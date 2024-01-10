Teresa's Grille Nineteen Teresa's Grille Nineteen
FOOD MENU
APPETIZERS
- BUFFALO CHICKEN DIP$13.00
OVEN BAKED SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
- CAULIFLOWER$13.00
ASIAN STYLE WITH A THAI CHILI GLAZE
- CHICKEN TENDERS$15.00
- CHICKEN WINGS$15.00
CHOICE OF SAUCE: BUFFALO, BARBECUE, 'AWESOME', OR GARLIC PARMESAN
- CHIPS W/ PICO & GUAC$10.00
HOUSE-MADE GUACAMOLE SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
- LOADED FRIES$14.00
CHEDDAR JACK, SCALLIONS, APPLE WOOD SMOKED BACON, SOUR CREAM ADD CHILI OR PULLED PORK
- NACHOS$13.00
CHEDDAR JACK, BLACK BEANS, PICO DE GALLO, SOUR CREAM ADD GUACAMOLE, CHICKEN, PULLED PORK OR CHILI
- QUESADILLA$12.00
BLACK BEANS, FOUR CHEESE BLEND, SERVED WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE ADD CHICKEN OR PULLED PORK
- SPINACH DIP$13.00
OVEN-BAKED, SERVED WITH TORTILLA CHIPS
- TACOS$14.00
TWO PER ORDER, CHOICE OF SHREDDED CHICKEN, PULLED PORK OR FISH
- TOASTED RAVIOLI$13.00
BURGERS
- BBQ BACON$17.00
MELTED BLUE CHEESE, BACON, BBQ SAUCE, CARAMELIZED ONION, LETTUCE, TOMATOES
- BOSS BURGER$17.00
SWISS, CARAMELIZED ONIONS, MUSHROOMS, BBQ SAUCE
- BURGER PROMO$15.00
- GRILLE NINETEEN BURGER$16.00
LETTUCE, TOMATO, ONION ADD CHEESE $1: AMERICAN, SWISS, JACK CHEDDAR, BLUE CHEESE CRUMBLES
- HANGOVER HELPER$17.00
FRIED EGG, BACON, AMERICAN CHEESE, JALAPENOS, HONEY CHIPOTLE AIOLI, LETTUCE, TOMATO, ONIONS
- RING LEADER$17.00
AMERICAN CHEESE, HONEY BBQ, BACON, ONION RINGS, LETTUCE, TOMATO
- ROYAL PIG$18.00
CHEDDAR, BACON, PULLED PORK, BBQ SAUCE, PICKLES, BACKWARDS BUTTERED AND GRIDDLED BUN
ENTREES
- BAKED HADDOCK$24.00
SEASONED WITH RITZ CRACKER CRUMBS, LEMON, CHOICE OF TWO SIDES
- CRISPY PENNE ALFEDO$23.00
- FISH & CHIPS$24.00
FRESH HADDOCK, HAND CUT FRIES, COLE SLAW, SIDE OF TARTAR SAUCE
- MEATLOAF$18.00
HOMESTYLE MEATLOAF OVER BROWN GRAVY SERVED WITH MASHED POTATOES AND SEASONAL VEGETABLES
- MIXED GRILLE$28.00
SIRLOIN TIPS, MARINATED CHICKEN BREAST, ITALIAN SAUSAGE, CHOICE OF TWO SIDES
- ROASTED SALMON$28.00
LEMON CAPER BUTTER SAUCE, SPICY BROCCOLI, YUKON MASHED POTATOES
- SHORT RIBS$26.00
YUKON MASHED POTATOES, WILD MUSHROOM DEMI, CRISPY SHAVED ONIONS
- STEAK FRITES$29.00
10 OZ CHEF'S CUT, DOUBLE-FRIED TRUFFLE FRIES, CHIMICHURRI, HONEY + CHIPOTLE AIOLI
- STEAK TIPS$29.00
MARINATED IN BBQ SAUCE, CHOICE OF TWO SIDES
PIZZAS
- LG CHEESE$17.00
MOZZARELLA, HOUSE-MADE SAUCE
- LG CHICKEN PARM$24.00
- LG MARGHERITA$21.00
FRESH MOZZARELLA, BASIL
- LG BIANCO$23.00
FONTINA, PARMESAN, RICOTTA, MOZZARELLA, OLIVE OIL
- LG PRIMAVERA$23.00
ROASTED ZUCCHINI, SUMMER SQUASH, PEPPERS, ONIONS, MOZZARELLA, RED SAUCE
- LG MOLTO MEAT$25.00
SAUSAGE, PEPPERONI, HAM, MEATBALL, MOZZARELLA, RED SAUCE
- LG BRUSCHETTA$23.00
MARINATED DICED TOMATOES, ARUGULA, MOZZARELLA, OLIVE OIL, BALSAMIC GLAZE
- LG ABBRUZZI$24.00
SAUSAGES, ROASTED RED PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS, MOZZARELLA, RICOTTA, RED SAUCE
- LG BUFF CHX$23.00
BUFFALO CHICKEN FINGERS, SLICED CHERRY PEPPERS, BLUE CHEESE DRESSING, BUFFALO SAUCE
- SM CHEESE GF$11.00
- SM MARGHERITA GF$13.00
- SM BIANCO GF$13.00
- SM PRIMAVERA GF$13.00
- SM MOLTO MEAT GF$14.00
- SM BRUSCHETTA GF$13.00
- SM ABBRUZZI GF$13.00
- SM BUFF CHX GF$14.00
SALADS
- CAESAR SALAD$12.00
ROMAINE HEARTS, SHAVED PARMESAN, GARLIC CROUTONS, TUSCAN CAESAR DRESSING
- CHOPPED WEDGE SALAD$14.00
ICEBERG LETTUCE, BLUE CHEESE, BACON, SHAVED ONIONS, TOMATOES
- GREEK SALAD$13.00
MIXED GREENS AND ROMAINE BLEND WITH CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONION, KALAMATA OLIVES, PEPPERONCINI, GREEK DRESSING
- HOUSE SALAD$11.00
MIXED GREENS, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, SHAVED RED ONION, BALSAMIC DRESSING
- SOUTHWEST SALAD$15.00
BLACK BEANS, PICO DE GALLO, CHEDDAR JACK CHEESE, JALAPEÑOS, AVOCADO, FRIED ONION STRINGS, CILANTRO LIME VINAIGRETTE
SANDWICHES
- CREATE YOUR OWN WRAP$16.00
SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO CHOICE OF CHICKEN AND SAUCE: CRISPY OR GRILLED CHICKEN BUFFALO, BBQ, AWESOME, GARLIC PARMESAN, CAESAR, PLAIN
- FRIED CHICKEN SANDWICH$16.00
LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES, BACON AND CHIPOTLE MAYO ON A BRIOCHE BUN
- GRILLED CHICKEN CLUB$16.00
LETTUCE, TOMATOES, BACON, MAYO, ON TOASTED WHITE BREAD
- HADDOCK SANDWICH$17.00
BRIOCHE BUN, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, TARTAR SAUCE AND A SIDE OF COLE SLAW
- RACHAEL$16.00
THINLY-SLICED TURKEY, MELTED CHEDDAR, COLESLAW ON RYE BREAD
- REUBEN$16.00
SHAVED CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT, THOUSAND ISLAND DRESSING, ON RYE BREAD
- STEAK & CHEESE$16.00
SHAVED RIBEYE, MELTED AMERICAN CHEESE ADD PEPPERS, ONION, MUSHROOMS, BACON
- TURKEY CLUB$16.00
THIN SLICED TURKEY PILED HIGH WITH LETTUCE, TOMATOES, BACON AND MAYO, ON TOASTED WHITE BREAD
- JUMBO HOT DOG$10.00
- SHORT RIB GRILLED CHEESE$16.00
- CHICKEN PARM SUB$16.00
SIDES
KIDS MENU
KID'S FOOD
- KIDS GRILLED CHEESE$9.00
SERVED WITH FRENCH FRIES
- KIDS PASTA W/ SAUCE$10.00
BUTTER OR MARINARA
- KIDS CXH FIN W/ FF$10.00
SERVED WITH FRENCH FRIES
- KIDS MAC N' CHEESE$10.00
PENNE PASTA, CREAMY CHEESE SAUCE
- KID'S CHEESEBURGER$10.00
SERVED WITH FRENCH FRIES
- KID'S HAMBURGER$10.00
- KIDS PASTA W/ BUTTER$10.00
- KIDS PASTA PLAIN$10.00