The Ridges 970 High RIdge Rd
Food
APPETIZERS
RAW BAR
SOUPS & SALADS
ENTREES
STEAKS
ENHANCEMENTS
SIDES
PRE FIXE
CAESAR SALAD PF
ICEBERG WEDGE PF
LOBSTER BISQUE PF
FRENCH ONION SOUP PF
ESCARGOT BOURGUIGNON PF
SIZZLING BACON PF
FRIED BURRATA PF
FRIED CALAMARI PF
CLAMS OREGANATA PF
OYSTER ROCKEFELLER PF
MONTAUK SWORDFISH PF
$64.95
#1 YELLOWFIN TUNA PF
$64.95
NORWEGIAN SALMON PF
$64.95
CHICKEN SCARPAIELLO PF
$64.95
SQUID INK SPAGHETTI PF
$64.95
PORK CHOP CONTADINA PF
$64.95
NEW YORK SIRLOIN PF
$64.95
PORTERHOUSE FOR 2 PF
$64.95
6oz Filet Mignon Au Poivre
$64.95
MASH POTATO
DESSERT
SPECIALS
Lunch
APPETIZERS LUNCH
LUNCH PLATES
LUNCH ENTREES
Liquor
Vodka
Gin
Tequila
Whiskey
Scotch/Bourbon
Liqueurs/Cordials
Cocktails
Alabama Slammer
$7.00
Appletini
$16.00
Bloody Mary
$16.00
Champagne Cocktail
$16.00
Cosmopolitan
$16.00
Daiquiri
$14.00
Dark 'N Stormy
$14.00
Gimlet
$15.00
Cucumber Cup
$15.00
Basil Smash
$15.00
sundaze in Miami
$16.00
Lemon Drop
$16.00
The Ridges Cosmo
$16.00
Green Point
$15.00
El Royale
$15.00
Manhattan
$16.00
Margarita
$14.00
Martini
$16.00
Mimosa
$12.00
The New Fashion
$17.00
Mojito
$14.00
Moscow Mule
$14.00
Ultraviolet Sun
$15.00
Old Fashioned
$14.00
Lychee Martini
$16.00
Espresso Martini
$16.00
Whiskey Sour
$14.00
White Russian
$14.00
Wine
Red Wine
Cabernet
$14.00
Pinot Noir
$14.00
Decoy
$20.00
Archie
$14.00
ZInfandel
$14.00
Malbec
$14.00
251 CHATEAU ROC LEVRAUT BORDEAUX
$65.00
252 JEAN PAUL LE RONSAY
$75.00
253 CHATEAU FONGABAN
$85.00
254 CHATEU L'HOSPITALET
$85.00
255 L'AIGLE PINOT NOIR
$90.00
256 CHATEAU LA CROIX
$110.00
257 BOSQUET CHATEAUNEUF DU PAPE
$110.00
258 BOUCHARD PERE & FLIS
$110.00
259 DOMAINE DE LA SOLITUDE
$118.00
260 CHATEAU FRONROQUE
$130.00
261 BOUCHARD BEAUNE
$140.00
262 JOSPEH DROUHIN VOLNAY
$155.00
201 RUFFINO
$72.00
202 ANTINORI
$75.00
203 CULTUSBONI CHIANTI
$75.00
204 DAMILANO
$85.00
205 LA SPINETTA CA DI PIAN
$85.00
206 MASI CAMPOFOFIORIN
$85.00
207 LA SOGARA AMARONE
$85.00
208 MONSANTO CHIANTI
$95.00
209 SANTA ANTONIO
$100.00
210 CAPARZO
$110.00
211 TRAVAGLINI
$110.00
212 MASI COSTASERA
$120.00
213 BARBI BRUNELLO
$130.00
214 FERRARO
$140.00
215 VIETTI BOROL
$150.00
216 FELSINA FONTALLORO
$190.00
217 TIGNANELLO
$260.00
218 CA MARCANDA BOLGHERI ROSSO
$480.00
219 BIONDI SANTI BRUNELLO
$480.00
220 SASSICAIA TOSCANA 2019
$580.00
221 CA MARCANDA PROMIS
$230.00
301 ROUTESTOCK
$62.00
302 ROTH
$68.00
303 OBERON
$68.00
304 DAOU
$72.00
305 ROERT MONDAVI NAPA VALLEY
$90.00
306 HONIG
$90.00
307 QUILT
$100.00
308 ADAPTATION
$120.00
309 FAUST
$120.00
310 THE PRISONER
$110.00
311 SEQUIOA GROVE
$120.00
312 BELLA UNION
$130.00
313 FRANK & FAMILY
$140.00
314 JORDAN SONOMA COUNTY
$150.00
315 CAYMUS 1L
$150.00
316 DUCKHORN
$160.00
317 SILVER OAK
$170.00
318 STAGS LEAP ARTEMIS
$170.00
319 CAKEBREAD
$170.00
320 CHATEAU MONTELENA
$180.00
321 WHITEHALL LANE
$190.00
322 JOSEPH PHELPS
$190.00
323 CHIMENY ROCK
$210.00
324 DUMOL
$240.00
325 FAR NIENTE
$260.00
326 OVERTURE
$350.00
327 PLUMPJACK
$350.00
328 CAYSMUS SPECIAL SELECT
$550.00
329 OPUS ONE
$620.00
330 DOMINUS
$900.00
331 GROTH
$150.00
351 MER SOLEIL
$68.00
352 FOUR GRACES
$75.00
353 WILLIAMETTE VALLEY
$85.00
354 PHELPS CREEK
$85.00
355 BELLA GLOS
$110.00
356 FLOWERS
$120.00
401 ST FRANCIS MERLOT
$65.00
402 WALKING FOOL
$78.00
403 RED SCHOONER
$85.00
404 LEVIATHAN
$85.00
405 COLOME ESTATE MALBEC
$85.00
406CAYMUS SUISUN
$90.00
407 NICKEL & NICKEL
$130.00
451 SANTA MARGHERITA
$35.00
452 CULTUSBONI
$42.00
453 LAURENT PERRIER BRUT
$45.00
454 THE PRISIONER
$65.00
455 FELSINA VIN SANTO
$110.00
456 QUINTESSA
$170.00
501 MUGA
$160.00
502 BELLA GLOS LAS ALTURAS
$240.00
503 SEQUIOA GROVE
$350.00
504 JORDAN
$500.00
505 QUINTESSA
$110.00
506 DOMINUS
$1,800.00
507 LODOVICO
$7,000.00
White Wine
Pinot Grigio
$14.00
Sauvignon Blanc
$14.00
Chardonnay
$14.00
Fleur de Praire Rose
$16.00
Sancerre
$22.00
151 VILLA ANTINORI TOSCANA BIANCO 2020
$55.00
152 LOUIS JADOT CHARDONNAY 2020
$60.00
153 JUSTIN SAUVIGNON BLANC
$60.00
154 MILBRANDT
$60.00
155 DAOU
$64.00
156 SANTA MARGHERITA
$65.00
157 DUCKHORN SAUVIGNON BLANC
$72.00
158 FERRARI CARABI CHARDONAY
$72.00
159 WHSPERING ANGEL ROSE
$75.00
160 DUCKHORN CHARDONNAY
$78.00
161 PHELPS CREEK CHARDONNAY
$80.00
162 KARIA CHARDONNAY
$82.00
163 BOUCHARD PERE & FLIS BOURGOGNE BLANC
$85.00
164 DOMAINE WILLIAM FEVRE CHABLIS
$85.00
165 CAKEBREAD SAUVIGNON BLANC
$85.00
166 LOUIS JADOT POUILLY-FUISSE
$85.00
167 CHRISTIAN MOREAU CHABLIS
$86.00
168 HENRI BOURGEOISE LES BARONNES SANCERE
$88.00
169 BOUCHARD BOURGOGNE BLANC
$118.00
170 JOSEPH DROUHIN CITE DE BEAUNE BLANC
$135.00
171CHATEAU CARBONNIEUX BLANC
$140.00
172 DOMAINE LAROCHE CHABLIS GRAN CRU
$180.00
101 MOET
$100.00
102 VEUVE CLIQUOR
$120.00
103 MOET ROSE
$130.00
104 LAURENT PERRIER CHAMPAGNE ROSE
$190.00
NA Beverages
SUMMER PRE FIXE
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MAINS
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