Taquerias Mexico #4 3007 W STAN SCHLUETER LOOP
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DRINKS
SM TEA
$2.89
NATURAL ORANGE JUICE
$5.99
LG ORANGE JUICE
$3.75
SM ORANGE JUICE
$3.25
LG APPLE JUICE
$3.75
SM APPLE JUICE
$3.25
LG STRAWBERRY LEMONADE
$3.50
SM STRAWBERRY LEMONADE
$2.99
LG WATERMELON
$3.50
SM WATERMELON
$2.99
LG TAMARINDO
$3.50
SM TAMARINDO
$2.99
LG PINA
$3.50
SM PINA
$2.99
LG MELON
$3.50
SM MELON
$2.99
LG HORCHATA
$3.50
SM HORCHATA
$2.99
LG JAMAICA
$3.50
SM JAMAICA
$2.99
LG LEMONADE
$3.50
SM LEMONADE
$2.99
HOT TEA
$2.49
COFFEE
$2.49
MEXICAN BOTTLE COKE
$3.50
JARRITOS
$3.50
UNWEET TEA
$3.25
SWEET TEA
$3.25
LG FOUNTAIN DRINK
$3.25
SM FOUNTAIN DRINK
$2.89
BREAKFAST
BUILD YOUR OWN OMELET
$9.99
CHILAQUILES
$9.99
STEAK AND EGGS
$9.99
PORK CHOPS AND EGGS
$9.99
AMERICAN BREAKFAST
$9.99
PANCAKE AND EGGS PLATE
$9.99
HUEVOS DIVORCIADOS
$9.99
HUEVOS A LA MEXICANA
$6.99
MIGAS RANCHERAS
$6.99
CHORIZO AND EGGS
$6.99
HAM AND EGGS
$6.99
CHICHARRON AND EGGS
$6.99
CACTUS AND EGGS
$6.99
BREAKFAST TACO COMBO
$8.50
BREAKFAST TACO
$2.15
BURRITO
$6.30
HUEVOS RANCHEROS
$9.99
SINGLE PANCAKE
$2.75
2 PANCAKES
$3.75
3 PANCAKES
$4.75
SINGLE EGG
$1.50
2 EGGS
$2.75
BURRO LOKO
$6.30
APPETIZERS
NACHOS
$8.99
1/2 NACHOS WITH MEAT ORDER
$7.99
FULL ORDER NACHOS WITH MEAT ORDER
$9.99
8 OZ CHILE CON QUESO
$5.75
16 OZ CHILE CON QUESO
$9.75
32 OZ CHILE CON QUESO
$18.25
QUESO FUNDIDO
$7.50
BACON WRAPPED SHRIMP
$9.99
1/2 QUESADILLAS ORDER
$6.75
QUESADILLAS FULL ORDER
$8.25
1/2 MEAT QUESADILLA
$9.50
MEAT QUESADILLA FULL ORDER
$11.50
1/2 SHRIMP QUESADILLA
$10.50
SHRIMP QUESADILLA
$12.49
THREE QUESADILLAS PLATE
$14.99
BURRITO
$6.99
GRINGO BURRITO
$10.00
CALIFORNIA BURRITO
$7.50
GUACAMOLE LIVE
$9.50
TOSTADAS ONE MEAT
$5.50
GORDITA ONE MEAT
$5.50
1 LB BARBACOA
$14.99
1/2 LB BARBACOA
$7.99
1 LB ASADA
$14.99
1/2 LB ASADA
$7.99
1 LB CHICKEN FAJITA
$14.99
1/2 LB CHICKEN FAJITA
$7.99
1 LB LENGUA
$16.99
1/2 LB LENGUA
$8.99
CHIPS & SALSA 8oz
$3.50
CHIPS & SALSA 16oz
$6.25
CHIPS & SALSA 32oz
$9.99
CALIFORNIA NACHOS
$10.99
6 PC HOT WINGS
$12.99
8 PC HOT WINGS
$13.99
10 PC HOT WINGS
$15.99
12 PC HOT WINGS
$17.99
TACOS
MINI TACOS PLATE
$9.99
BEEF FAJITA TACO
$3.15
CHICKEN FAJITA TACO
$3.15
SHEERED CHICKEN TACO
$3.15
BARBACOA TACO
$3.15
AL PASTOR TACO
$3.15
PORK LEG TACO
$3.15
STEW BEEF/ CARNE GUISADA TACO
$3.15
LENGUA TACO
$3.15
TRIPA TACO
$3.15
BIRRIA TACO
$4.25
MINI TACO
$2.99
BEEF CARBON STEAK TACO
$3.50
SHRIMP TACO
$3.50
GROUND BEEF TACO
$3.15
TORTA
SOUPS AND SALAD
SM CALDO DE RES
$9.50
LG CALDO DE RES
$10.99
SM CALDO DE POLLO
$9.50
LG CALDO DE POLLO
$10.99
SM CALDO DE MARISCOS
$10.75
LG CALDO DE MARISCOS
$12.50
SM MENUDO
$9.50
LG MENUDO
$10.99
SM TORTILLA SOUP
$7.25
LG TORTILLA SOUP
$9.25
MEXICAN SALAD
$9.99
TACO SALAD
$10.25
CLASSIC SALAD
$11.99
SHIRMP CLASSIC SALAD
$14.00
LG POZOLE
$10.99
SM POZOLE
$9.50
LG CALDO DE CAMARON
$12.50
SM CALDO DE CAMARON
$10.25
BIRRIA
SEAFOOD
OYSTER 1/2 DOZEN
$13.99
OYSTER DOZEN
$27.99
A LA BAHIA 1/2 DOZEN
$16.99
A LA BAHIA DOZEN
$32.99
CULICHI STYLE 1/2 DOZEN
$15.99
CULICHI STYLE DOZEN
$30.99
AGUACHILE VERDE CAMARON
$18.00
AGUACHILE ROJO CAMARON
$18.00
AGUACHILE CON PULPO
$22.00
CAMARONES A LA PLANCHA
$16.99
TILAPIA FILET
$12.99
ORDEN CEVICHE CULIACAN
$14.99
TOSTADA CEVICHE CULIACAN
$8.00
MAZATLECO
$14.99
SM COCKTEL DE CAMARON
$10.99
LG COCKTEL DE CAMARON
$16.00
CAMARONES EMPANIZADOS
$14.99
CAMARONES A LA DIABLA
$16.99
SALMON & SHRIMP
$21.99
SALMON FILET
$15.99
MOJARRA FRITA
$15.99
SPECIALTIES
1 BEEF FAJITA PLATE
$14.99
2 CHICKEN FAJITA PLATE
$14.99
3 BISTECK RANCHERO
$14.99
4 TAMPIQUENA PLATE
$15.99
5 CARNE ASADA PLATE
$14.99
6 CARNE GUISADA PLATE
$11.99
7 CHICKEN BREAST PLATE
$12.99
8 CHICKEN FLAUTAS
$12.25
9 MEXICAN BURRITO
$10.99
10 CRISPY TACO PLATE
$11.99
11 TEJANO PLATE
$12.50
12 TAMALE PLATE
$10.99
13 TEX MEX PLATE
$10.99
14 SOFT TACO PLATE
$12.99
15 T-BONE PLATE
$16.99
16 CHIMICHANGA PLATE
$13.99
17 ROASTED CHICKEN
$26.99
18 1/2 ROASTEDE CHICKEN
$13.99
19 CHILE RELLENO
$12.99
20 BEEF ENCHILADAS
$10.99
21 CHICKEN ENCHILADAS
$10.99
CHEESE ENCHILADAS
$10.99
23 SOUR CREAM ENCHILADAS
$11.50
24 ENCHILADAS AL CARBON
$11.99
POLLO LOCO
$10.99
PARRILLADAS
F1 BEEF CARBON PARRILLADA
$15.99
F2 BEEF CARBON PARRILLADA
$28.99
F1 CHICKEN FAJITA PARRILLADA
$15.99
F2 CHICKEN FAJITA PARRILLADA
$28.99
F1 SHRIMP PARRILLADA
$17.99
F2 SHRIMP PARRILLADA
$32.99
F1 TWO MEATS PARRRILLADA
$17.99
F2 TWO MEATS PARRILLADA
$32.99
F1 THREE MEATS PARRILLADA
$18.99
F2 THREE MEATS PARRILLADA
$33.99
F1 MOLCAJETE CIELO MAR Y TIERRA
$17.99
F2 MOLCAJETE CIELO MAR Y TIERRA
$32.99
COMBINATION PLATE
$12.99
KIDS
SIDE ORDERS
RICE AND BEANS
$7.25
8 OZ RICE
$2.99
16 OZ RICE
$4.99
32 OZ RICE
$9.99
8 OZ BEANS
$2.99
16 OZ BEANS
$4.99
32 OZ BEANS
$9.99
SM BEANS TRAY
$29.99
LG BEANS TRAY
$59.99
GUACAMOLE
$5.75
16 OZ GUACAMOLE
$7.99
32 OZ GUACAMOLE
$11.50
AVOCADO SLICES
$3.99
PICO DE GALLO
$2.50
MIX CHEESE
$2.50
SOUR CREAM
$2.50
CACTUS
$4.25
FRENCH FRIES
$3.75
CONSOME DE BIRRIA
$2.99
CHILES TOREADOS
$1.25
BREAD OR TOAST
$1.99
BREAKFAST POTATOES
$2.75
HASHBROWNS
$2.75
SIDE OF BEEF CARBON STEAK
$5.99
SIDE OF CHICKEN FAJITA
$4.99
SIDE OF SHRIMP
$8.50
SINGLE TAMAL
$1.99
TAMAL WITH GRAVY
$3.75
SINGLE ENCHILADA
$2.50
SIDE OF BACON
$3.50
SIDE OF OWEN PATTIES
$3.50
SINGLE CHILE RELLENO
$6.75
SINGLE MOJARRA FRITA
$8.99
SINGLE CHIMICHANGA
$8.99
SINGLE FLAUTA
$1.99
SALSA 8oz
$2.00
SALSA 16oz
$4.25
SALSA 32oz
$8.75
SM CHIPS
$1.00
MD CHIPS
$2.25
LG CHIPS
$4.25
ORDER FLOUR TORTILLAS
$1.50
ORDER CORN TORTILLAS
$1.50
DOZEN CORN TORTILLAS
$5.50
DOZEN FLOUR TORTILLAS
$5.50
ORDER OF SHRIMP
$8.50
DOZEN TAMALES
$12.99
1/2 DOZEN TAMALES
$7.99
Bar
HOUSE MARGARITAS
VIRGEN HOUSE MARGARITA
$4.99
HOUSE MARGARITA
$6.99
LARGE HOUSE MARGARITA
$12.99
THE BOSS MARGARITA
$27.99
THE BEAST
$34.99
MARGARITA FLIGHTS
$17.99
MANGO CHAMOY MARGARITA
$7.99
MANGO MARGARITA
$7.99
PASSION FRUIT MARGARITA
$7.99
STRAWBERRY MARGARITA
$7.99
PEACH MARGARITA
$7.99
RASBERRY MARGARITA
$7.99
SOUR APPLE MARGARITA
$7.99
WATERMELON MARGARITA
$7.99
MAMBO TAXI MARGARITA
$7.99
SANGRIA MARGARITA
$7.99
1824 MARGARITA
$8.99
HEAVENS MARGARITA
$9.99
MEXICO KING
$13.99
PATRON MARGARITA
$12.50
BEER RITA
$15.99
HENNY RITA
$16.50
TRES AMIGOS
$17.99
TEQUILA COCKTAILS
SIGNATURE COCKTAILS
VIRGEN DAIQUERY
$6.99
VIRGEN PINA COLADA
$6.99
PINA COLADA
$9.50
SEXY LAVA
$9.99
ADIOS
$9.99
LONG ISLAND
$9.99
BLACKOUT
$9.99
OLD FASHION
$11.99
SOUR CUCUMBER
$9.99
MEXICAN TRASH
$9.99
MALIBU BEY BREEZE
$9.99
TAMA-RICO
$9.99
ROYAL FLUSH
$9.99
COCONUT MADNESS
$9.99
PAIN IN THE 455
$9.99
HOLY WATER
$9.99
GIGI
$9.99
BLUE HAWAIAN
$9.99
LAGUNA AZUL
$9.99
DOOBIE SUMMER
$9.99
SKITTLES
$9.99
CHARRO NEGRO
$9.99
STRAWBERRY DAIQUIRI
$9.50
MORNING FAVORITES
MOJITOS/MULES
MARTINIS /TEQUINIS
SHOTS
IMPORTED BEER
DOMESTIC BEER
TEQUILAS
DON JULIO SILVER
$10.25
DON JULIO REPOSADO
$11.25
DON JULIO 1942
$26.99
DON JULIO ROSADO
$23.99
DON JULIO 70
$17.99
DON JULIO ANEJO
$11.99
JOSE CUERVO
$6.99
JOSE CUERVO GOLD
$6.99
JOSE CUERVO TRADICIONAL
$6.99
HOUSE TEQUILA
$5.50
CAZADORES SILVER
$7.49
CAZADORES ANEJO
$9.25
CAZADORES REPOSADO
$7.75
1800 REPOSADO
$10.25
1800 SILVER
$9.25
1800 ANEJO
$11.25
PATRON REPOSADO
$11.50
PATRON SILVER
$9.99
1824 SILVER
$7.89
1824 REPOSADO
$8.99
CASA AMIGOS SILVER
$12.99
CASA AMIGOS REPOSADO
$14.99
HORNITOS SILVER
$9.75
HORNITOS REPOSADO
$10.75
HORNITOS ANEJO
$11.50
HERRADURA REPOSADO
$11.99
HERRADURA SILVER
$9.75
CORRALEJO SILVER
$10.75
CORRALEJO REPOSADO
$11.75
CORRALEJO ANEJO
$12.75
TRES GENERACIONES SILVER
$9.69
TRES GENERACIONES REPOSADO
$9.99
CABO WABO SILVER
$9.99
CABO WABO REPOSADO
$10.99
CASA DRAGONES SILVER
$14.99
CASA DRAGONES REPOSADO
$39.99
COGNAC/RUM
GIN/BRANDY
VODKA
WHISKEY
HOUSE WHISKEY
$5.75
WILD TURKEY
$8.75
SOUTHERN COMFORT
$8.75
JIM BEAN
$8.99
SEAGRAMS
$8.50
JIM BEAN HONEY
$8.99
FIREBALL
$7.50
MARKERS MARK
$9.25
JACK DANIELS
$8.99
JACK HONEY
$8.99
JACK FIRE
$8.99
CROWN ROYAL
$8.99
CROWN APPLE
$9.50
CROWN PEACH
$9.50
CROWN ROYAL BLACK
$9.50
SEAGRAMS 7
$10.99
GLENRIDDICH
$12.99
CHIVAS REGAL
$10.99
BUCHANNAS 12
$9.99
BUCHANNAS18
$14.75
JAMESON
$9.99
JOHNNIE WALKER RED
$13.99
JOHNNIE WALKER BLACK
$14.25
JOHNNIE WALKER BLUE
$26.50
KAHLUA
$7.99
DISARNO
$7.99
WINE
Taquerias Mexico #4 Location and Ordering Hours
(254) 213-3337
Open now • Closes at 10:30PM