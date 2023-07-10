Top Shawarma Place 20761 Gibraltar Rd


SANDWICHES

MEAT SHAWARMA SANDWICH

MEAT SHAWARMA SANDWICH

$7.99

MARINATED MEAT SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH TAHINI SAUCE

CHICKEN SHAWARMA SANDWICH

CHICKEN SHAWARMA SANDWICH

$7.99

MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH GARLIC SAUCE

SHISH TAWOOK SANDWICH

SHISH TAWOOK SANDWICH

$7.99

MARINATED CHUNKS OF CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE, GRILLED & SERVED WITH GARLIC SAUCE

SHISH KABOB SANDWICH

SHISH KABOB SANDWICH

$7.99

CHOICE OF BEEF TENDERLOIN

SHISH KAFTA SANDWICH

SHISH KAFTA SANDWICH

$7.99

CHARBROILED GROUND LAMB MIXED WITH PARSLEY, ONIONS, & SEASONING

FALAFEL SANDWICH

FALAFEL SANDWICH

$7.99
FRIED KIBBIE SANDWICH

FRIED KIBBIE SANDWICH

$7.99
HUMMUS & TABBOULI SANDWICH

HUMMUS & TABBOULI SANDWICH

$7.99

WRAPS

CHICKEN SHAWARMA WRAP

CHICKEN SHAWARMA WRAP

$9.99
MEAT SHAWARMA WRAP

MEAT SHAWARMA WRAP

$9.99

SUB MENU

CHICKEN SUB

CHICKEN SUB

$7.99+
STEAK & CHEESE SUB

STEAK & CHEESE SUB

$7.99+

LUNCH COMBO

SANDWICH COMBO

SANDWICH COMBO

$12.99

ANY OF OUR TOP SANDWICHES

WRAP COMBO

WRAP COMBO

$15.99

ANY OF OUR TOP WRAPS

12” CHICKEN OR STEAK

12” CHICKEN OR STEAK

$17.99

ANY OF OUR TOP SUBS

6” SUB COMBO

6” SUB COMBO

$12.99

ANY OF OUR TOP SUBS

LUNCH PLATTER

CHICKEN SHAWARMA LUNCH

CHICKEN SHAWARMA LUNCH

$19.99

1 SKEWER OF MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH GARLIC SAUCE

MEAT SHAWARMA LUNCH

MEAT SHAWARMA LUNCH

$19.99

MARINATED MEAT SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH TAHINI SAUCE

HUMMUS + SHAWARMA LUNCH

HUMMUS + SHAWARMA LUNCH

$19.99

YOUR CHOICE OF LAMB OR CHICKEN

HUMMUS + MEAT LUNCH

HUMMUS + MEAT LUNCH

$19.99

YOUR CHOICE OF LAMB OR CHICKEN

MEAT GRAPE LEAVES LUNCH

MEAT GRAPE LEAVES LUNCH

$19.99

STUFFED WITH RICE & SEASONAL MEAT

SHISH KAFTA LUNCH

SHISH KAFTA LUNCH

$19.99

CHARBROILED GROUND LAMP MIXED WITH PARSLEY, ONIONS, & SEASONING ( 1 SKEWERS )

SHISH TAWOOK LUNCH

SHISH TAWOOK LUNCH

$19.99

MARINATED CHUNKS OF CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE GRILLED, & SERVED WITH GARLIC SAUCE

SHISH KABOB LUNCH

SHISH KABOB LUNCH

$19.99

CHOICE OF BEEF TENDERLOIN

BONELESS CHICKEN LUNCH

BONELESS CHICKEN LUNCH

$19.99

1PC MARINATED CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE, GRILLED AND SERVED WITH GARLIC SAUCE

VEGGIE GRAPE LEAVES LUNCH

VEGGIE GRAPE LEAVES LUNCH

$19.99

LAMB CHOPS

$19.99

2 PCS OF CHARBROILED LAMB CHOPS

CHICKEN SHAWARMA LUNCH (Copy)

CHICKEN SHAWARMA LUNCH (Copy)

$19.99

1 SKEWER OF MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS & SERVED WITH GARLIC SAUCE

TOP PLATTER

SHISH COMBO FOR 2 (( 2 KABOB, 2 TAWOOK, 2 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 2 FALAFEL, 2 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))

SHISH COMBO FOR 2 (( 2 KABOB, 2 TAWOOK, 2 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 2 FALAFEL, 2 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))

$49.99

2 KABOB, 2 TAWOOK, 2 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 2 FALAFEL, 2 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD

SHISH COMBO FOR 4 (( 4 KABOB, 4 TAWOOK, 4 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 4 FALAFEL, 4 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))

SHISH COMBO FOR 4 (( 4 KABOB, 4 TAWOOK, 4 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 4 FALAFEL, 4 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))

$89.99

4 KABOB, 4 TAWOOK, 4 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 4 FALAFEL, 4 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD

SHISH COMBO FOR 8 (( 8 KABOB, 8 TAWOOK, 8 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 8 FALAFEL, 8 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))

SHISH COMBO FOR 8 (( 8 KABOB, 8 TAWOOK, 8 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 8 FALAFEL, 8 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD ))

$159.99

8 KABOB, 8 TAWOOK, 8 KAFTA MEAT, CHICKEN OR MEAT SHAWARMA, 8 FALAFEL, 8 GRAPE LEAVES, RICE WITH HUMMUS OR SALAD

SALADS

TABBOULI

TABBOULI

$7.99+

PARSLEY, TOMATOES, SCALLIONS, CRACKED WHEAT, OLIVE OIL, & FRESH LEMON

FATTOUSH

FATTOUSH

$6.99+

FRESH SALAD MIXED WITH TOASTED PITA BREAD ADD FETA +$1.99

ARABIC SALAD

ARABIC SALAD

$6.99+
GREEK SALAD

GREEK SALAD

$7.99+
GRAPE LEAVES

GRAPE LEAVES

$6.99+

MEAT OR VEGETABLES

BABA GHANOUSH

BABA GHANOUSH

$7.99+

CHAR-GRILLED EGGPLANT BLENDED WITH TAHINI, LEMON JUICE, AND FRESH GARLIC SAUCE.

SIDES!

WHITE RICE

WHITE RICE

$4.99+
BROWN RICE

BROWN RICE

$4.99+
HUMMUS

HUMMUS

$7.99+
GARLIC SAUCE

GARLIC SAUCE

$6.99+
BABA GHANOUSH

BABA GHANOUSH

$6.99+
LENTIL SOUP

LENTIL SOUP

$4.99+

GRILLED VEGETABLES

$4.99+

SMALL CUP SAUCE

GARLIC SAUCE Cup

GARLIC SAUCE Cup

$1.50
TAHINI

TAHINI

$0.75
RANCH

RANCH

$0.75
BUFFALO

BUFFALO

$0.75
HOT SAUCE

HOT SAUCE

$0.75

SMOOTHIE

STRAWBERRY BANANA

STRAWBERRY BANANA

$5.99+
BANANA MILK

BANANA MILK

$5.99+

COCKTAIL

$5.99+

(NO ALCOHOL)

MANGO

MANGO

$5.99+
AVOCADO SMOOTHIE

AVOCADO SMOOTHIE

$8.99

RAW JUICE

ORANGE JUICE

$5.99

FRESH LEMONADE

$5.99

CARROT JUICE

$5.99

DRINKS

20OZ BOTTLE

$2.69

PEPSI

CAN

$1.69

PEPSI

WATER

$1.49

Fountain Drink

$1.69+

FRIED

Chicken Wing

$8.99+

CHICKEN TENDERS

$8.99+

CHEESE STICKS

$8.99

FALAFEL PLATE

$12.99+

SERVED WITH VEGETABLES & TAHINI SAUCE

KIBBIE

$13.99+

FRENCH FRIES

$4.99+

ONION RINGS

$4.99+

DINNER PLATTER

CHICKEN SHAWARMA DINNER

$25.99

MARINATED CHICKEN SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS SERVED WITH GARLIC SAUCE

MEAT SHAWARMA DINNER

$25.99

MARINATED MEAT SLOWLY COOKED ON ROLLER BROILERS SERVED WITH TAHINI SAUCE

MIXED SHAWARMA DINNER

$25.99

A COMBINATION OF BEEF AND CHICKEN SERVED WITH GARLIC SAUCE

HUMMUS + SHAWARMA DINNER

$25.99

MEAT GRAPE LEAVES DINNER

$25.99

STUFFED WITH RICE & SEASONAL MEAT

VEGETABLES GRAPE LEAVES DINNER

$25.99

STUFFED WITH RICE & SEASONAL VEGETABLES

SHISH KAFTA DINNER

$25.99

CHARBROILED GROUND LAMP MIXED WITH PARSLEY, ONIONS, & SEASONING

SHISH TAWOOK DINNER

$25.99

MARINATED CHUNKS OF CHICKEN BREAST IN OUR SPECIAL RECIPE GRILLED & SERVED WITH GARLIC SAUCE

SHISH KABOB DINNER

$25.99

MIXED GRILL DINNER

$25.99

A COMBINATION OF 1 SHISH KABOB, 1 SHISH TAWOOK, & 1 SHISH KAFTA

BONELESS CHICKEN DINNER

$25.99

LAMB CHOPS

$39.99

5 PCS OF CHARBROILED LAMB CHOPS

BURGER

CHEESEBURGER

$9.99+

GRILLED GROUND BEEF & TOPPED WITH CHEESE

HAMBURGER

$9.99+

GRILLED GROUND BEEF

TOP BURGER

$9.99+

BOWL

BOWL

$12.99

SINGLE SKEWERS

SINGLE SKEWERS

$4.99