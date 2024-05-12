Hello!
Subterranean Coffee North Park 3764 30th St
Classics
Smoothie
Sweetness
- MEXICAN$6.50+
- MOCHA$6.50+
- NUTELLA$6.25+
- CHOC HAZEL$6.25+
- REESE$6.25+
- PEP PATTY$6.00+
- KEITH RICH$6.75+
- CIN BUN$6.25+
- CARAMEL MACH$6.25+
- ICED VIET$6.00+
- COCONUT EXP$6.50+
- ICED HORCHATTE$6.50+
- VANILLA LATTE$6.50+
- HONEY LAV$6.25+
- BRITISH LATTE$6.00+
- CINNAMON LATTE$6.00+
- SALTED CARAMEL$6.00+
- BROWN SUGAR$6.25+
- STARMAN$6.50+
- BEES$6.00+
- WHITE OUT$6.25+
- WHITE STRAWB$6.25+
- WHITE LAVENDER$6.25+
- WHITE BLACKBERRY$6.25+
- HOT CHOCOLATE$3.50
Blended
Iced Tea & Coolers
PASTRIES
TEA, CHAI & MATCHA STUFF
SANDWICHES
SOMETHING LIGHT
BREAKFAST
Specials
BOTTLES
RANDOM SMALL STUFF
north park Location and Ordering Hours
(619) 780-0916
Closed • Opens Sunday at 7AM