Texas Wing Haus
BONELESS WINGS
BONE-IN WINGS
TENDERS
CHICKEN LOADED FRIES
BACON CHEESE
$18.00
FRIES TOPPED WITH CHICKEN TENDER BITES, BACON, SHREDDED CHEESE, BUTTERMILK RANCH, AND GREEN ONIONS
BUFFALO BLUE
$18.00
FRIES TOPPED WITH CHICKEN TENDER BITES, BUFFALO SAUCE, BLUE CHEESE CRUMBLE, HOMEMADE BUTTERMILK RANCH, AND GREEN ONIONS.
TERIYAKI SLAW
$18.00
FRIES TOPPED WITH CHICKEN TENDER BITES, TOSSED IN TERIYAKI SAUCE, TOPPED WITH OUR SESAME COLESLAW, HOMEMADE SPICY MAYO, AND GREEN ONIONS
DRINKS
Texas Wing Haus Location and Ordering Hours
(210) 740-8603
Closed • Opens Thursday at 11AM