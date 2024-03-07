Terra Mia Italian Bistro & Pizzeria 1009 U.S. 80
Dinner Menu
ANTIPASTI
INSALATE E ZUPPE
PASTA
- L'ITALIANO$22.00
- TORTELLINI AL GRANCHIO$21.00
- LASAGNA NAPOLETANA$16.00Out of stock
- SPAGHETTI & MEATBALLS$16.00
- SPAGHETTI & SAUSAGE$17.00
- MANICOTTI$17.00
- GNOCCHI SORRENTINA$16.00
- CHEESE RAVIOLI$18.00
- RIGATONI ALLA BUONOGUSTARO$16.00
- SPAGHETTI POMODORO$20.00
- SPAGHETTI ALLA COZZE O' VONGOLE$20.00
- FETTUCCINE ALFREDO$15.00
- FETTUCCINE BOLOGNESE$15.00
- RIGATONI IN VODKA SAUCE$17.00
- LA PUNTANESCA DEL CONSIGLIERE$16.00
- PARMIGIANA DI MELANZANE$20.00
- POLLO GORGONZOLA$19.00
- PENNE MEDITERRANEE$18.00
- LOBSTER RAVIOLI$22.00
HOUSE SPECIALTIES
SECONDI
DESSERTS
KIDS MENU
SIDES
Pizza Menu
PERSONAL PIZZAS
- PERSONAL CHEESE PIZZA$14.00
- PERSONAL MARGHERITA$15.00
- PERSONAL BRUSCHETTA PIZZA$15.00
- PERSONAL BIANCA$15.00
- PERSONAL PESTO & TOMATO$14.00
- PERSONAL PROSCIUTTO & ARUGULA$16.00
- PERSONAL MARINARA$12.00
- PERSONAL HAWAIIAN$14.00
- PERSONAL MEATLOVERS$15.00
- PERSONAL ORTOLANA$15.00
- PERSONAL CAPRICCIOSA$15.00
- PERSONAL MEDITERRANEA$15.00
- PERSONAL CHICKEN BUFFALO$16.00
- PERSONAL CHICKEN BBQ$16.00
- PERSONAL CHICKEN BACON RANCH$16.00
14" PIZZAS
- 14" CHEESE PIZZA$16.00
- 14" MARGHERITA$17.00
- 14" BRUSCHETTA PIZZA$17.00
- 14" BIANCA$18.00
- 14" PESTO & TOMATO$16.00
- 14" PROSCIUTTO & ARUGULA$18.00
- 14" MARINARA$13.00
- 14" HAWAIIAN$16.00
- 14" MEATLOVERS$17.00
- 14" ORTOLANA$17.00
- 14" CAPRICCIOSA$17.00
- 14" MEDITERRANEA$17.00
- 14" CHICKEN BUFFALO$18.00
- 14" CHICKEN BBQ$18.00
- 14" CHICKEN BACON RANCH$18.00
16" PIZZAS
- 16" CHEESE PIZZA$18.00
- 16" MARGHERITA$19.00
- 16" BRUSCHETTA PIZZA$19.00
- 16" BIANCA$20.00
- 16" PESTO & TOMATO$18.00
- 16" PROSCIUTTO & ARUGULA$20.00
- 16" MARINARA$14.00
- 16" HAWAIIAN$18.00
- 16" MEATLOVERS$20.00
- 16" ORTOLANA$20.00
- 16" CAPRICCIOSA$20.00
- 16" MEDITERRANEA$20.00
- 16" CHICKEN BUFFALO$20.00
- 16" CHICKEN BBQ$20.00
- 16" CHICKEN BACON RANCH$20.00
ITALIAN TURNOVERS
Terra Mia Italian Bistro & Pizzeria Location and Ordering Hours
(912) 748-1702
Closed • Opens Thursday at 3PM