCE AND SESAME OIL. CRISPY QUINOA, AVOCADO AND SHREDDED NORI ON TOP
MANGO CRUDO
CORVINA, MANGO, CILANTRO, CHERRY TOMATOES, SWEET POTATO CHIPS, SRIRACHA AND MARINATED IN OUR SPECIAL NIKKEI SAUCE
TRIO CRUDO
CEVICHE AL OLIVO, AJI AMARILLO AND CEVICHE CLASSIC
FROM OUR KITCHEN
CHICKEN SALTADO
CHICKEN STIR FRY, JASMIN RICE AND FRENCH FRIES
CORVINA ACEVICHADA
FRIED CORVINA IN A BED OF CRISPY TOSTONES WITH ACEVICHADA SAUCE AVOCADOS AND CRIOLLA ON TOP
CRISPY CHICKEN A LA HUANCAINA
FRIED RICE BEEF
FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER
FRIED RICE CHICKEN
FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER
FRIED RICE MIXED
FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER
FRIED RICE SEAFOOD
FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER
FRIED RICE SHRIMP
Shrimp, fried rice, egg omelette, scallions, oyster sauce and red pepper.
FRIED RICE VEGGIE
FRIED RICE, EGG OMELETTE, SCALLIONS, OYSTER SAUCE AND RED PEPPER
JALEA DE MARISCOS
DEEP FRIED CORVINA, CALAMARI, OCTOPUS AND SHRIMP WITH TARTAR SAUCE AND JALAPENO SAUCE
LOMO SALTADO
BBEF TENDERLOIN STIR FRY, FRENCH FRIES, AND JASMINE RICE
NOODLES BEEF
YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES
NOODLES CHICKEN
YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES
NOODLES MIXED
YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES
NOODLES SEAFOOD
YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES
NOODLES VEGGIE
YAKI SOBA FRIED NOODLES, JAPANESE SAUCE AND VEGIGIES
PICANHA STEAK
POLLO SALTADO (REGULAR SIZE)
Chicken stir fry, french fries and jasmine rice.
SALMON TERIYAKI (REGULAR SIZE)
Salmon, french fries and jasmine rice.
NOODLES SHRIMP
Yaki soba fried noodles, japanese sauce, and veggies.
HEALTHY OPTIONS
HAMACHI TARTARE
HAMACHI TARTAR TRUFFLE, SCALLIONS, RED ONION, GUACAMOLE, SHALLOTS, TOBIKO, MICROGREENS AND WASABI DRESSING SAUCE
MANGO TARTARE
DICED TUNA, MANGO, DICED AVOCADO, MASAGO, NIKKEI SAUCE
NANAMI
NORI, TUNA, SALMON, ESCOLAR, KANI STICK, OCTOPUS, WAKAME, MASAGO AND AVOCADO
NARUTO SPECIAL
SALMON, TUNA, KANI STICK, MASAGO, AVOCADO, TROUT CAVIAR, SESAME SEED, YUZU GINGER AND PONZU
PROTEIN PUNCH
MAMENORI, SALMON, TUNA, ESCOLAR, AVOCADO, SPRING MIX, ASPARAGUS, RED ONIONS AND PONZU SAUCE
SOKAI DELIGHT SALMON
SALMON, KRAB SALAD, AVOCADO, ASPARAGUS, SESAME SEEDS AND NIKKEI CITRUS SAUCE
SOKAI DELIGHT TUNA
TUNA, KRAB SALAD, AVOCADO, ASPARAGUS, SESAME SEEDS AND NIKKEI CITRUS SAUCE
SOKAI SALAD
MAMENORI, SHRIMP TEMPURA, KRAB SALAD, AVOCADO, ASPARAGUS, SPRING MIX AND YUZU GINGER SAUCE
SOKAI TARTARE
SALMON OR TUNA, DICED AVOCADO, PONZU AND SPICY CREAMY SAUCE
CATERING MENU
SOKAI BOAT
Note: This item can not be combined with other promotions. Preparation time: 30-45min. Crunchy Krab Salad x2 Bagel roll x2 Copperfield roll California roll x2 Tokio roll Dragon roll Ebi roll Special Sokai roll Salmon Guaca Truffle roll
SOKAI SPECIAL BOAT
Note: This item can not be combined with other promotions. Preparation time: 30-45min. Asia roll Sokai roll Passion roll Tokio roll Sex on the Beach Ceviche roll Ebi roll Special Copperfield roll Rockstar roll The Falls Flagler roll
CATERING MENU - EDAMAME
CATERING MENU-GYOZAS
CATERING MENU- GINGER SALAD
CATERING MENU - POLLO SALTADO
CATERING MENU- LOMO SALTADO
CATERING MENU - PESCADO SALADO
CATERING MENU- CHAUFA VEGGIE
CATERING MENU - CHAUFA BEEF
CATERING MENU - CHAUFA CHICKEN
CATERING MENU- CHAUFA SHRIMP
CATERING MENU- CHAUFA MIX
CATERING MENU- SALMON TERIYAKI
CATERING MENU- PICANHA STEAK
CATERING MENU - CRISPY CHICKEN
CATERING MENU- JASMIN RICE
CATERING MENU - CORN ROCOTO SAUCE AND PARMESAN CHEESE
CATERING MENU- FRENCH FRIES
CATERING MENU - FRENCH FRIES WITH EXTRA TRUFFLE OIL & PARMESAN CHEESE
SOKAI SAUCES
SUSHI AND SASHIMI
DELUXE SASHIMI PLATTER
15 PIEDES OF OUR CHEF'S CHOICE OF THE DAY
EEL SASHIMI- 1 PIECE
1 PIECE
EEL SUSHI
1 PIECE
ESCOLAR SASHIMI
1 PIECE
ESCOLAR SUSHI
1 PIECE
HAMACHI SASHIMI
1 PIECE
HAMACHI SUSHI
1 PIECE
IKURA SASHIMI
1 Piece
IKURA SUSHI
1 Piece
KANIKAMA SUSHI
MASAGO SASHIMI
1 Piece
MASAGO SUSHI
1 Piece
OCTOPUS SASHIMI
1 PIECE
OCTOPUS SUSHI
1 PIECE
SALMON SASHIMI
1 PIECE
SALMON SUSHI
1 PIECE
SHRIMP SASHIMI
1 PIECE
SHRIMP SUSHI
1 PIECE
TOBIKO SASHIMI
TOBIKO SUSHI
1 Piece
TUNA SASHIMI
1 PIECE
TUNA SUSHI
1 PIECE
WAGYU SUSHI
1 PIECE
WHITE FISH SASHIMI
1 PIECE
WHITE FISH SUSHI
1 PIECE
SALADS
CRUNCHY KRAB SALAD
SHREDDED KRAB, SWEET POTATO CHIPS, SESAME OIL, EEL SAUCE AND SPICY MAYO
GINGER SALAD
SPRING MIX GREENS, SESAME SEEDS, CHERRY TOMATOES, CARROTS AND GINGER DRESSING
NEPTUNO SALAD
KRAB , SALMON, TUNA, ESCOLAR, AVOCADO, WAKAME SALAD, MASAGO, PONZU AND CITRUS SAUCE
WAKAME SALAD
MARINATED JAPANESE SEAWEED
SOKAI SESAME CESAR SALAD
TIRADITOS
EBI TIRADITO
EBI SHRIMP, SCALLIONS, SWEET POTATO CHIPS, TOBIKO, NIKKEI SAUCE, CHILLI GARLIC SAUCE AND AJI AMARILLO
TIRADITO ACEVICHADO
OCTOPUS, CHOPPED CEVICHE, TOBIKO, SWEET POTATO CHIPS, MICROGREENS AND AJI AMARILLO SAUCE
TIRADITO JALAPENO
HAMACHI SERVED WITH PONZU SAUCE, MICRO CILANTRO, JALAPENO AND SESAME SEEDS ON TOP
TIRADITO NIKKEI
SALMON OR TUNA, TOBIKO, MICROGREENS AND GARNISHED NIKKEI SAUCE WITH A CHOICE OF AJI AMARILLO OR CITRUS SAUCE
TUNA TATAKI
PEPPER SEARED TUNA, SESAME SEEDS, MICROGREEN AND PONZU SAUCE
TIRADITO DE PULPO AL OLIVO
Pulpo sliced, Olivo Sauce, Toasted Avocado, Quinoa, Tobiko, Micro cilantro, Chimichurri, Cancha.
HAMACHI TIRADITO
Hamachi, jalapeño leche de tigre, cilantro, avocado, arugula salad with sesame oil, crispy quinoa, jalapeño masago.
YUZU PASSION TIRADITO
KIDS MENU
BABY JALEA KIDS
FRIED FISH STRIPS WITH TARTAR SAUCE, SERVED WITH RICE OR FRIES
BEEF KATSU KIDS
BREADED BEEF CUT INTO SMALL PIECES, SERVED WITH RICE OR FRIES
BEEF TERIYAKI KIDS
GRILLED BEEF COVERED WITH TERIYAKI SAUCE, SERVED WITH RICE OR FRIES
CHICKEN KATSU
BREADED CHICKEN CUT INTO SMALL PIECES, SERVED WITH RICE OR FRIES
CHICKEN TERIYAKI KIDS
GRILLED CHICKEN COVERED WITH TERIYAKI SAUCE, SERVED WITH RICE OR FRIES
FRIED SHRIMP KIDS
PIECES OF BREADED SHRIMP FRIED TO PERFECTION, SERVED WITH RICE OR FRIES
KIDS CALIFORNIA MENU
Rice, sesame seed, kani, cucumber and avocado.
KIDS BAGEL MENU
Rice, sesame seed, salmon and cream cheese.
DESSERTS
MARQUESA ROLL
CHOCOLATE MILK, NUTELLA, STARWBERRIES, MARIA CRACKERS, CONDENSED MILD, AND SHAVED ALMONDS
THAI DONUTS
CRISPY DONUTS, CONDENSED MILK AND POWDERED SUGAR.
FLUFY CHEESCAKE WITH STAWBERRY ALBAHACA
creamy cheescake srpinkled with sugar accompanied by strawberry ice cream infused with basil or manchego cheese