The Hub Fresno 6443 North Riverside Drive Ste. 105
MAIN MENU
BURGERS
- CLASSIC$16.50
BLACK ANGUS BEEF, LETTUCE, TOMATO, CARAMELIZED ONION, PICKLE, THOUSAND ISLAND, AMERICAN CHEESE
- WESTERN BURGER$17.50
BLACK ANGUS BEEF, BACON, HABAÑERO JACK CHEESE, ONION RINGS, WITH BBQ SAUCE HERB MAYO
- JALAPENO BURGER$16.50
FRESH GROUND BEEF, BLEU CHEESE, GRILLED JALAPEÑO, LETTUCE, TOMATO, ROSEMARY MAYO
- VEGGIE BURGER$17.00
BEYOND MEAT PATTY, LETTUCE, TOMATO, SAUTEED ONION, YELLOW MUSTARD OR BALSAMIC VINAIGRETTE
- PRIDE OF VALLEY$17.00
BLACK ANGUS BEEF, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, HOUSE-MADE BEER CHEESE AND BACON. SERVED ON A TOASTED PRETZEL BUN
SANDWICHES
- CRISPY BUFFLO CHICKEN SANDWICH (m)$17.50
BREADED CHICKEN BREAST, LETTUCE, TOMATO, ONION, BUFFALO SAUCE, RANCH, BLEU CHEESE CRUMBLES
- PHILLY CHEESE STEAK (m)$18.00
GRILLED RIB-EYE, WHITE AMERICAN CHEESE, GRILLED ONION, AMOROSO ROLL-MUSHROOMS,BELL PEPPERS
- CALIFORNIA CHICKEN BLT (m)$18.00
GRILLED CHICKEN BREAST, BACON, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, BASIL AIOLI
- WARM TURKEY GARLIC PESTO (m)$18.50
SLICED TURKEY,GARLIC PESTO, TOMATO, ONIONS, SERVED WITH PEPPER JACK CHEESE
ENTREES
- SPICY CHICKEN PASTA$19.00
PAPPARDELLE PASTA,SPICY MIX,ROASTED BELL PEPPER,GREEN BELL PEPPER,RED ONIONS,HEAVY CREAM,FRESH GARLIC. SERVED WITH BREAD
- GRILLED RIB-EYE$27.00
- TUSCON SALMON$22.00
pan seared salon,creamy garlic butter Tuscan sauce with spinach, sun dried tomatoes cherry tomato , red pepper flakes and Parmesan! Served on a bed of angel hair pasta
- PESTO SHRIMP PASTA$24.00
SALADS
- THE HUB HOUSE COBB-SALAD$16.00
CHOPPED ROMAINE & SPRING MIX, HARD BOILED EGG, CHERRY TOMATOES, CRISPY BACON, AVOCADO, BLEU CHEESE CRUMBLE AND BLEU CHEESE DRESSING
- BUFFALO CHICKEN-SALAD$15.50
ROMAINE LETTUCE, BREADED CHICKEN BREAST, TOMATO,BLEU CHEESE CRUMBLES.
- SOUTHWEST SALAD$16.00
CHOPPED ROMAINE, SPRING MIX, CORN, BEANS, SALSA, AVOCADO, SOUR CREAM,PEPPER JACK CHEESE & TORTILLA STRIPS
- CEASAR-SALAD$15.00
ROMAINE LETTUCE, HOUSE MADE CAESAR DRESSING, CROUTONS, PARMESAN CHEESE
- SIDE CEASAR-SALAD$7.00
- SIDE MIX GREENS-SALAD$6.50
SPRING MIX TOPPED WITH CROUTONS AND YOUR CHOICE OF DRESSING
KIDS MENU
DESSERTS
SIDES
- FRIES PLAIN SIDE$7.50
- TATER TOTS SIDE$8.50
- SIDE RANCH DRESSING$1.25
- SIDE MAYO (House Sauce)$0.50
- SIDE OF BUFFALO SAUCE$1.00
- SIDE OF JALAPENO RANCH$1.00
- SIDE SRIRACHA$2.00
- SIDE OF BREAD$3.00
- SIDE OF BLEU CHESE DRESSING$1.25
- SIDE OF CHICKEN$6.00
- SIDE OF PITA BREAD$3.50
- SIDE CHIPOLTE RANCH$1.20
- SIDE BBQ$1.50
- SIDE BLEU CHEESE CRUMBLE$2.00
- SIDE CEASAR-SALAD$7.00
- SIDE CEASAR DRESSING$1.00
- SIDE HONEY MUSTARD$1.00
- SIDE 1000 ISLAND$1.00
- SIDE OF BACON$2.00
- SIDE OF SLAW$3.00
- SIDE OF JALAPENO$1.00
- SIDE OF MANGO HABENERO$0.50
- SIDE OF MILD SALSA
- SIDE OF SOUR CREAM$1.00
- SIDE OF SPICEY SALSA$0.50
- SIDE OF PARMESAN CHEESE$1.00
- SIDE PIZZA SAUCE$2.00
- Side Garlic Parm Sauce$1.50
- Side Sliced Avocado$2.00
- SIDE OF VEGETABLE$6.00
- Side Pesto Aioli$1.00
- Side Salmon$9.50
- SIDE OF ONION RINGS$7.00
- SIDE BEER CHEESE$1.50
- CHIPS$2.00
- SIDE BALSAMIC$1.00
- SIDE BEEF PATTIE$9.00
- SIDE OF PICKLES$1.50
- SIDE CARROTS & CELERY$2.00
- SIDE OF SHRIMP (7)$8.50
PIZZA
- THE BUTCHERS-PIZZA$21.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, LINGUICA SAUSAGE, ITALIAN SAUSAGE, BACON, PEPPERONI, SALAMI, HAM
- CHEESE-PIZZA$13.00+
MOZZARELLA CHEESE AND CRUST
- PEPPERONI-PIZZA$15.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI
- THE ROMA$18.00+
SHREDDED MOZZARELLA CHEESE, FETA, HOT PEPPERS. FRESH BASIL, SOMA TOMATOES, RED SAUCE, PESTO.
BAR BITES
PIZZA
- PEPPERONI-PIZZA$15.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI
- THE BUTCHERS-PIZZA$21.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, LINGUICA SAUSAGE, ITALIAN SAUSAGE, BACON, PEPPERONI, SALAMI, HAM
- CHEESE-PIZZA$13.00+
MOZZARELLA CHEESE AND CRUST
- SIDE PIZZA SAUCE$2.00
- THE ROMA$18.00+
SHREDDED MOZZARELLA CHEESE, FETA, HOT PEPPERS. FRESH BASIL, SOMA TOMATOES, RED SAUCE, PESTO.
SHARABLE
- BAVARIAN PRETZEL$8.50
BAVARIAN PRETZEL SALTED WITH YOUR CHOICE OF BEER CHEESE OR HONEY MUSTARD DIPPING SAUCE
- PITA BREAD & HUMMUS$11.00
HOUSE MADE HUMMUS, CORN, ONION SERVED WITH TOASTED PITA BREAD
- MOZZARELLA CHEESE STICKS$8.00
SERVED WITH MARINARA SAUCES
- CALAMARI$9.50
SERVED WITH COCKTAIL SAUCE AND A LIME WEDGE
- NACHOS (bb)$9.50
- SPICY EDAMAME$9.50
- FRIED PICKLES (bb)$7.00
- NACHO PLATTER$16.50
- WING PLATTER (SB)$21.00
TACOS
SLIDERS
LOADED TOTS
SIDES (BB)
- FRIES PLAIN SIDE$7.50
- TATER TOTS SIDE$8.50
- SIDE RANCH DRESSING$1.25
- SIDE MAYO (House Sauce)$0.50
- SIDE OF BUFFALO SAUCE$1.00
- SIDE OF JALAPENO RANCH$1.00
- SIDE SRIRACHA$2.00
- SIDE OF BREAD$3.00
- SIDE OF BLEU CHESE DRESSING$1.25
- SIDE OF CHICKEN$6.00
- SIDE OF PITA BREAD$3.50
- SIDE CHIPOLTE RANCH$1.20
- SIDE BBQ$1.50
- SIDE BLEU CHEESE CRUMBLE$2.00
- SIDE CEASAR-SALAD$7.00
- SIDE CEASAR DRESSING$1.00
- SIDE HONEY MUSTARD$1.00
- SIDE 1000 ISLAND$1.00
- SIDE OF BACON$2.00
- SIDE OF SLAW$3.00
- SIDE OF JALAPENO$1.00
- SIDE OF MANGO HABENERO$0.50
- SIDE OF MILD SALSA
- SIDE OF SOUR CREAM$1.00
- SIDE OF SPICEY SALSA$0.50
- SIDE OF PARMESAN CHEESE$1.00
- SIDE PIZZA SAUCE$2.00
- Side Garlic Parm Sauce$1.50
- Side Sliced Avocado$2.00
- SIDE OF VEGETABLE$6.00
- Side Pesto Aioli$1.00
- Side Salmon$9.50
- SIDE OF ONION RINGS$7.00
- SIDE BEER CHEESE$1.50
- CHIPS$2.00
- SIDE BALSAMIC$1.00
- SIDE BEEF PATTIE$9.00
- SIDE OF PICKLES$1.50
- SIDE CARROTS & CELERY$2.00
- SIDE OF SHRIMP (7)$8.50
MAIN MENU (DD/GH/UBER)
PIZZA
- THE BUTCHERS-PIZZA$21.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, LINGUICA SAUSAGE, ITALIAN SAUSAGE, BACON, PEPPERONI, SALAMI, HAM
- CHEESE-PIZZA$13.00+
MOZZARELLA CHEESE AND CRUST
- PEPPERONI-PIZZA$15.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI
- THE ROMA$18.00+
SHREDDED MOZZARELLA CHEESE, FETA, HOT PEPPERS. FRESH BASIL, SOMA TOMATOES, RED SAUCE, PESTO.
BURGERS
- CLASSIC$16.50
BLACK ANGUS BEEF, LETTUCE, TOMATO, CARAMELIZED ONION, PICKLE, THOUSAND ISLAND, AMERICAN CHEESE
- WESTERN BURGER$17.50
BLACK ANGUS BEEF, BACON, HABAÑERO JACK CHEESE, ONION RINGS, WITH BBQ SAUCE HERB MAYO
- JALAPENO BURGER$16.50
FRESH GROUND BEEF, BLEU CHEESE, GRILLED JALAPEÑO, LETTUCE, TOMATO, ROSEMARY MAYO
- VEGGIE BURGER$17.00
BEYOND MEAT PATTY, LETTUCE, TOMATO, SAUTEED ONION, YELLOW MUSTARD OR BALSAMIC VINAIGRETTE
- PRIDE OF VALLEY$17.00
BLACK ANGUS BEEF, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, HOUSE-MADE BEER CHEESE AND BACON. SERVED ON A TOASTED PRETZEL BUN
SALADS
- THE HUB HOUSE COBB-SALAD$16.00
CHOPPED ROMAINE & SPRING MIX, HARD BOILED EGG, CHERRY TOMATOES, CRISPY BACON, AVOCADO, BLEU CHEESE CRUMBLE AND BLEU CHEESE DRESSING
- BUFFALO CHICKEN-SALAD$15.50
ROMAINE LETTUCE, BREADED CHICKEN BREAST, TOMATO,BLEU CHEESE CRUMBLES.
- SOUTHWEST- SALAD$15.00
CHOPPED ROMAINE, SPRING MIX, CORN, BEANS, SALSA, AVOCADO, SOUR CREAM,PEPPER JACK CHEESE & TORTILLA STRIPS
- SIDE MIX GREENS-SALAD$6.50
SPRING MIX TOPPED WITH CROUTONS AND YOUR CHOICE OF DRESSING
SANDWICHES
- WARM TURKEY GARLIC PESTO (L)$18.50
SLICED TURKEY,GARLIC PESTO, TOMATO, ONIONS, SERVED WITH PEPPER JACK CHEESE
- CALIFORNIA CHICKEN BLT (L)$19.50
GRILLED CHICKEN BREAST, BACON, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, BASIL AIOLI
- CRISPY BUFFLO CHICKEN SANDWICH (L)$18.50
BREADED CHICKEN BREAST, LETTUCE, TOMATO, ONION, BUFFALO SAUCE, RANCH, BLEU CHEESE CRUMBLES
- PHILLY CHEESE STEAK (L)$19.00
GRILLED RIB-EYE, WHITE AMERICAN CHEESE, GRILLED ONION, AMOROSO ROLL-MUSHROOMS,BELL PEPPERS
SIDES
KIDS MENU
BAR BITES (DD/GH/UBER)
BAR BITES
- DRUM & WINGS$16.00
CHOICE OF RANCH, BLEU CHEESE,
- LOADED TOTS/FRIES$14.00
CHOICE OF FRIES OR TOTS MIXED PHILLY STYLE,PORKY STYLE, VEGGIESTYLE, BEEFY STYLE,
- ANGUS SLIDERS (2)$13.50
ANGUS BEEF, THE HUB BACON, LETTUCE, TOMATO, HONEY MUSTARD,
- PULLED PORK SLIDERS (2)$12.00
PULLED PORK, HOUSE BBQ SAUCE, SLAW MIX
- TACOS CARNITAS$13.50
3 -CARNITAS PORK, CABBAGE, PICO, COTIJA CHEESE
- TACOS BEER BATTERED SHRIMP (DD)$14.50
- SIDE OF PITA BREAD$3.60
- PITA BREAD & HUMMUS$11.00
HOUSE MADE HUMMUS, CORN, ONION SERVED WITH TOASTED PITA BREAD
- SPICY EDAMAME$9.50
- CALAMARI$9.50
SERVED WITH COCKTAIL SAUCE AND A LIME WEDGE
- PEPPERONI-PIZZA$14.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI
- THE BUTCHERS-PIZZA$19.00+
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, LINGUICA SAUSAGE, ITALIAN SAUSAGE, BACON, PEPPERONI, SALAMI, HAM