Taqueria La Mexicana Mountain House
FOOD
BURRITOS
TORTAS
QUESADILLAS
SALADS
COMBO PLATES
2 REGULAR TACOS PLATE
$11.25
CHILE RELLENO/ENCHILADA PLATE
$11.25
2 ENCHILADAS PLATE
$11.25
CHILE RELLENO/TACO
$11.25
2 CRISPY TACOS PLATE
$11.25
FLAUTAS COMBO
$11.25
ENCHILADA & TACO PLATE
$11.25
2 CHILE RELLENO PLATE
$11.25
2 GRILLED FISH TACOS
$11.25
2 FISH TACOS
$11.25
ENCHILADA/CRISPY PLATE
$11.25
CHILE RELLENO/CRISPY TACO
$11.25
ENCHILADA/CHEESE QUESADILLA
$11.25
TACO/CHEESE QUESADILLA
$11.25
1 CHILE RELLENO COMBO
$9.75
(2) SOPES COMBO
$11.25
SHRIMP
LENGUA
REGULAR TACO LENGUA
$4.15
SUPER TACO LENGUA
$5.99
REGULAR BURRITO LENGUA
$10.25
SUPER BURRITO LENGUA
$11.25
ULTIMATE BURRITO LENGUA
$12.05
SUPER QUESADILLA LENGUA
$9.35
ULTIMATE QUESADILLA LENGUA
$10.65
CA QUESADILLA LENGUA
$10.65
JR QUESADILLA LENGUA
$5.25
TACO SALAD LENGUA
$10.75
BURRITO BOWL LENGUA
$10.75
SUPER NACHOS LENGUA
$10.50
TORTA LENGUA
$10.50
CHIMICHANGA LENGUA
$13.65
ENCHILADA LENGUA
$4.75
TOSTADA LENGUA
$6.05
EXTRA LENGUA
$6.85
DESSERT
DAILY SPECIAL
SIDES
EXTRA MEAT
$3.40
SMALL RICE/BEANS
$3.30
SMALL BEANS
$3.30
LARGE BEANS
$6.85
SMALL RICE
$3.30
LARGE RICE
$6.85
SIDE OF SOUR CREAM
$0.90
SIDE AVOCADO
$1.30
4 OZ CHEESE
$1.85
2 OZ GUACAMOLE
$0.90
4 OZ GUACAMOLE
$1.75
16 OZ GUACAMOLE
$9.50
CHIPOTLE
$0.90
SALSA DIABLA
$1.85
SIDE ENCHILADA SAUCE
$1.30
SIDE OF CHIPS
$1.00+
16 OZ SALSA
$8.00
TORTILLAS
$0.50
SIDE SALAD
$0.80
SIDE OF FAJITAS
$10.50
MAKE IT WET
GRILLED VEGGIES
$1.85
GRILLED ONIONS
$1.60
4oz PICO
$0.75
DRINKS
DRINKS
BOTTLED BEER
PITCHER/BUCKET
CATERING
-----------------
SMALL RICE TRAY
$30.00
LARGE RICE TRAY
$60.00
SMALL BEAN TRAY
$30.00
LARGE BEAN TRAY
$60.00
16 OZ GUACAMOLE
$8.99
16 OZ SOUR CREAM
$7.50
16 OZ SALSA
$7.50
LARGE CHIPS
$7.50
TORTILLAS
$6.25
SMALL CILANTRO/ONIONS
$12.50
LARGE CILANTRO/ONIONS
$25.00
SMALL CHILE TORIADOS
$12.50
LARGE CHILE TORIADOS
$25.00
BARBACOA 32OZ
$30.00
SHRIMP FAJITAS TRAY
$115.00
CARNE ASADA TRAY
$70.00+
CARNITAS TRAY
$70.00+
GRILLED CHICKEN TRAY
$70.00+
PASTOR TRAY
$70.00+
SHREDDED CHICKEN TRAY
$70.00+
CHICKEN FAJITAS TRAY
$85.00+
STEAK FAJITAS TRAY
$85.00+
BISTEK RANCHERO TRAY
$85.00+
ENCHILADA PARTY TRAY
$55.00+
TACO KIT
$85.00
TACO FEAST
$175.00
EL GRANDE TACO FEAST
$399.00
Taqueria La Mexicana Mountain House Location and Ordering Hours
(209) 610-1871
Open now • Closes at 12AM