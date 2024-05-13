TIPSY COW SHERMAN OAKS
FOOD
NIBBLES
- BASIL HUMMUS$12.00
SERVED WITH GRILLED CIABATTA AND VEGGIES
- BUFFALO BLUE HAYSTACK$12.00
HAYSTACK FRIES*BLUE CHEESE BECHAMEL*GARLIC BUFFALO
- BUFFALO CAULIFLOWER$12.00
GARLIC BUFFALO* PECORINO* JALAPENO RANCH
- CHICKEN FINGERS$12.00
FRIED GIANT TENDERS CHOICE OF SAUCE
- DEVILED EGGS$9.00
LEMON*GREEN ONION*TARRAGON
- EXTRA BREAD$2.00
- EXTRA VEGGIES$2.00
- FRIED PICKLES$12.00
HOUSEMADE BATTERED AND LIGHTLY FRIED PICKLES*SERVED WITH A SIDE OF RANCH AND COLESLAW
- ROASTED BRUSSEL SPROUTS$10.00
MINT*CILANTRO*SWEET AND SPICY THAI CHILI GLAZE
- SALMON TACOS$12.00
GRILLED SALMON*CABBAGE*SALSA*CHIPOLTE CREMA (COMES WITH 2 TACOS
- SHORT RIB POUTINE$15.00
WHITE CHEDDAR CHEESE CURDS*BALSAMIC JALAPENOS*HAYSTACK FRIES
- SPINACH & ATRICHOKE DIP$14.00
SERVED WITH GRILLED CIABATTA AND VEGGIES
- STEAK TIPS$19.00
MARINATED TENDORLOIN*GARLIC TOAST*BLUE CHEESE BECHAMEL SAUCE
- TATER KEGS$12.00
STUFFED CHEDDAR CHEESE TOTS*SERVED WITH A SIDE OF FRA'DIABLO KETCHUP* ADD BACON +$2
- MAC & CHEESE$11.00
HOMEMADE MAC & CHEESE TOPPED WITH TRUFFLE OIL
- WINGS$15.00
SMOKED AND GRILLED WINGS TOSSED IN UP TO 2 OF OUR SAUCES
- Truffle Fries$8.00
TIPSY FRIES TOSSED IN GARLIC* PARLSEY* CHEESE* TOSSED IN TRUFFLE OIL* SD OF GARLIC AOILI AND KETCHUP
- 2 CHIX TACOS$6.00
- 2 BEEF TACOS$6.00
- 1 AND 1 TACOS$6.00
- NACHOS$14.00
SLIDERS
- CHEESE STEAK SLIDERS$18.00
SHORT RIB*GRILLED ONIONS*MUSHROOMS*GARLIC AOILI
- FRIED CHICKEN SLIDERS$14.00
MASHED POTATO*DILL SLAW*BUTTERMILK DIABLO SAUCE
- SLIDER COMBO$20.00
GET ONE OF EACH BURGER: 1 CHEESESTEAK*1 TIPSY*1 FRIED CHICKEN*TRI TIP
- BURGER SLIDERS$14.00
AMERICAN CHEESE*RED ONION*TOMATO*DILL PICKLE*TIPSY SAUCE
- TRI TIP SLIDERS$20.00
PROVALONE*CILANTRO*CARMALIZED ONION*CHIMICHURI*GARLIC AOILI
GREENS
- COBB$15.00
ROMAINE*ARUGULA*AVOCADO*BLUE CHEESE*BACON*CHOPPED EGG*CHERRY TOMATO*DEVILED EGG*JALAPENO RANCH
- TIPSY CEASAR$13.00
CHOPPED ROMAINE AND BUTTER LETTUCE*TOMATOES*AVOCADO*CHOPPED EGG*PECORINO*GARLIC BROICHE*CEASAR VINAGRETTE
- MARKET SALAD$13.00
BUTTER LETTUCE*SHALLOT*AVOCADO*CHOPPED EGG*SHAVED PECORINO*LEMON VINAGRETTE
- TAVERN CHOP$14.00
ROMAINE*FETA CHEESE*OLIVES*PEPPERCINI*GARBONZO BEANS*CHERRY TOMATOES*RED ONION*TIPSY VINAGRETTE
KIDS
SIDES
BURGERS
- BIG TEXAN$17.00
CHEDDER CHEESE*BBQ SAUCE*BACON*PORK BELLY*ONION STRAWS
- BLACK&BLUE$15.00
BLUE CHEESE*CAJUN SPICE*STOUT-BATTERED ONION RINGS*BUTTER LETTUCE*GARLIC AOILI
- CLASSIC$14.00
AMERICAN CHEESE*BUTTER LETTUCE*RED ONION*DILL PICKLES*ROASTED TOMATOES*GARLIC AOILI
- MAC DADDY$17.00
MAC&CHEESE*PORK BELLY*PROVOLONE
- MUSHROOM SWISS$15.00
WILD MUSHROOM*GRILLED ONIONS*SWISS CHEESE*PICKLES*LETTUCE*GARLIC AOILI*DIJON MUSTARD
- SMASH BURGER$12.00
DOUBLE PATTY*AMERICAN CHEESE*SPICY 1000*DILL PICKLES*GRILLED ONIONS**COMES COOKED MED WELL**
- TIPSY STYLE$14.00
CHEDDAR CHEESE*BUTTER LETTUCE*ROASTED TOMATOES*GRILLED ONIONS*DILL PICKLES*SPICY 1000
MOO-LESS
- BUFFALO CHICKEN SANDWICH$15.00
CRISPY FRIED CHICKEN TOSSED IN GARLIC BUFFALO*PROVOLONE CHEESE*LTO*SERVED WITH A SIDE OF BLUE CHEESE
- FISH AND CHIPS$18.00
FRESHLY BATTERED HADDOCK FILETS*FRENCH FRIES*TARTER SAUCE*LEMON & MALT VINEGAR
- SALMON BAHM MI$15.00
SALMON PATTY*PICKLED VEGGIES*CILANTRO*JALAPENO*CUCUMBER*ARUGULA*GARLIC CHILII AOILI
- THE HEN$14.00
GRILLED CHICKEN*SWISS CHEESE*AVOCADO*TOMATO*LETTUCE*RED ONION*CHIPOLTE AOILI
- TURKEY BURGER$14.00
PROVOLONE CHEESE*AVOCADO*BUTTER LETTUCE*ROASTED TOMATOES*BASIL AOILI
SHAKES & DESSERTS
- GOOD TALK DAD$10.00
VANILLA ICE CREAM*SALTED CARAMEL*WHIPPED CREAM
- GOOD TALK RUSS$10.00
VANILLA ICE CREAM*BANANA*PEANUT BUTTER*WHIPPED CREAM
- RIGHT TURN CLYDE$10.00
VANILLA ICE CREAM*BANANA*CHOCOLATE*WHIPPED CREAM
- WHATS HAPPENING HOT STUFF$10.00
VANILLA ICE CREAM*OREOS *WHIPPED CREAM
- WHAT THE FUDGE IS A FRUSH$10.00
VANILLA ICE CREAM*NUTELLA*BANANA*WHIPPED CREAM
- I'LL HAVE WHAT SHE'S HAVING$10.00
VANILLA ICE CREAM* REESE'S PEANUTBUTTER CUPS*WHIPPED CREAM
- BANANA'S FOSTERS$10.00
VANILLA ICE CREAM*CARAMEL*BANANA*WHIPPED CREAM
- MOLTEN CHOCOLATE CAKE SHAKE$10.00
VANILLA ICE CREAM*MOLTEN CHOCOLATE CAKE*CARAMEL*WHIPPED CREAM
- BEIGNETS$12.00
SALTED CARAMEL SAUCE
- SOFT BAKE COOKIE$12.00
CHOCOLATE*CARAMEL*VANILLA ICE CREAM
- CHOCOLATE SHAKE$9.00
- VANILLA SHAKE$8.00
- STRAWBERRY SHAKE
- MOTHERS DAY BEIGNETS$8.00
Liquor
Cocktails
- **HH VODKA**$7.00
- **HH GIN**$7.00
- **HH RUM**$7.00
- **HH TEQUILA**$7.00
- **WELL WHISKEY**$7.00
- **HH FROSE**$10.00
- **HH GIN SPRITZ**$10.00
- **HH MULE**$10.00
- **HH SPICY MARG**$10.00
- **OLD FASHION**$10.00
- APEROL SPRITZ$14.00
- BASIL AND BUBBLES$14.00
- BLACK RUSSIAN$14.00
- BLOODY MARY$14.00
- BURNT WHISKEY SOUR$14.00
- CADILAC MARGARITA$15.00
- CAPE COD$12.00
- COSMO$14.00
- CUCUMBER GIN SPRITZ$14.00
- DARK AND STORMY$14.00
- ESPRESSO MARTINI$14.00
- FROSE$12.00
- GIMLET$14.00
- HAWAII 5.0 AKA THE BLUE DRINK$14.00
- HOT TODDY$14.00
- IRISH CAR BOMB$13.00
- PALOMA$14.00
- IRISH COFFEE$14.00
- JAGER BOMB$14.00
- KAMAKAZI$12.00
- KENTUCKY MULE$14.00
- LEMON DROP$14.00
- LONG ISLAND$14.00
- MADRAS$14.00
- MAI TAI$14.00
- MANHATTAN$14.00
- MAPLE SOUR$14.00
- MARGARITA$14.00
- MEZCALITA$14.00
- MIMOSA$12.00
- MOJITO$14.00
- NEGRONI$14.00
- OLD FASHIONED$14.00
- SALTY DOG$12.00
- SCREW DRIVER$12.00
- SEA BREEZE$12.00
- SPICY MARGARITA$14.00
- TEQUILA SUNRISE$12.00
- THE ANGRY GINGER$14.00
- TIPSY MULE$14.00
- VENTURA LEMONADE$14.00
- WHISKEY SOUR$14.00
Vodka
Tequila
- WELL TEQUILA$8.00
- CASAMIGOS SILVER$13.00
- CASAMIGOS REPOSADO$14.00
- CASAMIGOS ANEJO$15.00
- PATRON SILVER$12.00
- DON JULIO SILVER$14.00
- MIJANTA BLANCO$14.00
- TEREMANA BLANCO$12.00
- TEREMANA REPOSADO$13.00
- TEREMANA ANEJO$14.00
- LUNA NUEVA REPOSADO$12.00
- LUNA NUEVA BLANCO$10.00
- FORTELEZA BLANCO$17.00
- FORTELEZA REPOSADO$16.00
- CLAZE AZUL$30.00
- DON JULIO 1942$30.00
- WELL MEZCAL$10.00
- CASAMIGOS MEZCAL$15.00
- FORTELEZA ANEJO$20.00
- TEREMENA BLANCO$12.00
- TEREMENA REP$14.00
- TEREMENA ANEJO$15.00
Whiskey
Scotch/Bourbon
Liqueurs/Cordials
Happy Hour Drinks
- **BOONT**$5.00
- **HH CUSSAMANO**$10.00
- **HH FROSE**$10.00
- **HH GIN SPRITZ**$10.00
- **HH GIN**$7.00
- **HH MANGO**$5.00
- **HH MODELO**$5.00
- **HH MULE**$10.00
- **HH RUM**$7.00
- **HH SPICY MARG**$10.00
- **HH TEQUILA**$7.00
- **HH VODKA**$7.00
- **HH WHITE HAVEN**$10.00
- **MICH ULTRA**$5.00
- **OLD FASHION**$10.00
- **SPACEDUST**$5.00
- **WELL WHISKEY**$7.00
Signature Cocktails
- TIPSY MULE$14.00
- CUCUMBER GIN SPRITZ$14.00
- MEZCALITA$14.00
- BURNT WHISKEY SOUR$14.00
- OLD FASHIONED$14.00
- VENTURA LEMONADE$14.00
- SPICY MARGARITA$14.00
- THE ANGRY GINGER$14.00
- PALOMA$14.00
- BASIL AND BUBBLES$14.00
- HAWAII 5.0 AKA THE BLUE DRINK$14.00
- MAPLE SOUR$14.00
- ESPRESSO MARTINI$14.00
- CIDER SPRITZ$13.00
- FROSE$12.00
- MOCKTAIL$8.00
MILKSHAKE TIPSY
Beer & Wine
Draft Beer
- **BIG NOISE**$5.00
- **BOONT**$5.00
- **HH MANGO**$5.00
- **HH MODELO**$5.00
- **MICH ULTRA**$5.00
- **SPACEDUST**$5.00
- ALLAGASH WHITE$8.00
- BIG NOISE$7.00
- BOONT$7.00
- ENEGREN$8.00
- FIRESTONE 805$8.00
- GUINNESS$8.00
- HEAD IN THE CLOUDS DIPA$9.00
- JUNE SHINE$7.00
- MADEWEST HAZY IPA$7.00
- MANGO CART$7.00
- MICH ULTRA$6.00
- MODELO$7.00
- MODERN TIMES SOUR$7.00
- SMOG CITY PILSNER$7.00
- SPACEDUST IPA$8.00
- STELLA$7.00
- Corona Bucket$25.00
Bottled Beer
Canned Beer
Wine
- **HH WHITE HAVEN**$10.00
- **HH CUSSAMANO**$10.00
- ROW 503 PINOT NOIR$15.00
- CUSUMANO NERO D'AVOLA *$13.00
- J'LOHR CABERNET SAUVIGNON$15.00
- LA MARCA PROSECCO$12.00
- MARC BREDIF VOUVRAY$10.00
- CLINE CHARDONNAY$13.00
- WHITE HAVEN SAUVIGNON BLANC*$13.00
- LA JOLIE FLEUR ROSE$13.00
- BRUT CHAMAGNE$10.00
- FINI PINOT GRIGIO$14.00
- BOTTLE LOVE STORY$35.00
- MOTHERS DAY FROSE$8.00
NA Beverage
- COKE (FREE REFILLS)$3.00
- DIET COKE (FREE REFILLS)$3.00
- SPRITE (FREE REFILLS)$3.00
- LEMONADE (FREE REFILLS)$3.00
- VANILLA BEAN LEMONADE$4.00
- ICED TEA (FREE REFILLS)$3.00
- ARNOLD PALMER (FREE REFILLS)$3.00
- CRANBERRY JUICE$3.00
- ORANGE JUICE$3.00
- PINEAPPLE JUICE$3.00
- GRAPEFRUIT JUICE$3.00
- HANKS ROOTBEER$4.00
- GINGER BEER$4.00
- BOTTLE FLAT$4.00
- BOTTLE SPARKLING$4.00
- RED BULL$6.00
- SUGAR FREE RED BULL$6.00
- COLD BREW COFFEE$5.00
- COFFEE$3.00
- DECAF COFFEE$3.00
- GINGERALE$3.00
- GINGERALE (FREE REFILLS)$3.00
Retail
Tee Shirts
Take out Menu
TG NIBBLES
- DEVILED EGGS$9.00
LEMON*GREEN ONION*TARRAGON
- WINGS$15.00
SMOKED AND GRILLED WINGS TOSSED IN UP TO 2 OF OUR SAUCES. CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE. ADDITIONAL SAUCES WILL BE AN EXTRA CHARGE AND WILL NOT BE ADDED TO YOUR ORDER IF NOT SELECTED.
- STEAK TIPS$19.00
MARINATED TENDORLOIN*GARLIC TOAST*BLUE CHEESE BECHAMEL SAUCE
- SHORT RIB POUTINE$15.00
WHITE CHEDDAR CHEESE CURDS*BALSAMIC JALAPENOS*HAYSTACK FRIES
- BUFFALO BLUE HAYSTACK$12.00
HAYSTACK FRIES*BLUE CHEESE BECHAMEL*GARLIC BUFFALO
- SPINACH AND ARTICHOKE DIP$14.00
SERVED WITH GRILLED CIABATTA AND VEGGIES
- TRUFFLE MAC & CHEESE$11.00
HOMEMADE MAC & CHEESE TOPPED WITH TRUFFLE OIL
- BUFFALO CAULIFLOWER$12.00
GARLIC BUFFALO* PECORINO* JALAPENO RANCH
- SALMON TACOS$12.00
GRILLED SALMON*CABBAGE*SALSA*CHIPOLTE CREMA (COMES WITH 2 TACOS
- CHICKEN FINGERS$12.00
FRIED GIANT TENDERS CHOICE OF SAUCE
- ROASTED BRUSSEL SPROUTS$10.00
MINT*CILANTRO*SWEET AND SPICY THAI CHILI GLAZE
- TATER KEGS$12.00
STUFFED CHEDDAR CHEESE TOTS*SERVED WITH A SIDE OF FRA'DIABLO KETCHUP* ADD BACON +$2
- BASIL HUMMUS$12.00
SERVED WITH GRILLED CIABATTA AND VEGGIES
- FRIED PICKLES$12.00
HOUSEMADE BATTERED AND LIGHTLY FRIED PICKLES*SERVED WITH A SIDE OF RANCH AND COLESLAW
- GARLIC TRUFFLE FRIES$8.00
TIPSY FRIES TOSSED IN GARLIC* PARLSEY* CHEESE* TOSSED IN TRUFFLE OIL* SD OF GARLIC AOILI AND KETCHUP
TG SLIDERS
- BURGER SLIDERS$14.00
AMERICAN CHEESE*RED ONION*TOMATO*DILL PICKLE*TIPSY SAUCE
- CHICKEN SLIDERS$14.00
MASHED POTATO*DILL SLAW*BUTTERMILK SD DIABLO SAUCE
- CHEESESTEAK SLIDERS$18.00
SHORT RIB*GRILLED ONIONS*MUSHROOMS*GARLIC AOILI
- TRI TIP SLIDERS$20.00
PROVALONE*CILANTRO*CARMALIZED ONION*CHIMICHURI*GARLIC AOILI
- SLIDER COMBO$20.00
GET ONE OF EACH BURGER: 1 CHEESESTEAK*1 TIPSY*1 FRIED CHICKEN*TRI TIP
TG GREENS
- MARKET SALAD$13.00
BUTTER LETTUCE*SHALLOT*AVOCADO*CHOPPED EGG*SHAVED PECORINO*LEMON VINAGRETTE*EXTRA DRESSING OR SAUCE WILL NOT BE INCLUDED UNLESS IT IS ADDED AND CHARGED*
- TIPSY CAESAR$13.00
CHOPPED ROMAINE AND BUTTER LETTUCE*TOMATOES*AVOCADO*CHOPPED EGG*PECORINO*GARLIC BROICHE*CEASAR VINAGRETTE*EXTRA DRESSING OR SAUCES WILL NOT BE ADDED UNLESS IT IS ADDED AND CHARGED*
- TAVERN CHOP$14.00
ROMAINE*FETA CHEESE*OLIVES*PEPPERCINI*GARBONZO BEANS*CHERRY TOMATOES*RED ONION*TIPSY VINAGRETTE*EXTRA DRESSING OR SAUCES WILL NOT BE ADDED UNLESS ADDED AND CHARGED*
- COBB$15.00
ROMAINE*ARUGULA*AVOCADO*BLUE CHEESE*BACON*CHOPPED EGG*CHERRY TOMATO*DEVILED EGG*JALAPENO RANCH*EXTRA DRESSING AND SAUCE WILL ONLY BE ADDED IF ADDED AND CHARGED*
TG BURGERS
- CLASSIC$14.00
- TIPSY$14.00
CHEDDAR CHEESE*BUTTER LETTUCE*ROASTED TOMATOES*GRILLED ONIONS*DILL PICKLES*SPICY 1000
- BLACK AND BLUE$15.00
BLUE CHEESE*CAJUN SPICE*STOUT-BATTERED ONION RINGS*BUTTER LETTUCE*GARLIC AOILI
- MAC DADDY$17.00
MAC&CHEESE*PORK BELLY*PROVOLONE
- BIG TEXAN$17.00
CHEDDER CHEESE*BBQ SAUCE*BACON*PORK BELLY*ONION STRAWS
- SMASH$12.00
DOUBLE PATTY*AMERICAN CHEESE*SPICY 1000*DILL PICKLES*GRILLED ONIONS**COMES COOKED MED WELL**
- MUSHROOM SWISS$15.00
WILD MUSHROOM*GRILLED ONIONS*SWISS CHEESE*PICKLES*LETTUCE*GARLIC AOILI*DIJON MUSTARD
TG MOO-LESS
- FISH AND CHIPS$18.00
FRESHLY BATTERED HADDOCK FILETS*FRENCH FRIES*TARTER SAUCE*LEMON & MALT VINEGAR
- SALMON BAHN MI$15.00
SALMON PATTY*PICKLED VEGGIES*CILANTRO*JALAPENO*CUCUMBER*ARUGULA*GARLIC CHILII AOILI
- TURKEY BURGER$14.00
PROVOLONE CHEESE*AVOCADO*BUTTER LETTUCE*ROASTED TOMATOES*BASIL AOILI
- THE HEN$14.00
GRILLED CHICKEN*SWISS CHEESE*AVOCADO*TOMATO*LETTUCE*RED ONION*CHIPOLTE AOILI
- BUFFALO CHICKEN SANDIE$15.00
CRISPY FRIED CHICKEN TOSSED IN GARLIC BUFFALO*PROVOLONE CHEESE*LTO*SERVED WITH A SIDE OF BLUE CHEESE
TG SHAKES
- VANILLA$10.00
- CHOCOLATE$10.00
- STRAWBERRY$10.00
- WHATS HAPPENING HOT STUFF$10.00
OREO
- GOOD TALK RUSS$10.00
PEANUT BUTTER AND BANANA
- GOOD TALK DAD$10.00
SALTED CARAMEL
- I'LL HAVE WHAT SHE'S HAVING$10.00
REESE'S PIECES
- BANANA'S FOSTERS$10.00
BANANAS FOSTERS
- MOLTEN CAKE SHAKE$10.00
CHOCOLATE SYRUP CARAMEL AND MOLTEN CHOCOLATE CAKE
- WHAT FUDGE IS A FRUSH$10.00
NUTELLA BANANA