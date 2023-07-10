Top Shawarma Place 20761 Gibraltar Rd
SANDWICHES
MEAT SHAWARMA SANDWICH
MARINATED MEAT SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH TAHINI SAUCE
CHICKEN SHAWARMA SANDWICH
MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH GARLIC SAUCE
SHISH TAWOOK SANDWICH
MARINATED CHUNKS OF CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE, GRILLED & SERVED WITH GARLIC SAUCE
SHISH KABOB SANDWICH
CHOICE OF BEEF TENDERLOIN
SHISH KAFTA SANDWICH
CHARBROILED GROUND LAMB MIXED WITH PARSLEY, ONIONS, & SEASONING
FALAFEL SANDWICH
FRIED KIBBIE SANDWICH
HUMMUS & TABBOULI SANDWICH
LUNCH COMBO
LUNCH PLATTER
CHICKEN SHAWARMA LUNCH
1 SKEWER OF MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH GARLIC SAUCE
MEAT SHAWARMA LUNCH
MARINATED MEAT SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH TAHINI SAUCE
HUMMUS + SHAWARMA LUNCH
YOUR CHOICE OF LAMB OR CHICKEN
HUMMUS + MEAT LUNCH
YOUR CHOICE OF LAMB OR CHICKEN
MEAT GRAPE LEAVES LUNCH
STUFFED WITH RICE & SEASONAL MEAT
SHISH KAFTA LUNCH
CHARBROILED GROUND LAMP MIXED WITH PARSLEY, ONIONS, & SEASONING ( 1 SKEWERS )
SHISH TAWOOK LUNCH
MARINATED CHUNKS OF CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE GRILLED, & SERVED WITH GARLIC SAUCE
SHISH KABOB LUNCH
CHOICE OF BEEF TENDERLOIN
BONELESS CHICKEN LUNCH
1PC MARINATED CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE, GRILLED AND SERVED WITH GARLIC SAUCE
VEGGIE GRAPE LEAVES LUNCH
LAMB CHOPS
2 PCS OF CHARBROILED LAMB CHOPS
CHICKEN SHAWARMA LUNCH (Copy)
1 SKEWER OF MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH GARLIC SAUCE
TOP PLATTER
SHISH COMBO FOR 2 (( 2 KABOB, 2 TAWOOK, 2 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 2 FALAFEL, 2 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))
2 KABOB, 2 TAWOOK, 2 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 2 FALAFEL, 2 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD
SHISH COMBO FOR 4 (( 4 KABOB, 4 TAWOOK, 4 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 4 FALAFEL, 4 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))
4 KABOB, 4 TAWOOK, 4 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 4 FALAFEL, 4 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD
SHISH COMBO FOR 8 (( 8 KABOB, 8 TAWOOK, 8 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 8 FALAFEL, 8 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))
8 KABOB, 8 TAWOOK, 8 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 8 FALAFEL, 8 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD
SALADS
TABBOULI
PARSLEY, TOMATOES, SCALLIONS, CRACKED WHEAT, OLIVE OIL, & FRESH LEMON
FATTOUSH
FRESH SALAD MIXED WITH TOASTED PITA BREAD ADD FETA +$1.99
ARABIC SALAD
GREEK SALAD
GRAPE LEAVES
MEAT OR VEGETABLES
BABA GHANOUSH
CHAR-GRILLED EGGPLANT BLENDED WITH TAHINI, LEMON JUICE, AND FRESH GARLIC SAUCE.
SIDES!
SMOOTHIE
FRIED
DINNER PLATTER
CHICKEN SHAWARMA DINNER
MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS SERVED WITH GARLIC SAUCE
MEAT SHAWARMA DINNER
MARINATED MEAT SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS SERVED WITH TAHINI SAUCE
MIXED SHAWARMA DINNER
A COMBINATION OF BEEF AND CHICKEN SERVED WITH GARLIC SAUCE
HUMMUS + SHAWARMA DINNER
MEAT GRAPE LEAVES DINNER
STUFFED WITH RICE & SEASONAL MEAT
VEGETABLES GRAPE LEAVES DINNER
STUFFED WITH RICE & SEASONAL VEGETABLES
SHISH KAFTA DINNER
CHARBROILED GROUND LAMP MIXED WITH PARSLEY, ONIONS, & SEASONING
SHISH TAWOOK DINNER
MARINATED CHUNKS OF CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE GRILLED & SERVED WITH GARLIC SAUCE
SHISH KABOB DINNER
MIXED GRILL DINNER
A COMBINATION OF 1 SHISH KABOB, 1 SHISH TAWOOK, & 1 SHISH KAFTA
BONELESS CHICKEN DINNER
LAMB CHOPS
5 PCS OF CHARBROILED LAMB CHOPS