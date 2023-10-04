Suehiro Cafe - DTLA 400 S MAIN STREET #102
Food
RAMEN
NOODLE
NABEYAKI UDON
SUEHIRO NABE SPECIAL UDON
BEEF UDON
UDON NOODLE WITH SOUP AND BEEF
CHICKEN UDON
UDON NOODLE WITH SOUP AND CHICKEN
PORK UDON
UDON NOODLE WITH SOUP CHSU PORK
TSUKIMI UDON
UDON NOODLE WITH SOUP AND POACHED EGG
TAMAGO TOJI UDON
UDON NOODLE WITH EGG DROP AND SOUP
VEGETABLE UDON
UDON NOODLE WITH VEGETABLE TOPPING
CURRY UDON
UDON WITH SOUP AND CURRY
TANUKI UDON
UDON WITH SOUP AND TEMPURA FLAKES
KITSUNE UDON
UDON WITH SOUP AND FRIED BEAN CURDS
OROSHI SOBA
COLD BUCKWHEAT NOODLES WITH TOPPING
ZARU ZOBA
COLD BUCKWHEAT NOODLES WITHH DIPPING SAUCE
YAKI SOBA
PAN FRIED YAKI SOBA NOODLES
CHA SOBA
RICE
KATSU CURRY RICE
CUTLET WITH CURRY ON RICE
KATSU DON
CUTLET AND ONION COOKED IN SAUCE WITH EGG SERVED ON RICE
OYAKO DON
CHICKEN AND ONION COOKED IN SAUCE SERVED ON RICE
TANIN DON
BEEF AND ONION COOKED IN SAUCE AND EGGG SERVED ON RICE
CHICKEN KARAAGE DON
SEASONED FRIED CHICKEN SERVED ON RICE
CHICKEN TERI DON
CHICKEN TERIYAKI WITH ONIONS ON RICE
BEEF TERI DON
BEEF TERIYAKI WITH ONIONS ON RICE
HAYASHI RICE
SUEHIRO STYLE BEEF STEW ON RICE
CHASU DON
SEASONED CHASU ON RICE
CURRY RICE
CURRY ON HOT RICE
SALMON CHAZUKE
RICE WITH SALMON TOPPING WITH LIGHT BROTH
UNAGI DON
BROILED EEL ON RICE
SIDE MENU
CHICKEN KARAAGE
SEASONED FRIED CHICKEN
GYOZA (8 PIECES)
GYOZA (4 PIECES)
4 PIECES OF PAN FRIED GYOZA
EDAMAME
BOILED EDAMAME
SHUMAI
5 PIECES OF STEAMED SHUMAI
TAKOYAKI
6 PIECES OF TAKOYAKI FRITTERS
KOIKA
DEEP FRIED CALAMARI
FIRED GESO
DEEP FRIED SEASONED SQUID LEGS
SEASONED WAKAME
SEASONED WAKAME
MISO SOUP
MISO SOUP
WHITE RICE
WHITE RICE
BROWN RICE
BROWN RICE
SHISHITO PEPPERS
LIGHTLY BRAISED AND SEASONED PEPPERS
SHREDDED CABBAGE SALAD
SHREDDED CABBAGE SALAD
HOUSE SALAD
HOUSE SALAD
OHITASHI
LIGHTLY BOILED SPINACHH
KIMCHHEE
KIMCHEE
HIYA YAKKO
COLD TOFU
AGEDASHI TOFU
FRENCH FRIES
VEGAN
DESSERTS
CARMEL FLAN
HOMEMADE CARMEL FLAN
COFFEE PUDDING
HOMEMADE COFFEE PUDDING
MACCHA CHEESE CAKEQ
MACCHA CHEESE CAKE
KUZUKIRI
HOMEMADE KUZUKIRI DESSERT
BLACK SESAME MONT BLANC
MONBLANC DESSERT
MATCHA BLANCMANGE
HOUJI-CHA PUDDING
MOCHI ICE. CREAM
SPECIAL MENU
Drinks
COCA COLA
Fountain Coke
DIET COLA
CANNED DIET COLA
COKE ZERO
SPRITE
CANNED SPRITE
DR. PEPPER
LEMONADE
ICED TEA (BLACK)
ICED GREEN TEA
CANNED GREEN TEA
ICED BARLEY TEA
CANNED OOLONG TEA
HOT TEA
HOT TEA
CALPICO
CANNED JAPANESE DRINK
UCC COFFEE
CANNED COFFEE DRINK
RAMUNE
BOTTLED JAPANESE SODA
STRAWBERRY RAMUNE
BOTTLED JAPANESE SODA
MANGO CREAM SODA
BOTTLED JAPANESE SODA
MELON CREAM SODA
BOTTLED JAPANESE SODA
NON ALCOHOLIC PLUM WINE SODA
BOTTLED JAPANESE SODA
ORANGE JUICE
BOTTLED JUICE
APPLE JUICE
BOTTLED JUICE
CRANBERRY JUICE
BOTTLED JUICE
PERRIER
BOTTLED CARBONATED WATER
BOTTLED WATER
BOTTLED WATER