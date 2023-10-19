Bubba's Steaks and Shakes 1009 West Lancaster Avenue
STEAK SANDWICHES
RIBEYE STEAK
1 POUND OF RIBEYE WITH AMERICAN AND CHEEZ WHIZ.
RIBEYE STEAK, PORTOBELLOS, FRIED ONIONS, GREEN PEPPERS, MILD PROVOLONE
RIBEYE STEAK, SAUTEED SPINACH, MILD PROVOLONE, ROASTED RED PEPPERS
RIBEYE STEAK, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN
RIBEYE STEAK, PIZZA SAUCE, MILD PROVOLONE
GRILLED CHICKEN STEAK
GRILLED CHICKEN, BACON. RANCH AND COOPER SHARP AMERICAN
GRILLED CHICKEN, HOT SAUCE, BLUE CHEESE
GRILLED CHICKEN, MILD PROVOLONE, SAUTEED SPINACH, ROASTED RED PEPPERS
GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARM, CAESAR DRESSING
GRILLED CHICKEN, BBQ SAUCE, COOPER SHARP AMERICAN
GRILLED CHICKEN, PIZZA SAUCE, MILD PROVOLONE, SHAVED PARM
GRILLED CHICKEN, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN
CRISPY CHICKEN STEAK
CRISPY CHICKEN, BACON, RANCH DRESSING, COOPER SHARP AMERICAN
CRISPY CHICKEN, HOT SAUCE, BLUE CHEESE
CRISPY CHICKEN, MILD PROVOLONE, SAUTEED SPINACH, ROASTED RED PEPPERS
CRISPY CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARM, CAESAR DRESSING
CRISPY CHICKEN, BBQ SAUCE, COOPER SHARP AMERICAN
CRISPY CHICKEN, PIZZA SAUCE, MILD PROVOLONE, SHAVED PARM
CRISPY CHICKEN, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN
PORTOBELLO STEAK
PORTABELLO MUSHROOM
PORTABELLO MUSHROOM, CHOICE OF CHEESE
PORTABELLO MUSHROOM, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN
PORTABELLO MUSHROOM, ROASTED RED PEPPERS. SAUTEED SPINACH, MILD PROVOLONE
BREAKFAST SANDWICHES
BREAKFAST SANDWICH
CHICKEN FINGERS
CHICKEN FINGERS
SALADS
RIBEYE STEAK, ROMAINE LETTUCE, GRAPE TOMATOES, GREEN PEPPERS, RAW ONIONS, BLUE CHEESE DRESING
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, SHAVED PARMESAN, CAESAR DRESSING
RAW BABY SPINACH, ROASTED RED PEPPERS, GRAPE TOMATOES, SHAVED PARMESAN, BALSAMIC DRESSING
ROMAINE LETTUCE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, GREEN PEPPER, BALSAMIC VINAIGRETTE
SIDES
BACON, CHEEZ WHIZ
BACON, CHEEZ WHIZ
2 PCS.
2 PCS.