Food

RAMEN

TONKOTSU

TONKOTSU

$18.25

PORK BONE BASED BROTH WITH TOPPING

MISO

MISO

$17.50

MISO BEAN PASTE BROTH WITH TOPPING

SHOYU

SHOYU

$16.75

SOY SAUCE BASED BROTH WITH TOPPING

SHIO

SHIO

$16.75

SALT BASED BROTH WITH TOPPING

NOODLE

NABEYAKI UDON

NABEYAKI UDON

$20.50

SUEHIRO NABE SPECIAL UDON

BEEF UDON

BEEF UDON

$16.25

UDON NOODLE WITH SOUP AND BEEF

CHICKEN UDON

CHICKEN UDON

$15.25

UDON NOODLE WITH SOUP AND CHICKEN

PORK UDON

PORK UDON

$12.95Out of stock

UDON NOODLE WITH SOUP CHSU PORK

TSUKIMI UDON

TSUKIMI UDON

$11.25Out of stock

UDON NOODLE WITH SOUP AND POACHED EGG

TAMAGO TOJI UDON

TAMAGO TOJI UDON

$11.25Out of stock

UDON NOODLE WITH EGG DROP AND SOUP

VEGETABLE UDON

VEGETABLE UDON

$13.25Out of stock

UDON NOODLE WITH VEGETABLE TOPPING

CURRY UDON

CURRY UDON

$18.50

UDON WITH SOUP AND CURRY

TANUKI UDON

TANUKI UDON

$10.50Out of stock

UDON WITH SOUP AND TEMPURA FLAKES

KITSUNE UDON

KITSUNE UDON

$11.95Out of stock

UDON WITH SOUP AND FRIED BEAN CURDS

OROSHI SOBA

OROSHI SOBA

$14.75Out of stock

COLD BUCKWHEAT NOODLES WITH TOPPING

ZARU ZOBA

ZARU ZOBA

$11.50Out of stock

COLD BUCKWHEAT NOODLES WITHH DIPPING SAUCE

YAKI SOBA

YAKI SOBA

$15.00Out of stock

PAN FRIED YAKI SOBA NOODLES

CHA SOBA

$14.75

RICE

KATSU CURRY RICE

KATSU CURRY RICE

$20.25

CUTLET WITH CURRY ON RICE

KATSU DON

KATSU DON

$18.50

CUTLET AND ONION COOKED IN SAUCE WITH EGG SERVED ON RICE

OYAKO DON

OYAKO DON

$14.25

CHICKEN AND ONION COOKED IN SAUCE SERVED ON RICE

TANIN DON

TANIN DON

$15.75

BEEF AND ONION COOKED IN SAUCE AND EGGG SERVED ON RICE

CHICKEN KARAAGE DON

CHICKEN KARAAGE DON

$13.75Out of stock

SEASONED FRIED CHICKEN SERVED ON RICE

CHICKEN TERI DON

CHICKEN TERI DON

$12.50Out of stock

CHICKEN TERIYAKI WITH ONIONS ON RICE

BEEF TERI DON

BEEF TERI DON

$14.25Out of stock

BEEF TERIYAKI WITH ONIONS ON RICE

HAYASHI RICE

HAYASHI RICE

$19.75

SUEHIRO STYLE BEEF STEW ON RICE

CHASU DON

CHASU DON

$14.25Out of stock

SEASONED CHASU ON RICE

CURRY RICE

CURRY RICE

$15.75

CURRY ON HOT RICE

SALMON CHAZUKE

SALMON CHAZUKE

$12.25Out of stock

RICE WITH SALMON TOPPING WITH LIGHT BROTH

UNAGI DON

UNAGI DON

$32.50Out of stock

BROILED EEL ON RICE

SIDE MENU

CHICKEN KARAAGE

CHICKEN KARAAGE

$13.50Out of stock

SEASONED FRIED CHICKEN

GYOZA (8 PIECES)

GYOZA (8 PIECES)

$13.50

GYOZA (4 PIECES)

$5.50Out of stock

4 PIECES OF PAN FRIED GYOZA

EDAMAME

EDAMAME

$7.50

BOILED EDAMAME

SHUMAI

$8.75Out of stock

5 PIECES OF STEAMED SHUMAI

TAKOYAKI

TAKOYAKI

$9.25

6 PIECES OF TAKOYAKI FRITTERS

KOIKA

KOIKA

$15.00

DEEP FRIED CALAMARI

FIRED GESO

FIRED GESO

$7.50Out of stock

DEEP FRIED SEASONED SQUID LEGS

SEASONED WAKAME

SEASONED WAKAME

$5.25

SEASONED WAKAME

MISO SOUP

MISO SOUP

$4.25

MISO SOUP

WHITE RICE

WHITE RICE

$3.00

WHITE RICE

BROWN RICE

BROWN RICE

$4.00Out of stock

BROWN RICE

SHISHITO PEPPERS

SHISHITO PEPPERS

$8.25Out of stock

LIGHTLY BRAISED AND SEASONED PEPPERS

SHREDDED CABBAGE SALAD

SHREDDED CABBAGE SALAD

$5.25Out of stock

SHREDDED CABBAGE SALAD

HOUSE SALAD

HOUSE SALAD

$7.75Out of stock

HOUSE SALAD

OHITASHI

OHITASHI

$5.25Out of stock

LIGHTLY BOILED SPINACHH

KIMCHHEE

KIMCHHEE

$5.25Out of stock

KIMCHEE

HIYA YAKKO

HIYA YAKKO

$6.95Out of stock

COLD TOFU

AGEDASHI TOFU

$12.50

FRENCH FRIES

$7.50

VEGAN

VEGAN TOMATO RAMEN

VEGAN TOMATO RAMEN

$14.75Out of stock

TOMATO SOUP BASED BROTHH WITH TOPPING

VEGAN MABO DON

VEGAN MABO DON

$18.00

MABO TOFU ON RICE

VEGAN VEGETABLE UDON

VEGAN VEGETABLE UDON

$14.75Out of stock

VEGAN VEGETABLE UDON

VEGAN YAKISOBA

VEGAN YAKISOBA

$15.00Out of stock

VEGAN PAN FRIED YAKISOBA

VEGAN CREAMY RAMEN

$17.75

DESSERTS

CARMEL FLAN

$4.50Out of stock

HOMEMADE CARMEL FLAN

COFFEE PUDDING

$4.75Out of stock

HOMEMADE COFFEE PUDDING

MACCHA CHEESE CAKEQ

MACCHA CHEESE CAKEQ

$5.25Out of stock

MACCHA CHEESE CAKE

KUZUKIRI

$5.25Out of stock

HOMEMADE KUZUKIRI DESSERT

BLACK SESAME MONT BLANC

BLACK SESAME MONT BLANC

$5.95Out of stock

MONBLANC DESSERT

MATCHA BLANCMANGE

$8.00

HOUJI-CHA PUDDING

$8.50

MOCHI ICE. CREAM

$5.50

SPECIAL MENU

Yakitori Course

$50.00

Japanese Style Hamburger Steak

$25.00

Suehiro Style Jidori Omurice

$22.00

Suehiro Style Pork Meat Ball with Sweet/Sour Sauce

$22.00

SUEHIRO STYLE PORK MEAT BALLS WITH SWEET/SOUR SAUCE

Drinks

COCA COLA

$4.75

Fountain Coke

DIET COLA

DIET COLA

$4.75

CANNED DIET COLA

COKE ZERO

$4.75
SPRITE

SPRITE

$4.75

CANNED SPRITE

DR. PEPPER

$4.75

LEMONADE

$4.75

ICED TEA (BLACK)

$4.25
ICED GREEN TEA

ICED GREEN TEA

$4.25

CANNED GREEN TEA

ICED BARLEY TEA

ICED BARLEY TEA

$4.25

CANNED OOLONG TEA

HOT TEA

$3.50

HOT TEA

CALPICO

CALPICO

$3.75

CANNED JAPANESE DRINK

UCC COFFEE

UCC COFFEE

$3.75

CANNED COFFEE DRINK

RAMUNE

RAMUNE

$4.25

BOTTLED JAPANESE SODA

STRAWBERRY RAMUNE

STRAWBERRY RAMUNE

$4.25

BOTTLED JAPANESE SODA

MANGO CREAM SODA

MANGO CREAM SODA

$4.50

BOTTLED JAPANESE SODA

MELON CREAM SODA

MELON CREAM SODA

$4.50

BOTTLED JAPANESE SODA

NON ALCOHOLIC PLUM WINE SODA

NON ALCOHOLIC PLUM WINE SODA

$3.95

BOTTLED JAPANESE SODA

ORANGE JUICE

$3.75

BOTTLED JUICE

APPLE JUICE

$3.75

BOTTLED JUICE

CRANBERRY JUICE

$3.75

BOTTLED JUICE

PERRIER

$4.75

BOTTLED CARBONATED WATER

BOTTLED WATER

$2.25

BOTTLED WATER

WATERMELON CIDER

WATERMELON CIDER

$4.25

ICED OOL TEA (CAN)

$3.75

Alcohol

Beer

Asahi Bottle (S)

$5.50

Asahi Bottle (L)

$10.00

Kirin Bottle (S)

$5.00

Sapporo Bottle (S)

$5.00

Sapporo Bottle (L)

$9.00

Orion Bottle (L)

$12.50

Sake

Hot Sake

$7.50

Sho Chiku Bai (6.01oz)

$7.50

Ikezo Jelly Sake

$8.50

Hakutsuru Draft (300ml)

$11.50

Hakutsuru Junmai Ginjo (300ml)

$18.00

Hakutsuru Sayuri Nigori (300ml)

$17.50

Dassai 45 Junmai Daiginjo (300ml)

$24.50

Shinsei Junmai Daiginjo (300ml)

$28.25

Shinsei Junmai Daiginjo (720ml)

$56.50

Kaori Junmai Ginjo (300ml)

$27.25

Sui-Jin Junmai (300ml)

$24.75