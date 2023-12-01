The Crepe Shack Snowmass Base Village
BEVERAGES
- COKE$3.00
- DIET COKE$3.00
- ICE CUP$1.00
- SPRITE$4.00
- SAN PELLEGRINO 500ML$4.75
- PANNA AQUA 500ML$5.00
- LEMONADE$5.95
- SAN PELLEGRINO - DARK MORELLO CHERRY & POMEGRANATE 330ML$5.95
- SAN PELLEGRINO BLOOD ORANGE$5.95
- SAN PELLEGRINO ARANCIATA$5.95
- SAN PELLEGRINO ROSSA$5.95
- SAN PELLEGRINOLEMONATA$5.95
- NATALIE'S- CARROT & GINGER$5.95
- NATALIE'S- ORANGE JUICE$5.95
- ORANGE & MANGO JUICE$5.95
- NATALIE'S-ORANGE BEET$5.95
- HONEST KIDS ORGANIC- APPLE JUICE$2.95
- CHOCOLATE MILK$2.95
- SIMPLY LEMONADE$3.95
- SIMPLE ORANGE J$3.95
- PURE LEAF TEA$5.95
- SAN PELLEGRINO BLOOD ORANGE$5.95
- ICE TEA$5.95
SAVORY CREPES
- CREATE YOUR OWN SAVORY CREPE$9.00
- PYRAMID (VEGAN)$14.95
BUCKWHEAT CREPE, HUMMUS, EXOTIC MUSHROOM, SPINACH, OVEN ROASTED TOMATOES, CARAMELIZED ONION
- MAWA'S GREEN (VEG)$16.95
avocado, spinach, basil pesto, mozzarella
- FOREST$14.95
MUSHROOMS, BLACK FOREST HAM, CREAM, GRUYERE & SWISS
- ALASKAN$17.95
MAINE SMOKE SALMON, OVEN ROASTED TOMATO, ARUGULA, CAPER, PICKLED ONION, DILL CREAM SAUCE
- BOULDER$16.95
Rotisserie chicken, Basil Pesto, exotic Mushrooms, Gruyere & Swiss
- ITALIAN$19.95
Prosciutto, oven roasted tomato, arugula, Feta Cheese, Olives Balsamic reduction
- CALIFORNIAN$19.95
Oven roasted turkey, Gruyere & Swiss, Apple wood Smoked Bacon, Truffle oil, Oven Roasted Tomato, Avocado
- CHICKEN CAESAR$16.95
ROTISSERIE CHEICKEN, FRESH BABY SPINACH, OVEN ROASTED TOMATO, CAESAR DRESSING, PARMESAN
- BISON BURGER$19.95
GROUND BISON, ARUGULA, TOMATO, CARAMELIZED ONION, HORSERADISH CREAM, SWISS & GRUYERE
- PARISIENNE$13.95
Black Forest Ham, gruyere & swiss, honey Dijon mustard
- PEPPERONI$13.95
Pepperoni, Gruyere & Swiss, Mozzarella, Marinara, Dried Basil
- MARGARITA (VEG)$12.95
Gruyere & Swiss, Mozzarella, Marinara, dried basil
- HAM & CHEESE$12.95Out of stock
BLACK FOREST HAM, HONEY DIJON MUSTARD, GRUYERE & SWISS
- BACON & BRIE$15.95
FRENCH BRIE, CHERRY WOOD SMOKED BACON, CARAMELIZED ONIONS, CANDIED WALNUTS, VERMONT MAPLE SYRUP
- mediterrenea$15.95
- Montecristo$17.95
- savoyart$15.95
SWEET CREPES
- CREATE YOUR OWN$9.00
- THE BOOMER (HAZELNUT)$12.95
- THE MILLENNIAL$16.95
HAZELNUT SPREAD, BANANA, BERRIES, ALMONDS, CARAMEL SAUCE, CHOCOLATE SAUCE, GRAHAM CRACKERS, CHANTILLY CREAM
- GEN Z S’MORES$13.95
CHOCOLATE CHIPS, MARSHMALLOW , GRAHAM CRACKERS, CARAMEL SAUCE. CHANTILLY CREAM
- TIRAMISU$16.95
KAHLUA CREPE, VANILLA CREAM CUSTARD, CHANTILLY CREAM, COCOA POWDER.MAWA`S GRAINFREENOLA GRANOLA
- BANANA CREAM PIE$15.95
BANANA, VANILLA BEAN CUSTARD, CARAMEL SAUCE, CHANTILLY SAUCE, TOASTED COCONUT, GRAHAM CRACKERS
- BLACK PASSION$14.95
CHOCOLATE CREPE, STRAWBERRIES, CHOCOLTE MOUSSE, BERRY COULIS. CHANTILY CREAM, CHOCOLATE GRANOLA
- MONKEY MATCHA$15.95
GREEN TEA MATCHA CREPE, HAZELNUT SPREAD,BANANA, CARAMEL SAUCE, CHOCOLATE GRANOLA
- SUZETTE BUTTER ME UP$15.95
BUTTER, SUGAR, GRAND MARINIER
- LEMONEY SNICKET$14.95
HOUE-MADE LEMON CURD, SEASONAL BERRIES, POWDERED SUGAR
- STRAWBERRY CHEESECAKE$14.95
HOUSE-MADE CHEESECAKE CREAM, FRESH STRAWBERRIES, BERRY COULIS, GRAHAM CRACKERS.
- BERRY ME$14.95
MACERATED BERRIE, VANILLA CUSTARD, CHANTILLY CREAM, MAWA`S GRAINFREENOLA GRANOLA
- ARGENTO$13.95
Dulce de Leche, powdered sugar,
- BANANA FOSTER$14.95
FRESH BANANA, BUTTER, RUM, CARAMEL SAUCE, CHANTILLY CREAM, MAWA`S GRAINFREENOLA GRANOLA
- ALL AMERICAN$14.95
PEANUT BUTTER, MARACSCHINO CHERRY, CHOCOLATE CHIPS, BANANA MARSHMALLOW
- RED VELVET$14.95
RED VELVET CREPE, CHEESECAKE , CHOCOLATE SAUCE
- BROWN SUGAR$9.95
- APPLE STRUDEL$14.95
- Gen X$13.95
- lemon marin$12.95
- hilander$16.95