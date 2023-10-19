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CRINKLE CUT FRIES
$4.00
GRILLED CHICKEN BACON RANCH
$14.00

GRILLED CHICKEN, BACON. RANCH AND COOPER SHARP AMERICAN

6 PC WINGS
$10.00

STEAK SANDWICHES

RIBEYE STEAK

RIBEYE STEAK
$12.00
CHEESE STEAK
$13.00
BUBBA'S STEAK
$22.00

1 POUND OF RIBEYE WITH AMERICAN AND CHEEZ WHIZ.

THE ROYAL
$14.00

RIBEYE STEAK, PORTOBELLOS, FRIED ONIONS, GREEN PEPPERS, MILD PROVOLONE

BEEF ITALIANO
$14.00

RIBEYE STEAK, SAUTEED SPINACH, MILD PROVOLONE, ROASTED RED PEPPERS

CHESSE STEAK HOAGIE
$14.00

RIBEYE STEAK, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN

PIZZA STEAK
$14.00

RIBEYE STEAK, PIZZA SAUCE, MILD PROVOLONE

GRILLED CHICKEN STEAK

GRILLED CHICKEN STEAK
$11.00
GRILLED CHICKEN CHEESE STEAK
$12.00
GRILLED CHICKEN BACON RANCH
$14.00

GRILLED CHICKEN, BACON. RANCH AND COOPER SHARP AMERICAN

GRILLED BUFFALO CHICKEN
$13.00

GRILLED CHICKEN, HOT SAUCE, BLUE CHEESE

GRILLED CHICKEN ITALIANO
$14.00

GRILLED CHICKEN, MILD PROVOLONE, SAUTEED SPINACH, ROASTED RED PEPPERS

GRILLED CHICKEN CAESER
$13.00

GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARM, CAESAR DRESSING

GRILLED BBQ CHICKEN
$13.00

GRILLED CHICKEN, BBQ SAUCE, COOPER SHARP AMERICAN

GRILLED CHICKEN PARM
$13.00

GRILLED CHICKEN, PIZZA SAUCE, MILD PROVOLONE, SHAVED PARM

GRILLED CHICKEN CHEESE STEAK HOAGIE
$13.00

GRILLED CHICKEN, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN

CRISPY CHICKEN STEAK

CRISPY CHICKEN STEAK
$11.00
CRISPY CHICKEN CHEESE STEAK
$12.00
CRISPY CHICKEN BACON RANCH
$14.00

CRISPY CHICKEN, BACON, RANCH DRESSING, COOPER SHARP AMERICAN

CRISPY BUFFALO CHICKEN STEAK
$13.00

CRISPY CHICKEN, HOT SAUCE, BLUE CHEESE

CRISPY CHICKEN ITALIANO STEAK
$14.00

CRISPY CHICKEN, MILD PROVOLONE, SAUTEED SPINACH, ROASTED RED PEPPERS

CRISPY CHICKEN CAESER STEAK
$13.00

CRISPY CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARM, CAESAR DRESSING

CRISPY BBQ CHICKEN STEAK
$13.00

CRISPY CHICKEN, BBQ SAUCE, COOPER SHARP AMERICAN

CRISPY CHICKEN PARM
$13.00

CRISPY CHICKEN, PIZZA SAUCE, MILD PROVOLONE, SHAVED PARM

CRIPSY CHICKEN CHEESE STEAK HOAGIE
$13.00

CRISPY CHICKEN, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN

PORTOBELLO STEAK

PORTABELLO STEAK
$11.00

PORTABELLO MUSHROOM

PORTABELLO CHEESE STEAK
$12.00

PORTABELLO MUSHROOM, CHOICE OF CHEESE

PORTABELLO HOAGIE
$13.00

PORTABELLO MUSHROOM, SHREDDED ROMAINE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, MAYO, COOPER SHARP AMERICAN

PORTA FRESCA
$13.00

PORTABELLO MUSHROOM, ROASTED RED PEPPERS. SAUTEED SPINACH, MILD PROVOLONE

BREAKFAST SANDWICHES

BREAKFAST SANDWICH

SERVED ON A BAGUETTE OR FLOUR WRAP.
THE BERTHA
$11.00

3 EGGS, HASH BROWN, BACON AND YELLOW AMERICAN

EGG AND YELLOW AMERICAN
$6.00
HASH BROWN, EGG AND YELLOW AMERICAN
$8.00
BACON, EGG AND YELLOW AMERICAN
$9.00
SAUSAGE, EGG AND YELLOW AMERICAN
$9.00
GREEN PEPPERS, FRIED ONIONS, EGG AND YELLOW AMERICAN
$8.00

JUMBO WINGS

6 PC WINGS
$10.00
12 PC WINGS
$19.00
18 PC WINGS
$27.00

CHICKEN FINGERS

CHICKEN FINGERS

3 PC FINGERS
$6.00
6 PC FINGERS
$11.00
9 PC FINGERS
$16.00

BUFFALO FINGERS

3 PC BUFFALO FINGERS
$7.50
6 PC BUFFALO FINGERS
$14.00
9 PC BUFFALO FINGERS
$19.00

SALADS

STEAKHOUSE SALAD
$13.50

RIBEYE STEAK, ROMAINE LETTUCE, GRAPE TOMATOES, GREEN PEPPERS, RAW ONIONS, BLUE CHEESE DRESING

CAESAR SALAD
$8.50

ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, SHAVED PARMESAN, CAESAR DRESSING

SPINACH SALAD
$11.00

RAW BABY SPINACH, ROASTED RED PEPPERS, GRAPE TOMATOES, SHAVED PARMESAN, BALSAMIC DRESSING

HOUSE SALAD
$8.50

ROMAINE LETTUCE, GRAPE TOMATOES, RAW ONIONS, GREEN PEPPER, BALSAMIC VINAIGRETTE

SIDES

CRINKLE CUT FRIES
$4.00
CRINKLE CUT WHIZ FRIES
$5.50
BUBBA'S CRINKLE CUT FRIES
$8.00

BACON, CHEEZ WHIZ

WAFFLE FRIES
$4.00
WAFFLE CHEEZ WHIZ FRIES
$5.50
BUBBA'S WAFFLE FRIES
$8.00

BACON, CHEEZ WHIZ

BREADED ONION RINGS
$6.00
FRIED MOZZARELLA
$7.00
CHEESE STEAK EGGROLLS
$8.00

2 PCS.

BUFFALO CHICKEN EGGROLLS
$8.00

2 PCS.

HASH BROWN
$2.50
POTATO CHIPS
$1.79

DESSERT

FRIED OREOS
$6.50

TOPPED WITH POWDER SUGAR

DRINKS

COKE CAN
$2.00
DIET COKE CAN
$2.00
COKE ZERO CAN
$2.00
SPRITE CAN
$2.00
GINGER ALE CAN
$2.00
FANTA ORANGE CAN
$2.00
LEMON ICE TEA
$2.00
BOTTLED WATER
$2.00
ORANGE JUICE
$2.75
APPLE JUICE
$2.75
2L COKE
$4.95
2L DIET COKE
$4.95
2L GINGER ALE
$4.95
2L SPRITE
$4.95

MILKSHAKES

SHAKES

OREO SHAKE
$7.00
FRUITY PEBBLE SHAKE
$7.00
CHOCOLATE CHIP COOKIE SHAKE
$7.00
CINNAMON TOAST CRUNCH SHAKE
$7.00
VANILLA SHAKE
$6.00
CHOCOLATE SHAKE
$6.00
BLACK AND WHITE SHAKE
$6.00
STRAWBERRY SHAKE
$6.00
MALT SHAKE
$6.00
CARAMEL SHAKE
$6.00
PEANUT BUTTER SHAKE
$6.00
MINT SHAKE
$6.00
GEORGIA PEACH SHAKE
$6.00
BANANA SHAKE
$6.00
COFFEE SHAKE
$6.00

SIDE CONDIMENTS

SIDE CHERRY PEPPERS
$0.75
SIDE FRIED ONIONS
$0.75
SIDE CHEEZ WIZ
$1.50
SIDE HONEY MUSTARD
$0.75
SIDE BLUE CHEESE
$1.25
SIDE CAESER
$0.75
SIDE RANCH
$0.75
SIDE PICKLES
$0.75
SIDE BALSAMIC VINAIGRETTE
$0.75
SIDE HOT SAUCE
$0.75
SIDE MILD SAUCE
$0.75
SIDE HONEY BBQ SAUCE
$0.75
SIDE THAI CHILI SAUCE
$0.75
SIDE GARLIC PARMESAN SAUCE
$0.75
SIDE ROASTED RED PEPPERS
$0.75
SIDE GREEN PEPPERS
$0.75
SIDE RAW ONIONS
$0.75
SIDE KETCHUP