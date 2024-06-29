Sonora Mx Taqueria
Food
APPETIZERS
- BEEF TAQUITOS (3)
FRIED CORN TORTILLA STUFFED WITH BEEF, POTATOES AND PEPPERS, CABBAGE, CREAMY AVOCADOS SAUCE, PICO DE GALLO, QUESO FRESCO AND RADISHES$11.50
- CHIPS AND SALSA$9.50
- CHIPS, SALSA AND GUACAMOLE$14.50
- SONORA NACHOS
FRIED CORN CHIPS, TOPPED WITH MIX CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$20.00
- SONORA NACHOS INDIVIDUALES
FRIED CORN CHIPS, TOPPED WITH MIX CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$12.50
- NACHO TOTS
TATER TOTS, MELTED MIX CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$21.00
- NACHO TOTS INDIVIDUAL
TATER TOTS, MELTED MIX CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$13.50
- NACHO FRIES
FRIES, MELTED MIX CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$21.00
- NACHO FRIES INDIVIDUAL
FRIES, MELTED MIX CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$13.50
- CHICKEN TORTILLA SOUP
TORTILLA CHIPS, PICO DE GALLO, FRESH AVOCADO AND SOUR CREAM.$9.50
- CEVICHE TOSTADAS (2)
SHRIMP CEVICHE, GUACAMOLE, CHIPOTLE MAYO AND RADISH.$12.00
- LOADED FRIES
FRIES, NACHO CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS, CHIPOTLE MAYO. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$14.00
- LOADED TATER TOTS
TATER TOTS, NACHO CHEESE, JALAPEÑOS AND GREEN ONIONS, CHIPOTLE MAYO. PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.$14.00
TACOS
- CARNE ASADA TACO
GRILLED BEEF STEAK, CABBAGE AND PICO ON TOP.$4.00
- CHICKEN TINGA TACO
CHIPOTLE CHICKEN, PICO DE GALLO ON TOP.$4.00
- COCHINITA PIBIL TACO
ACHIOTE BRAISED PORK, PICKLED RED ONIONS AND CILANTRO.$4.00
- CARNITAS TACO
BRAISED PORK, GRILLED ONIONS AND CILANTRO.$4.00
- ADOBADA TACO
GRILLED MARINATED PORK, GRILLED ONIONS AND CILANTRO.$4.00
- BAJA FISH TACO
FRIED FISH, RED CABBAGE/CARROTS, CHIPOTLE MAYO AND PICO DE GALLO.$4.00
- GRILLED FISH TACO
RED CABBAGE/CARROTS, CHIPOTLE MAYO AND PICO DE GALLO.$4.00
- VEGGIE TACO
BELL PEPPERS, TOFU, CABBAGE AND PICO DE GALLO$3.75
BURRITOS
- CARNE ASADA BURRITO
GRILLED BEEF STEAK, CABBAGE AND PICO.$16.50
- CHICKEN TINGA BURRITO
CHIPOTLE CHICKEN, PICO DE GALLO.$15.50
- COCHINITA PIBIL BURRITO
ACHIOTE BRAISED PORK, PICKLED RED ONIONS AND CILANTRO.$15.75
- CARNITAS BURRITO
BRAISED PORK, GRILLED ONIONS AND PICO DE GALLO.$15.75
- ADOBADA BURRITO
GRILLED MARINATED PORK, GRILLED ONIONS AND PICO DE GALLO.$16.00
- SONORA STYLE BURRITO
STEAK AND CAJUN SHRIMP, CABBAGE AND PICO DE GALLO.$18.00
- VEGGIE BURRITO
BELL PEPPERS, TOFU, CABBAGE AND PICO DE GALLO.$15.25
- BAJA BURRITO
FRIED FISH, RED CABBAGE/CARROTS, CHIPOTLE MAYO AND PICO DE GALLO.$16.00
TOSTADAS
- LORENZA CARNE ASADA
REFRIED BEANS, CHEESE, CARNE ASADA, CABBAGE AND PICO.$8.00
- LORENZA ADOBADA
REFRIED BEANS, CHEESE, GRILLED MARINATED PORK, GRILLED ONIONS AND CILANTRO.$8.00
- LORENZA VEGGIE
REFRIED BEANS, CHEESE, BELL PEPPERS, TOFU, CABBAGE AND PICO.$7.00
- CHICKEN TINGA TOSTADA
REFRIED BEANS, CHICKEN, CABBAGE, PICO AND PICKLED ONIONS.$7.50
QUESADILLA
- CHEESE QUESADILLA
2 FLOUR TORTILLA 8¨, CHEESE AND PICO, AVO SAUCE$6.00
- CARNE ASADA SINGLE QUESADILLA 8¨
CHEESE, GRILLED BEEF STEAK AND PICO DE GALLO.$8.00
- CHICKEN TINGA SINGLE QUESADILLA 8¨
CHEESE, CHIPOTLE CHICKEN AND PICO DE GALLO.$7.50
- ADOBADA SINGLE QUESADILLA 8¨
CHEESE, GRILLED MARINATED PORK, GRILLED ONIONS AND PICO DE GALLO.$8.00
- VEGGIE SINGLE QUESADILLA 8¨
CHEESE, BELL PEPPERS, TOFU AND PICO DE GALLO)$7.00
- GRANDE CARNE ASADA QUESADILLA
CHEESE, GRILLED BEEF STEAK AND PICO DE GALLO. RICE AND BEANS ON SIDE.$18.50
- GRANDE CHICKEN TINGA QUESADILLA
CHEESE, CHIPOTLE CHICKEN AND PICO DE GALLO. RICE AND BEANS ON SIDE.$17.25
- GRANDE ADOBADA QUESADILLA
CHEESE, GRILLED MARINATED PORK, GRILLED ONIONS AND PICO DE GALLO. RICE AND BEANS ON SIDE.$18.50
- GRANDE VEGGIE QUESADILLA
CHEESE, BELL PEPPERS, TOFU, CABBAGE AND PICO DE GALLO. RICE AND BEANS ON SIDE.$16.50
TORTA
- CARNE ASADA TORTA
GRILLED BEEF STEAK, GUACAMOLE, CHEESE, PICO DE GALLO AND PICKLED ONIONS.$18.75
- COCHINITA PIBIL TORTA
ACHIOTE BRAISED PORK, GUACAMOLE, TOMATOES, AND PICKLED ONIONS.$18.25
- CARNITAS TORTA
BRAISED PORK, GUACAMOLE, TOMATOES AND GRILLED ONIONS.$18.25
- ADOBADA TORTA
GRILLED MARINATED PORK, GUACAMOLE, TOMATOES AND GRILLED ONIONS.$18.25
- CUBANA TORTA
ACHIOTE BRAISED PORK, GUACAMOLE, TOMATOES, PICKLED ONIONS, HAM AND CHEESE.$18.75
TO SHARE/MAINS
- CHIMICHANGAS
2 FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN, PEPPERS, CREAM CHEESE AND CHEESE) TOMATO SAUCE, CABBAGE, PICO DE GALLO, PICKLED ONIONS, QUESO FRESCO AND GUACAMOLE ON TOP. RICE, BEANS AND SOUR CREAM ON SIDE.$18.75
- CHICKEN ENCHILADAS SUIZAS GREEN SALSA
3 CORN TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN, GREEN SALSA, CHEESE, FRESH AVOCADO, ONIONS AND CILANTRO ON TOP. RICE AND BEANS ON SIDE.$18.75
- CHICKEN ENCHILADAS SUIZAS RED SALSA
3 CORN TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN, RED SALSA, CHEESE, FRESH AVOCADO, ONIONS AND CILANTRO ON TOP. RICE AND BEANS ON SIDE.$18.75
- BEEF FLAUTAS
3 FRIED CORN TORTILLA STUFFED WITH BEEF, POTATOES AND PEPPERS, AVOCADO CREAMY SAUCE, PICO DE GALLO, PICKLED ONIONS, QUESO FRESCO AND CABBAGE ON TOP. RICE AND BEANS ON SIDE$16.50
- QUESABIRRIAS
3 CORN TORTILLA, CHEESE AND MARINATED BEEF) CILANTRO, RED ONIONS AND BROTH, CHOICE OF SALSA AND AVOCADO SAUCE ON SIDE.$25.00
- BIRRIA BOWL
TOPPED WITH RED ONIONS, CILANTRO, CABBAGE AND RADISH. CHOICE OF SALSA AND CORN TORTILLAS$15.00
- GREEN CHILAQUILES
FRIED CORN TORTILLA TOPPED WITH GREEN SALSA, CHEESE, SOUR CREAM, FRESH AVOCADO, RED ONIONS, QUESO FRESCO AND REFRIED BEANS.$18.50
- RED CHILAQUILES
FRIED CORN TORTILLA TOPPED WITH RED SALSA, CHEESE, SOUR CREAM, FRESH AVOCADO, RED ONIONS, QUESO FRESCO AND REFRIED BEANS.$18.50
- FAJITAS CARNE ASADA
GRILLED BEEF STEAK, SAUTÉED BELL PEPPERS AND ONIONS, TOPPED WITH PICO DE GALLO. SERVED WITH REFRIED BEANS AND RICE, AVOCADO SAUCE, CHOICE OF SALSA, SOUR CREAM AND CORN TORTILLAS.$25.00
- CHICKEN FAJITAS
GRILLED CHICKEN, SAUTÉED BELL PEPPERS AND ONIONS, TOPPED WITH PICO DE GALLO. SERVED WITH REFRIED BEANS AND RICE, AVOCADO SAUCE, CHOICE OF SALSA, SOUR CREAM AND CORN TORTILLAS.$25.00
- FAJITAS ADOBADA
GRILLED MARINATED PORK, SAUTÉED BELL PEPPERS AND ONIONS, TOPPED WITH PICO DE GALLO. SERVED WITH REFRIED BEANS AND RICE, AVOCADO SAUCE, CHOICE OF SALSA, SOUR CREAM AND CORN TORTILLAS.$25.00
- SONORA PLATE
CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM. SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS, GUACAMOLE, CHOICE OF SALSA AND CORN TORTILLA.$21.00
- SOPES$16.00