Standing Ovation Cafe 180 South Collins Road Suite 100
FOOD
ALL DAY BREAKFAST
- CLASSIC AVO TOAST$6.99
AVOCADO MASH, CHILI FLAKES, LEMON ZEST, SOURDOUGH
- EVERYTHING AVO TOAST$7.99
AVOCADO MASH, CREAM CHEESE, CHILI FLAKES, LEMON ZEST, SOURDOUGH
- STRAWBERRY BANANA NUTELLA TOAST$7.80
STRAWBERRY, BANANA, NUTELLA, SOURDOUGH
- BANANA WALNUT NUTELLA TOAST$7.80
BANANA, WALNUT,NUTELLA, SOURDOUGH
- STRAWBERRY HONEY CREAM CHEESE TOAST$7.80
STRAWBERRY, CREAM CHEESE, HONEY, SOURDOUGH
- RASPBERRY JAM TOAST$5.99
RASPBERRY JAM, SOURDOUGH
- CHICKEN PESTO PANINI$7.99
CHICKEN, HOMEMADE PESTO, MOZZARELLA CHEESE, SOURDOUGH
- PESTO MOZZARELLA PANINI$6.99
FRESH MOZZARELLA, HOMEMADE PESTO, SOURDOUGH
- GRILLED CHEESE PANINI$4.99
- EGG AND CHEESE PANINI$6.99
- SMOKED HAM AND CHEESE PANINI$6.99
- SMOKED HAM CROISSANT SANDWICH$5.99
HAM, CHEDDAR CHEESE, CROISSANT BUN
- EGG SALAD CROISSANT SANDWICH$4.99
- HOT OATMEAL$3.99
OATMEAL (CHOOSE YOUR FLAVOR)
MOCHI | WAFFLE | GELATO | BAKERY
- 1 DOZEN MOCHI DONUT$30.00
12 PIECES MOCHI DONUT
- 1/2 DOZEN MOCHI DONUT$16.00
6 PIECES MOCHI DONUT
- SINGLE MOCHI DONUT
PICK YOUR FLAVOR
- CLASSIC BUBBLE WAFFLE$5.99
- STRAWBERRY SHORTCAKE BUBBLE WAFFLE$7.99
- BANANA NUTELLA CREAM BUBBLE WAFFLE$7.99
- OREO CREAM BUBBLE WAFFLE$7.99
- LARGE GELATO$6.99
GELATO
- SMALL GELATO$4.99
GELATO
- APPLE DANISH$4.75
APPLE DANISH
- CINNAMON ROLL$4.75
CINNAMON ROLL
- BUTTER CROISSANT$3.99
- MUFFIN$3.29
MUFFIN VARIETY FLAVOR
DRINKS
COFFEE | MATCHA
- WHIPPED NUTELLA ESPRESSO LATTE$5.75
DOUBLE ESPRESSO, NUTELLA
- WHIPPED MOCHA ESPRESSO LATTE$5.75
- WHIPPED BROWN SUGAR ESPRESSO LATTE$5.75
- WHIPPED LAVENDER ESPRESSO LATTE$5.75
DOUBLE ESPRESSO, LAVENDER
- TOFFEE CARAMEL ESPRESSO LATTE$4.65
- SALTED CARAMEL CLOUD ESPRESSO LATTE$5.45
- COOKIES & CREAM CLOUD ESPRESSO LATTE$5.45
- TIRAMISU CLOUD ESPRESSO LATTE$5.45
- S'MORES CLOUD ESPRESSO LATTE$5.45
- CAFE AFFOGATO ESPRESSO LATTE$6.29
- MOCHA ESPRESSO LATTE$4.65
- VANILLA ESPRESSO LATTE$4.65
DOUBLE ESPRESSO, VANILLA SYRUP
- CARAMEL ESPRESSO LATTE$4.65
DOUBLE ESPRESSO, CARAMEL SYRUP
- HONEY ESPRESSO LATTE$4.65
- VIETNAMESE ESPRESSO LATTE$4.65
DOUBLE ESPRESSO, VIETNAMESE CREAM
- TOFFEE CARAMEL ESPRESSO LATTE$4.65
- ESPRESSO SHOT$3.50
DOUBLE SHOTS ESPRESSO
- BREWED COFFEE$1.99
BREWED COFFEE
- AMERICANO (H/C)$3.99
DOUBLE SHOTS ESPRESSO, H2O
- COLD BREW COFFEE$3.49
COLD BREW COFFEE
- ESPRESSO LATTE$4.15
DOUBLE SHOTS ESPRESSO, MILK
- CAPPUCCINO$4.15
DOUBLE SHOTS ESPRESSO, MILK
- TRADITIONAL MATCHA$3.60
MATCHA, H2O
- MATCHA LATTE$5.35
MATCHA, MILK
- HONEY CLOUD MATCHA LATTE$5.65
- STRAWBERRY CLOUD MATCHA LATTE$5.65
STRAWBERRY PUREE, MATCHA, MILK
- HONEY ROSE CLOUD MATCHALATTE$5.65
- COOKIES N CREAM CLOUD MATCHA LATTE$5.65
COOKIES N CREAM CRUMBLE, MATCHA, MILK, OREO CLOUD
- TIRAMISU CLOUD MATCHA LATTE$5.65
WHITE CHOCOLATE, MATCHA, MILK, CLOUD, MATCHA DASH
- SALTED CARAMEL CLOUD MATCHA LATTE$5.65
CARAMEL, MATCHA, MILK, CLOUD
- UJI ICE CREAM MATCHA FLOAT$6.15
MATCHA GELATO, MATCHA, MILK
- COMING SOON!!!
CHAI | TEA
BOBA DRINKS
- BROWN SUGAR BOBA$5.35
- UBE TWIST MILK TEA$5.35
UBE, ASSAM BLACK TEA, CREAMER, BOBA, CHEESEFOAM
- OREO CRUMBLE MILK TEA$5.35
OREO CRUMBLE, ASSAM BLACK TEA, BOBA, MOCHA SYRUP, CHEESEFOAM
- STRAWBERRY MILK TEA$5.35
STRAWBERRY PUREE, ASSAM BLACK TEA, CREAMER
- ESPRESSO MILK TEA$5.35
DOUBLE ESPRESSO, ASSAM BLACK MILK TEA, CREAMER, CHEESEFOAM
- CHAI MILK TEA$5.25
- ASSAM BLACK MILK TEA$4.95
- JASMINE OOLONG MILK TEA$4.95
- EARL GREY MILK TEA$4.95
- THAI MILK TEA$4.95
- CHAI MILK TEA$5.35
- TARO MILK TEA$4.95
- STRAWBERRY FRUIT TEA$4.95
- STRAWBERRY KIWI FRUIT TEA$4.95
- STRAWBERRY PASSION FRUIT TEA$4.95
- STRAWBERRY PEACH FRUIT TEA$4.95
- STRAWBERRY MANGO FRUIT TEA$4.95
- MANGO FRUIT TEA$4.95
- PEACH FRUIT TEA$4.95
- PASSION FRUIT TEA$5.35
PASSION FRUIT, TEA, LEMON JUICE, BOBA
- PEACH MANGO FRUIT TEA$4.95
- HONEYDEW FRUIT TEA$4.95
- PASSION MANGO FRUIT TEA$5.35
PASSION FRUIT + MANGO, TEA, LEMON JUICE, BOBA
- PEACH KIWI FRUIT TEA$4.95
- PASSION FRUIT MILK$4.25
- PEACH FRUIT MILK$4.25
- HONEYDEW FRUIT MILK$4.25
- STRAWBERRY FRUIT MILK$4.65
- STRAWBERRY KIWI FRUIT MILK$4.65
- PEACH MANGO FRUIT MILK$4.65
- STRAWBERRY HONEY FRUIT MILK$4.65
- PEACH MILK TEA$5.10
- PASSION MILK TEA$5.10
- STRAWBERRY MILK TEA$5.10
- MANGO MILK TEA$5.10
- PEACH MANGO MILK TEA$5.10
- HONEYDEW MILK TEA$5.10
- STRAWBERRY KIWI MILK TEA$5.10
- STRAWBERRY HONEY MILK TEA$5.10