FOOD

BURRITOS

REGULAR BURRITO

$9.99

SUPER BURRITO

$10.50

ULTIMATE BURRITO

$11.15

VEGETARIAN BURRITO

$9.25

CHILE RELLENO BURRITO

$10.85

BEAN & CHEESE

$5.50

BEAN, CHEESE & RICE

$6.00

S-DIABLA

$12.60

S-GRILLED SHRIMP

$12.60

S-AL MOJO

$12.60

S-SHRIMP FAJITAS

$12.60

THE KYLE BURRITO

$10.50

TACOS

REGULAR TACO

$2.90

FLOUR REGULAR TACO

$3.99

SUPER TACO

$4.90

SHRIMP TACO

$4.50

VEGGIE TACO

$3.65

TORTAS

TORTA

$8.99

QUESADILLAS

CHEESE QUESADILLA

$6.15

SUPER QUESADILLA

$8.55

ULTIMATE QUESADILLA

$10.25

CALIFORNIA QUESADILLA

$10.25

CA GRILLED SHRIMP QUESADILLA

$11.50

SHRIMP QUESADILLA

$10.75

VEGGIE QUESADILLA

$7.75

JUNIOR QUESADILLA

$3.15

JUNIOR QUESADILLA W/MEAT

$4.45

CHICKEN FAJITA QUESADILLA

$11.75

A LA CARTA

TOSTADA

$4.99

ENCHILADA

$3.30

CHILE RELLENO

$4.15

SALADS

TACO SALAD

$10.35

BURRITO BOWL

$9.55

VEGGIE BURRITO BOWL

$9.55

GRILLED CHICKEN SALAD

$8.25

ASADA SALAD

$8.25

SHRIMP SALAD

$11.55

SHRIMP TACO SALAD

$12.60

SHRIMP BURRITO BOWL

$11.99

CHICKEN TORTILLA SOUP

$7.99

DINNER PLATES

MEAT PLATE

$11.50

CHICKEN FAJITAS

$13.25

SHRIMP FAJITAS

$14.99

MIXED FAJITAS

$16.99

COMBO PLATES

2 REGULAR TACOS PLATE

$11.25

CHILE RELLENO/ENCHILADA PLATE

$11.25

2 ENCHILADAS PLATE

$11.25

CHILE RELLENO/TACO

$11.25

2 CRISPY TACOS PLATE

$11.25

FLAUTAS COMBO

$11.25

ENCHILADA & TACO PLATE

$11.25

2 CHILE RELLENO PLATE

$11.25

2 GRILLED FISH TACOS

$11.25

2 FISH TACOS

$11.25

ENCHILADA/CRISPY PLATE

$11.25

CHILE RELLENO/CRISPY TACO

$11.25

ENCHILADA/CHEESE QUESADILLA

$11.25

TACO/CHEESE QUESADILLA

$11.25

1 CHILE RELLENO COMBO

$9.75

(2) SOPES COMBO

$11.25

NACHOS

REGULAR NACHOS

$7.99

SUPER NACHOS

$9.75

SHRIMP NACHOS

$11.25

SHRIMP

COCTEL DE CAMARON

$12.10

SHRIMP PLATE

$14.75

SHRIMP TACO

$4.50

SHRIMP TOSTADA

$4.75

SIDE OF SHRIMP

$5.25

SHRIMP ENCHILADA

$3.45

SHRIMP RANCHEROS

$14.75

LENGUA

REGULAR TACO LENGUA

$4.15

SUPER TACO LENGUA

$5.99

REGULAR BURRITO LENGUA

$10.25

SUPER BURRITO LENGUA

$11.25

ULTIMATE BURRITO LENGUA

$12.05

SUPER QUESADILLA LENGUA

$9.35

ULTIMATE QUESADILLA LENGUA

$10.65

CA QUESADILLA LENGUA

$10.65

JR QUESADILLA LENGUA

$5.25

TACO SALAD LENGUA

$10.75

BURRITO BOWL LENGUA

$10.75

SUPER NACHOS LENGUA

$10.50

TORTA LENGUA

$10.50

CHIMICHANGA LENGUA

$13.65

ENCHILADA LENGUA

$4.75

TOSTADA LENGUA

$6.05

EXTRA LENGUA

$6.85

KIDS MEALS

KIDS QUESADILLA

$5.75

KIDS QUESADILLA W/MEAT

$7.05

KIDS ENCHILADA

$5.75

KIDS SOFT TACO

$5.75

DESSERT

FLAN

$3.75

CHURRO DONUT

$2.10

CHURRO RELLENADO

$2.10

Cookies

$1.35

COOKIES - BAG

$2.65

CHEESECAKE

$3.75

Takis

$1.25

DAILY SPECIAL

Daily Special

$10.75

SIDES

EXTRA MEAT

$3.40

SMALL RICE/BEANS

$3.30

SMALL BEANS

$3.30

LARGE BEANS

$6.85

SMALL RICE

$3.30

LARGE RICE

$6.85

SIDE OF SOUR CREAM

$0.90

SIDE AVOCADO

$1.30

4 OZ CHEESE

$1.85

2 OZ GUACAMOLE

$0.90

4 OZ GUACAMOLE

$1.75

16 OZ GUACAMOLE

$9.50

CHIPOTLE

$0.90

SALSA DIABLA

$1.85

SIDE ENCHILADA SAUCE

$1.30

SIDE OF CHIPS

$1.00+

16 OZ SALSA

$8.00

TORTILLAS

$0.50

SIDE SALAD

$0.80

SIDE OF FAJITAS

$10.50

MAKE IT WET

GRILLED VEGGIES

$1.85

GRILLED ONIONS

$1.60

4oz PICO

$0.75

DRINKS

DRINKS

MEDIUM SODA

$2.75

LARGE SODA

$3.25

MEXICAN SODAS

$3.40

LARGE MEXICAN COKE

$4.40

COKE CAN

$1.95

BOTTLED COKE

$2.30

MEDIUM AGUA FRESCA

$3.20

LARGE AGUA FRESCA

$3.50

REFILL AGUA FRESCA

$1.00

WATER

$1.55

ROCKSTAR

$2.85

JUICE BOX

$1.35

BOTTLED BEER

Domestic Bottle Beer

$3.75

Import Bottle Beer

$4.25

PITCHER/BUCKET

Pitcher

$12.99

IPA Pitcher

$14.99

Bucket

$15.00

TALL BEER

MODELO LIMON

$4.25

MODELO CHELADA

$4.25

BLUE MOON 24oz

$4.25

MODELO ESPECIAL 24OZ

$4.25

CATERING

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SMALL RICE TRAY

$30.00

LARGE RICE TRAY

$60.00

SMALL BEAN TRAY

$30.00

LARGE BEAN TRAY

$60.00

16 OZ GUACAMOLE

$8.99

16 OZ SOUR CREAM

$7.50

16 OZ SALSA

$7.50

LARGE CHIPS

$7.50

TORTILLAS

$6.25

SMALL CILANTRO/ONIONS

$12.50

LARGE CILANTRO/ONIONS

$25.00

SMALL CHILE TORIADOS

$12.50

LARGE CHILE TORIADOS

$25.00

BARBACOA 32OZ

$30.00

SHRIMP FAJITAS TRAY

$115.00

CARNE ASADA TRAY

$70.00+

CARNITAS TRAY

$70.00+

GRILLED CHICKEN TRAY

$70.00+

PASTOR TRAY

$70.00+

SHREDDED CHICKEN TRAY

$70.00+

CHICKEN FAJITAS TRAY

$85.00+

STEAK FAJITAS TRAY

$85.00+

BISTEK RANCHERO TRAY

$85.00+

ENCHILADA PARTY TRAY

$55.00+

TACO KIT

$85.00

TACO FEAST

$175.00

EL GRANDE TACO FEAST

$399.00