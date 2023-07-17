Spizzigo
ANTIPASTI
ZUPPA DEL GIORNO
Soup of the day.
ZUPPETTA DI PESCE
SOUP WITH MANILA CLAM, BABY SCALLOPS, SHRIMP, BROTH AND TOMATO
MOZZARELLA FRITTA
Deep-Fried Mozzarella server over House Marinara, and Pesto Sauce
BURRATA
Creamy burrata cheese with pesto, multicolor tomato, and basil.
FRITTO DI CALAMARI
Fried Calamari, Zucchini, and Marinara sauce.
TARTARE DI TONNO
Raw ahi tuna with avocado, a lemon dressing, and truffle oil.
BRUSCHETTA
Toasted Bread Topped with Marinated Tomatoes.
ARANCINI
Fried Rice Ball Stuffed with Ground Beef and Mozzarella, served in Tomato Sauce with Sweet Peas.
POLPO GRIGLIATO
Grilled Mediterranean Octopus with Hummus, Cherry tomato, and Celery.
CARPACCI
CARPACCIO CLASSICO
THINLY SLICED RAW BEEF, ARUGULA, SHAVED PARMESAN, MUSHROOMS, HOUSE DRESSING
CARPACCIO DI PALMA
THINLY SLICED RAW BEEF, SHAVED PARMESAN, HEART OF PALMS, HOUSE DRESSING
CARPACCIO SILVA
THINLY SLICED RAW BEEF, AVOCADO, HOUSE DRESSING
SALMONE AFFUMICATO E BRIE
SMOKED SALMON, CAPERS, RED ONION, PARSLEY, BRIE CHEESE
DOLCI
PANNA COTTA
PANNA COTTA , MIXED BERRIES SAUCE
CRÈME BRULEE
RICH CUSTARD, CARAMELIZED SUGAR
TIRAMISU
MASCARPONE, COFFEE, COCOA ,SOAKED LADY FINGERS
GELATO
ITALIAN GELATO TWO SCOOPS ANY FLAVOR
PIZZA NUTELLA
MADE WITH TONS OF NUTELLA, SEASONAL FRUITS AND NUTS
CALZONE NUTELLA
NUTELLA STUFFED PIZZA DOUGH FOLDED IN HALF
CHOCOLATE SOUFFLE
HOMEMADE CHOCOLATE SOUFFLE, VANILLA GELATO
CANNOLI
FISH
INSALATE
INSALATA CAPRESA
FRESH BUFFALA MOZZARELLA CHEESE, FREST TOMATO, BASIL, BALSAMIC REDUCTION
INSALATA CESARE
ROMAINE LETTUCE, CAESAR DRESSING, PARMESAN CHEESE, CROUTONS
INSALATA FRAGOLA E POLLO
MIXED GREENS, DICED CHICKEN, FRESH STRAWBERRY, WALNUTS, GORGONZOLA CHEESE, HERBS VINAIGRETTE
INVOLTINI DI SALMONE
MIXED GREENS, ALMONDS, GOAT CHEESE, SMOKED SALMON, PASSION FRUIT VINAIGRETTE
INSALATA TROPICALE
ARUGULA, DICED TOMATO, CHERRY MOZZARELLA, AVOCADO, SWEET CORN, HEART OF PALMS
PANINI
PASTE
LASAGNA
HOMEMADE MEAT LASAGNA
SPAGHETTI CARBONARA
SPAGHETTI BACON, EGG YOLK, PECORINO CHEESE,
PENNE GORGONZOLA
PENNE RIGATE CHICHEN , ASPARAGUS, SUN DRIED TOMATO, GORGONZOLA
PAPPARDELLE DON BOSCO
PAPPARDELLE PORCINI SAUCE AND TRUFFLE OIL
SPAGHETTI ALLA AMATRICIANA
BUCATINI, PANCETTA, RED PEPEPR FLAKES, PECORINO
FETTUCCINE AL SALMONE
FETTUCCINE, FRESH SALMON, SMOKED SALMON, DILL, CREAM
SPAGHETTI AL RAGU
SPAGHETTI, HOMEMADE ITALIAN MEAT SAUCE
LINGUINE AI FRUTTI DI MARE
LINGUINE, SHRIMP, CLAMS, MUSSELS, SCALLOPS, CALAMARI , RED SAUCE
LINGUINII ALLE VONGOLE
SPAGHETTI, WHITE WINE, GARLIC, CLAMS, PARSLEY
RAVIOLI SHORT RIBS
SHORT RIB RAVIOLI, PORCINI SAUCE AND CREAM
FETTUCCINE ALLA RUOTA
FETTUCCINE, PARMESAN CHEESE
GNOCCHI
GNOCCHI, FRESH TOMATO SAUCE, BASIL
FETTUCINE ALFREDO
FETTUCCINE, ALFREDO SAUCE, PARMESAN CHEESE
BY PASTE
SPAGHETTI AL POMODORO E BASILICO
Spaghetti sautéed with fresh Tomatoes, Garlic, Basil, and Olive Oil.
PIZZE
CALZONE
MOZZARELLA CHEESE, HAM, TOMATO SAUCE
FOCACCIA
FOCACCIA BREAD, ROSEMARY, SEA SALT, EVOO
PIZZA BIANCANEVE
MOZZARELLA CHEESE, MASCARPONE, HAM, MUSHROOMS, TRUFFLE OIL
PIZZA BURRATA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, AGURULA, CHERRY TOMATO
PIZZA CAPRESA
CHERRY MOZZARELLA, FRESH TOMATO, BASIL, EVOO
PIZZA CAPRICCIOSA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, MUSHROOM, ARTICHOKES, HAM, SAUSAGE, OLIVES
PIZZA COTTO E FUNGHI
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, HAM, MUSHROOMS
PIZZA FORMAGGI
MOZZARELLA CHEESE, PARMESAN CHEESE RICOTTA, GORGONZOLA
PIZZA HAWAIIANA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, HAM, PINEAPPLE
PIZZA MARGHETITA
MOZZARELLA CHEESE , TOMATO SAUCE
PIZZA NAPOLI
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, ANCHOVIES, OREGANO
PIZZA PEPPERONI
MOZZARELLA CHEESE , TOMATO SAUCE, PEPPERONI
PIZZA PERA E BRIE
MOZZARELLA CHEESE, BRIE CHEESE, PEARS, WALNUTS, HONEY
PIZZA ROMANA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, HAM
PIZZA ROSSA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, RICOTTA, PARMESAN CHEESE, GORGONZOLA, PROSCIUTTO DI PARMA
PIZZA RUCOLOSA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, PROSCIUTTO DI PARMA, ARUGULA
PIZZA SAPORITA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE, HAM, SAUSAGE, BACON
PIZZA SPIZZIGO
CHERRY MOZZARELLA, ARUGULA, FRESH TOMATO, SHAVED PARMESAN, EVOO
PIZZA VEGETARIANA
MOZZARELLA CHEESE, ARTICHOKES, FRESH TOMATO, MUSHROOMS, OLIVES, TOMATO SAUCE, ONION
PIZZA QUATTRO STAGIONI
POULTRY & MEAT
SKIRT STEAK ANGUS
SKIRT STEAK ANGUS, FRENCH FRIES
HAMBURGER
HOMAMADE PATTY, ONIONS, AMERICAN CHEESE, TOMATO
CHICKEN PARMIGIANA
ITALIAN STYLE BREADED CHICKEN , MOZZARELLA, MARINARA, SPAGHETTI
PETTO DI POLLO
TENDERIZED CHICKEN BREAST, FRESH HERBS, SEASONAL SALAD
FILETTO DI MANZO
8 OZ ANGUS FILLET MIGNON, RED WINE SAUCE, PARMESAN RISOTTO
POLLO AL MATTONE
HALF ROASTED CHICHEN, ROASTED POTATOES WITH ROSEMARY
KIDS MENU
KIDS MARGHERITA
MOZZARELLA CHEESE, TOMATO SAUCE
KIDS CHICKEN TENDER
BREADED CHICKEN TENDERS WITH FRIES
KIDS PENNE
PENNE AND YOUR CHOICE OF ALFREDO OR MARINARA SAUCE
KID SPAGHETTI
SPAGHETTI AND YOUR CHOICE OF ALFREDO OR MARINARA SAUCE
KID PEPPERONI
MOZZARELLA, PEPPERONI, TOMATO SAUCE