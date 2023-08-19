Sweet Shop Bakery - Sturgis 7 W, 5th St.
DONUTS
GLAZED ea.
Original Glazed Donuts
GLAZED 1/2 Doz
Original Glazed Donuts
GLAZED Dozen
Original Glazed Donuts
LONG JOHNS ea.
Donut Bars
Donut Holes 1\2 Doz.
DONUT HOLES Dozen
Original Donut Holes
Assorted Donuts Half Dozen
Assorted Donuts Dozen
BISMARK/JELLY ea.
Round Donut
TWIST ea.
Twisted Donut
FRIED PIES ea.
donut rolled flat with choice of filling folded and fried
APPLE FRITTER ea.
Fried donut rolled up and smashed flat with apples and cinnamon
LONG JOHNS 1/2 doz
Donut Bars
CINNAMON ROLL ea.
Fried cinnamon donut
CAKE DONUT ea.
fried cake donuts
TWIST 1/2 doz.
Twisted Donut
BISMARK/JELLY 1/2 Doz.
Round Donut
CINNAMON ROLL 1/2 Doz
Fried cinnamon donut
APPLE FRITTER 1/2 doz.
Fried donut rolled up and smashed flat with apples and cinnamon
FRIED PIES 1/2 Doz.
donut rolled flat with choice of filling folded and fried
CAKE DONUT 1/2 Doz
fried cake donuts
LONG JOHNS Dozen
Donut Bars
BISMARK/JELLY Dozen
Round Donut
CINNAMON ROLL Doz.
Fried cinnamon donut
CAKE DONUT Doz.
APPLE FRITTER Doz.
Fried donut rolled up and smashed flat with apples and cinnamon
FRIED PIES Doz.
donut rolled flat with choice of filling folded and fried
TWIST Dozen
Twisted Donut
BAKERY
TURNOVERS
folded puff pastry choice of filling
CHEESE POCKETS
puff pastry folded into pocket shapes filled with cream cheese
CREAM HORNS
hand rolled puff pastry baked into a horn and filled with cream
DECORATED SUGAR COOKIES
homemade sugar cookies cut into shapes and decorated
OOEY GOOEY CAKE
cake with cream cheese topping baked on it
MONSTER COOKIES
CHOCOLATE CHIP COOKIE SANDWICH WITH BUTTERCREAM FILLING
CAKE BALLS
hand rolled cake balls dipped in chocolate
BROWNIES
CHOCOLATE BROWNIE CAKE SQUARES
CUPCAKES
decorated assorted colors available
DECORATED SUGAR COOKIES 1/2 Dozen
homemade sugar cookies cut into shapes and decorated
CUPCAKES 1/2 Doz.
decorated assorted colors available
CAKE BALLS 1/2 Doz.
hand rolled cake balls dipped in chocolate
DECORATED SUGAR COOKIES Dozen
homemade sugar cookies cut into shapes and decorated
CUPCAKES Doz.
decorated assorted colors available
CAKE BALLS Doz.
hand rolled cake balls dipped in chocolate
Cookie cake 12'''
Cookie Cake 16"
Small Bread
Fruit Rolls
Sticky Buns
Fruit Sticks
Baked Cookies
Muffin
SEASONAL
CAKE/FRUIT ROLLS
HOMEADE CAKE/FRUIT ROLL WITH FILLING
Chocolate Dipped Strawberries Doz
Chocolate Dipped Strawberries 1/2 Doz
Chocolate Dipped Cherries Doz
Chocolate Dipped Cherries 1/2 Doz
Gift Box
Heart Shaped Donuts Doz
Heart Shaped Donuts 1/2 doz
DONUT DIP STRAW. TOPPED 1/2 doz
DONUT DIP STRAW. TOPPED dozen
DONUT DIP CHERRY TOPPED 1/2 doz
DONUT DIP CHERRY TOPPED dozen
Heart Shaped donut
Donut with strawberry
DRINKS
SOFT DRINKS
BOTTLES
MILKS
BOTTLES
JUICE
BOTTLES 10 OZ
ENERGY DRINKS
ASSORTED FLAVORS AND SIZES
LEMON SHAKEUPS
FRESH SQUEEZED LEMONADE HAND SHAKEN
LEMON SHAKEUPS
FRESH SQUEEZED LEMONADE HAND SHAKEN
BOTTLED COFFEE
BOTTLED COFFEE ASSORTED FLAVORS
Water
Flavored Water
Gatorade
COFFEE
COFFEE Lg
FRESH BREWED COFFEE 20OZ
COFFEE Med
FRESH BREWED COFFEE 16OZ
COFFEE Small
FRESH BREWED COFFEE 12OZ
LATTE Sm
ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM
LATTE Md
ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM
LATTE Lg
ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM
MOCHACCINO Lg
ESPRESSO,COCOA,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM
MOCHACCINO Md
ESPRESSO,COCOA,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM
MOCHACCINO Sm
ESPRESSO,COCOA,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM
CARAMEL MACCHIATO Lg
ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM,CARAMEL SYRUP,CARAMEL SAUCE DRIZZLE
CARAMEL MACCHIATO Md
ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM,CARAMEL SYRUP,CARAMEL SAUCE DRIZZLE
CARAMEL MACCHIATO Sm
ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM,CARAMEL SYRUP,CARAMEL SAUCE DRIZZLE
CAPPUCCINO Lg
ESPRESSO,STEAMED MILK,MILK FOAM
CAPPUCCINO Md
ESPRESSO,STEAMED MILK,MILK FOAM
CAPPUCCINO Sm
ESPRESSO,STEAMED MILK,MILK FOAM
WHITE CHOCOLATE MOCHA Lg
ESPRESSO,WHITE CHOCOLATE SAUCE,STEAMED MILK,WHIP CREAM
WHITE CHOCOLATE MOCHA
ESPRESSO,WHITE CHOCOLATE SAUCE,STEAMED MILK,WHIP CREAM
WHITE CHOCOLATE MOCHA Sm
ESPRESSO,WHITE CHOCOLATE SAUCE,STEAMED MILK,WHIP CREAM
PUMPKIN SPICE LATTE Lg
PUMPKIN SAUCE,ESPRESSO,STEAMED MILK,PUMPKIN SPICE TOPPING,WHIP CREAM
PUMPKIN SPICE LATTE Md
PUMPKIN SAUCE,ESPRESSO,STEAMED MILK,PUMPKIN SPICE TOPPING,WHIP CREAM
PUMPKIN SPICE LATTE Sm
PUMPKIN SAUCE,ESPRESSO,STEAMED MILK,PUMPKIN SPICE TOPPING,WHIP CREAM
HOT CHOCOLATE Lg
HOT CHOCOLATE Md
GHIRADELLI HOT CHOCOLATE,STEAMED MILK,MARSHMALLOW TOPPING
HOT CHOCOLATE
GHIRADELLI HOT CHOCOLATE,STEAMED MILK,MARSHMALLOW TOPPING
CAFE AMERICANO
ESPRESSO,HOT WATER
CAFE AMERICANO Md
ESPRESSO,HOT WATER
CAFE AMERICANO Sm
ESPRESSO,HOT WATER
ESPRESSO
SINGLE SHOT OF ESPRESSO
FRAPPE COFFEE Lg
FROZEN BLEND OF ESPRESSO,MILK,ICE, SYRUP,SAUCE
FRAPPE COFFEE Md
FROZEN BLEND OF ESPRESSO,MILK,ICE, SYRUP,SAUCE
FRAPPE COFFEE Sm
FROZEN BLEND OF ESPRESSO,MILK,ICE, SYRUP,SAUCE
CHAI TEA LATTE Lg
TEA BASED LATTE
CHAI TEA LATTE Md
TEA BASED LATTE
CHAI TEA LATTE Sm
TEA BASED LATTE
ICE CREAM
ICE CREAM Small
HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE SM
ICE CREAM Med
HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE MD
ICE CREAM Lg
HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE LG
MILK SHAKES Small
HAND DIPPED MILK SHAKES SM
MILK SHAKES Med
HAND DIPPED MILK SHAKES MD
MILK SHAKES Lg
HAND DIPPED MILK SHAKES LG
Shaved Ice Cup no flavor
SHAVED ICE Small
FLUFFY SHAVED ICE ASSORTED FLAVORS SM
SHAVED ICE Med
FLUFFY SHAVED ICE ASSORTED FLAVORS MD
SHAVED ICE Lg
FLUFFY SHAVED ICE ASSORTED FLAVORS LG
Small Lemon On Ice
Medium Lemon On Ice
Large Lemon On Ice
ICE CREAM Kid
HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE KIDS
MILK SHAKES Extra Lg
HAND DIPPED MILK SHAKES XL