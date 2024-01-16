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SOUL N SMOKE LLC
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SOUL N SMOKE LLC 12000 E 56th Ave 80239
We are not accepting online orders right now.
19700 East 23rd Avenue, Aurora, CO 80011
A LA CARTE
COMBOS
A LA CARTE
SMOKED RIBS
SLOW SMOKED MARINATED SOUTHERN FLAVOR!
$14.00
SMOKED SAUSAGE
YOU WONT FIND ANOTHER SAUSAUGE WITH THIS FLAVOR
$7.00
SMOKED RIB TIPS
$13.00
KOLLARDS
$7.00
KANDIED YAMS
$6.00
MAC N CHEESE
$7.00
FRIED KATFISH
Made to order
$4.00
COMBOS
SINGLE MEAT COMBO
$15.00
SINGLE MEAT DOUBLE SIDE COMBO
$25.00
THE DOUBLE DOUBLE COMBO
$35.00
SOUL N SMOKE LLC Location and Ordering Hours
(720) 708-9810
19700 East 23rd Avenue, Aurora, CO 80011
Closed
• Opens Wednesday at 11AM
All hours
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