The Taco Stand Mission Viejo TTS MISSION VIEJO
FOOD
TACOS
- AL PASTOR TACO$3.79
ROTISSERIE MARINATED PORK, CILANTRO, ONIONS, PINEAPPLE, CILANTRO SALSA
- BAJA TACO$3.89
BATTERED FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHIPOTLE SALSA
- CAMARON TACO$4.25
GRILLED SHRIMP, MELTED CHEESE, AVOCADO, CABBAGE, TOMATO, CHIPOTLE SALSA
- CARNE ASADA TACO$4.25
FLAME GRILLED ANGUS STEAK (100% CERTIFIED ANGUS BEEF), CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE, SALSA MILD
- MUSHROOM TACO$3.29
SUATEED MUSHROOMS WITH GRILLED ONIONS GARLIC CILANTRO MIX, AVOCADO, SALSA MILD
- NOPAL TACO$3.29
CACTUS, MELTED CHEESE, TOMATO, AVOCADO, CILANTRO SALSA
- PESCADO TACO (MAHI MAHI)$4.25
GRILLED FISH, PICO DE GALLO, AVOCADO, CABBAGE, CHIPOTLE SALSA
- POLLO ASADO TACO$3.79
FLAME GRILLED CHICKEN, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE, SALSA MILD
- SONORA TACO$5.35
FLOUR TORTILLA, FLAME GRILLED ANGUS STEAK (100% CERTIFIED ANGUS BEEF), MELTED CHEESE, BEANS, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE, SALSA MILD
BURRITOS
- AL PASTOR BURRITO$9.19
ROTISSERIE MARINATED PORK, CILANTRO, ONIONS, PINEAPPLE, CILANTRO SALSA
- BEAN & CHEESE BURRITO$6.25
BEAN AND CHEESE
- CALIFORNIA BURRITO$9.49
FLAME GRILLED ANGUS STEAK (100% CERTIFIED ANGUS BEEF), MELTED CHEESE, TOMATO, FRIES, GUACAMOLE, SALSA MILD, SOUR CREAM
- CAMARON BURRITO$9.89
GRILLED SHRIMP, MELTED CHEESE, AVOCADO, CABBAGE, TOMATO, CHIPOTLE SALSA
- CARNE ASADA BURRITO$9.89
FLAME GRILLED ANGUS STEAK (100% CERTIFIED ANGUS BEEF), TOMATO, BEANS, GUACAMOLE, SALSA MILD
- MAR Y TIERRA BURRITO$11.29
GRILLED SHRIMP WITH ANGUS STEAK, MELTED CHEESE, AVOCADO, CABBAGE, TOMATO, CHIPOTLE SALSA
- MUSHROOM BURRITO$7.99
SUATEED MUSHROOMS WITH GRILLED ONIONS GARLIC CILANTRO MIX, AVOCADO, SALSA MILD
- PESCADO BURRITO$9.89
GRILLED FISH, PICO DE GALLO, AVOCADO, CABBAGE, CHIPOTLE SALSA
- POLLO ASADO BURRITO$8.99
FLAME GRILLED CHICKEN, TOMATO, BEANS, GUACAMOLE, SALSA MILD
QUESADILLAS
- AL PASTOR QUESADILLA$9.09
ON FLOUR TORTILLA WITH ROTISSERIE MARINATED PORK AND SIDES OF GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO DE GALLO
- CAMARON QUESADILLA$9.79
ON FLOUR TORTILLA WITH GRILLED SHRIMP AND SIDES OF GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO DE GALLO
- CARNE ASADA QUESADILLA$9.79
ON FLOUR TORTILLA WITH GRILLED ANGUS STEAK AND SIDES OF GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO DE GALLO
- CHEESE QUESADILLA$6.99
ON FLOUR TORTILLA WITH SIDES OF GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO DE GALLO
- MUSHROOM QUESADILLA$8.69
ON FLOUR TORTILLA WITH SUATEED MUSHROOMS WITH GRILLED ONIONS GARLIC CILANTRO MIX. SIDES OF GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO DE GALLO
- POLLO ASADO QUESADILLA$9.09
ON FLOUR TORTILLA WITH GRILLED CHICKEN AND SIDES OF GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO DE GALLO
EXTRAS
- 1LB BAG CHIPS$3.50
1 POUND OF OUR FRESH HAND MADE CHIPS
- CARNE ASADA FRIES$10.00
FLAMED GRILLED ANGUS STEAK (100% CERTIFIED ANGUS BEEF), FRIES, GUACAMOLE, SOUR CREAM & CHEESE
- CHIPS & GUACAMOLE$6.25
FRESH MADE CHIPS WITH GUACAMOLE
- CHURROS$3.75
- CORN ON THE COB$3.50
GRILLED CORN SERVED WITH MAYONNAISE, COTIJA AND CHILI POWDER
- MAR Y TIERRA FRIES$11.45
GRILLED SHRIMP WITH FLAMED GRILLED ANGUS STEAK (100% CERTIFIED ANGUS BEEF), FRIES, GUACAMOLE, CHIPOTLE SAUCE & CHEESE
- PLAIN CHIPS$2.50
SIDE OF CHIPS