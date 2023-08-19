DONUTS

GLAZED ea.

$1.09

Original Glazed Donuts

GLAZED 1/2 Doz

$6.29

Original Glazed Donuts

GLAZED Dozen

$11.99

Original Glazed Donuts

LONG JOHNS ea.

$1.49

Donut Bars

Donut Holes 1\2 Doz.

$1.49

DONUT HOLES Dozen

$2.69

Original Donut Holes

Assorted Donuts Half Dozen

$7.99

Assorted Donuts Dozen

$14.99

BISMARK/JELLY ea.

$1.39

Round Donut

TWIST ea.

$1.39

Twisted Donut

FRIED PIES ea.

$1.99

donut rolled flat with choice of filling folded and fried

APPLE FRITTER ea.

$2.99

Fried donut rolled up and smashed flat with apples and cinnamon

LONG JOHNS 1/2 doz

$7.99

Donut Bars

CINNAMON ROLL ea.

$2.49

Fried cinnamon donut

CAKE DONUT ea.

$1.19

fried cake donuts

TWIST 1/2 doz.

$7.99

Twisted Donut

BISMARK/JELLY 1/2 Doz.

$7.99

Round Donut

CINNAMON ROLL 1/2 Doz

$11.99Out of stock

Fried cinnamon donut

APPLE FRITTER 1/2 doz.

$12.99Out of stock

Fried donut rolled up and smashed flat with apples and cinnamon

FRIED PIES 1/2 Doz.

$9.99Out of stock

donut rolled flat with choice of filling folded and fried

CAKE DONUT 1/2 Doz

$6.29

fried cake donuts

LONG JOHNS Dozen

$14.99

Donut Bars

BISMARK/JELLY Dozen

$14.99Out of stock

Round Donut

CINNAMON ROLL Doz.

$19.99Out of stock

Fried cinnamon donut

CAKE DONUT Doz.

$11.99

APPLE FRITTER Doz.

$21.99

Fried donut rolled up and smashed flat with apples and cinnamon

FRIED PIES Doz.

$17.99

donut rolled flat with choice of filling folded and fried

TWIST Dozen

$14.99

Twisted Donut

BAKERY

TURNOVERS

$2.19

folded puff pastry choice of filling

CHEESE POCKETS

$2.29

puff pastry folded into pocket shapes filled with cream cheese

CREAM HORNS

$1.99

hand rolled puff pastry baked into a horn and filled with cream

DECORATED SUGAR COOKIES

$1.79

homemade sugar cookies cut into shapes and decorated

OOEY GOOEY CAKE

$3.79

cake with cream cheese topping baked on it

MONSTER COOKIES

$3.79

CHOCOLATE CHIP COOKIE SANDWICH WITH BUTTERCREAM FILLING

CAKE BALLS

$1.89

hand rolled cake balls dipped in chocolate

BROWNIES

$3.49

CHOCOLATE BROWNIE CAKE SQUARES

CUPCAKES

$2.49

decorated assorted colors available

DECORATED SUGAR COOKIES 1/2 Dozen

$8.99

homemade sugar cookies cut into shapes and decorated

CUPCAKES 1/2 Doz.

$10.99

decorated assorted colors available

CAKE BALLS 1/2 Doz.

$9.99

hand rolled cake balls dipped in chocolate

DECORATED SUGAR COOKIES Dozen

$17.99Out of stock

homemade sugar cookies cut into shapes and decorated

CUPCAKES Doz.

$21.99Out of stock

decorated assorted colors available

CAKE BALLS Doz.

$17.99Out of stock

hand rolled cake balls dipped in chocolate

Cookie cake 12'''

$21.99

Cookie Cake 16"

$26.99

Small Bread

$1.99

Fruit Rolls

$15.99

Sticky Buns

$2.99

Fruit Sticks

$1.99

Baked Cookies

$0.79

Muffin

$2.99

SEASONAL

CAKE/FRUIT ROLLS

$16.99

HOMEADE CAKE/FRUIT ROLL WITH FILLING

Chocolate Dipped Strawberries Doz

$29.99

Chocolate Dipped Strawberries 1/2 Doz

$18.99

Chocolate Dipped Cherries Doz

$16.99

Chocolate Dipped Cherries 1/2 Doz

$9.99

Gift Box

$8.99

Heart Shaped Donuts Doz

$21.99

Heart Shaped Donuts 1/2 doz

$11.99

DONUT DIP STRAW. TOPPED 1/2 doz

$24.99

DONUT DIP STRAW. TOPPED dozen

$39.99

DONUT DIP CHERRY TOPPED 1/2 doz

$15.99

DONUT DIP CHERRY TOPPED dozen

$28.99

Heart Shaped donut

$2.49

Donut with strawberry

$3.99

DRINKS

SOFT DRINKS

$2.19

BOTTLES

MILKS

$2.39

BOTTLES

JUICE

$1.79

BOTTLES 10 OZ

ENERGY DRINKS

$3.29

ASSORTED FLAVORS AND SIZES

LEMON SHAKEUPS

$4.29

FRESH SQUEEZED LEMONADE HAND SHAKEN

LEMON SHAKEUPS

$3.09

FRESH SQUEEZED LEMONADE HAND SHAKEN

BOTTLED COFFEE

$3.09

BOTTLED COFFEE ASSORTED FLAVORS

Water

$1.39

Flavored Water

$1.79

Gatorade

$2.29

COFFEE

COFFEE Lg

$2.89

FRESH BREWED COFFEE 20OZ

COFFEE Med

$2.49

FRESH BREWED COFFEE 16OZ

COFFEE Small

$2.19

FRESH BREWED COFFEE 12OZ

LATTE Sm

$3.99

ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM

LATTE Md

$4.49

ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM

LATTE Lg

$5.29

ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM

MOCHACCINO Lg

$5.49

ESPRESSO,COCOA,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM

MOCHACCINO Md

$4.99

ESPRESSO,COCOA,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM

MOCHACCINO Sm

$4.49

ESPRESSO,COCOA,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM

CARAMEL MACCHIATO Lg

$5.49

ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM,CARAMEL SYRUP,CARAMEL SAUCE DRIZZLE

CARAMEL MACCHIATO Md

$4.99

ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM,CARAMEL SYRUP,CARAMEL SAUCE DRIZZLE

CARAMEL MACCHIATO Sm

$4.49

ESPRESSO,STEAMED MILK, LAYER OF FOAM,CARAMEL SYRUP,CARAMEL SAUCE DRIZZLE

CAPPUCCINO Lg

$3.99

ESPRESSO,STEAMED MILK,MILK FOAM

CAPPUCCINO Md

$3.49

ESPRESSO,STEAMED MILK,MILK FOAM

CAPPUCCINO Sm

$2.99

ESPRESSO,STEAMED MILK,MILK FOAM

WHITE CHOCOLATE MOCHA Lg

$5.99

ESPRESSO,WHITE CHOCOLATE SAUCE,STEAMED MILK,WHIP CREAM

WHITE CHOCOLATE MOCHA

$5.49

ESPRESSO,WHITE CHOCOLATE SAUCE,STEAMED MILK,WHIP CREAM

WHITE CHOCOLATE MOCHA Sm

$4.99

ESPRESSO,WHITE CHOCOLATE SAUCE,STEAMED MILK,WHIP CREAM

PUMPKIN SPICE LATTE Lg

$5.99

PUMPKIN SAUCE,ESPRESSO,STEAMED MILK,PUMPKIN SPICE TOPPING,WHIP CREAM

PUMPKIN SPICE LATTE Md

$5.49

PUMPKIN SAUCE,ESPRESSO,STEAMED MILK,PUMPKIN SPICE TOPPING,WHIP CREAM

PUMPKIN SPICE LATTE Sm

$4.99

PUMPKIN SAUCE,ESPRESSO,STEAMED MILK,PUMPKIN SPICE TOPPING,WHIP CREAM

HOT CHOCOLATE Lg

$3.49

HOT CHOCOLATE Md

$2.99

GHIRADELLI HOT CHOCOLATE,STEAMED MILK,MARSHMALLOW TOPPING

HOT CHOCOLATE

$2.49

GHIRADELLI HOT CHOCOLATE,STEAMED MILK,MARSHMALLOW TOPPING

CAFE AMERICANO

$3.49

ESPRESSO,HOT WATER

CAFE AMERICANO Md

$2.99

ESPRESSO,HOT WATER

CAFE AMERICANO Sm

$2.49

ESPRESSO,HOT WATER

ESPRESSO

$1.49

SINGLE SHOT OF ESPRESSO

FRAPPE COFFEE Lg

$5.99

FROZEN BLEND OF ESPRESSO,MILK,ICE, SYRUP,SAUCE

FRAPPE COFFEE Md

$5.29

FROZEN BLEND OF ESPRESSO,MILK,ICE, SYRUP,SAUCE

FRAPPE COFFEE Sm

$4.79

FROZEN BLEND OF ESPRESSO,MILK,ICE, SYRUP,SAUCE

CHAI TEA LATTE Lg

$4.49

TEA BASED LATTE

CHAI TEA LATTE Md

$3.89

TEA BASED LATTE

CHAI TEA LATTE Sm

$3.29

TEA BASED LATTE

ICE CREAM

ICE CREAM Small

$3.49

HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE SM

ICE CREAM Med

$4.99

HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE MD

ICE CREAM Lg

$6.49

HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE LG

MILK SHAKES Small

$4.49

HAND DIPPED MILK SHAKES SM

MILK SHAKES Med

$5.69

HAND DIPPED MILK SHAKES MD

MILK SHAKES Lg

$6.99

HAND DIPPED MILK SHAKES LG

Shaved Ice Cup no flavor

$1.49

SHAVED ICE Small

$2.50

FLUFFY SHAVED ICE ASSORTED FLAVORS SM

SHAVED ICE Med

$3.50

FLUFFY SHAVED ICE ASSORTED FLAVORS MD

SHAVED ICE Lg

$4.50

FLUFFY SHAVED ICE ASSORTED FLAVORS LG

Small Lemon On Ice

$2.49

Medium Lemon On Ice

$3.49

Large Lemon On Ice

$4.49

ICE CREAM Kid

$2.49

HOMEMADE ICE CREAM MADE ON SITE KIDS

MILK SHAKES Extra Lg

$8.99

HAND DIPPED MILK SHAKES XL

DELIVERY

IN TOWN

$3.00

Hospital/UCHS

$5.00

Morganfield Special trip

$10.00