Trendy's Restaurant 1730 Gold St
BREAKFAST
BREAKFAST CLASSICS
- CLASSIC EGGS$11.00
- CORN BEEF HASH$15.00
- LINGUICA & EGGS$15.00
- CHICKEN APPLE SAUSAGE$15.00
- HONEY BAKED HAM$15.00
- CHORIZO & EGGS$15.00
- COUNTRY SAUSAGE$15.00
- BACON & EGGS$15.00
- CHICKEN FRIED STEAK$16.00
- MT. SHASTA$15.00
- PANCAKE BREAKFAST SPECIAL$15.00
- FRENCH TOAST SPECIAL$15.00
- EGGS BENEDICT$16.00
- GARDEN EGGS BENEDICT$16.00
OMELETS
SWEET TOOTH
BREAKFAST ON-THE-GO
SPECIALS
- STRAWBERRY CREAM FRENCH TOAST$16.00Out of stock
- BREAKFAST TACOS$13.00
- CHORIZO HUEVOS RANCHEROS$13.00
- CINNAMON SWIRL PANCAKES$15.00
- NORCAL BREAKFAST BURRITO$16.00
- PEACH PANCAKE PLATTER$15.00Out of stock
- STEAK BREAKFAST TACOS$16.00
- BEN'S SANDWICH$13.00
- TRINITY SCRAMBLE$16.00
- MEAN GIRL BISCUIT$15.00
- SPRING OMELET$13.00
- NEW MEXICO SANDWICH$16.00
- THE GENOA$15.00Out of stock
- CHIA PUDDING$12.00Out of stock
- A.F.T.$13.00
- STEAK AND EGGS$17.00
- STEAK RANCHERO$18.00
- CYPRESS$14.00Out of stock
- CORTEZ$16.00
- SANDO (KOREAN TOAST)$16.00Out of stock
- PORTER HOUSE STEAK$24.99
- THE BILL PLATTER$12.00
LUNCH
LUNCH SANDWICHES
KIDS
KIDS BREAKFAST
KIDS LUNCH
DRINKS
SIDES
LUNCH SIDES
BREAKFAST SIDES
- 1/2 BISCUIT & GRAVY$5.00
- FULL BISCUITS & GRAVY$7.00
- COUNTRY POTATOES$3.00
- BACON (A LA CARTE)$6.00
- HAM (A LA CARTE)$6.00
- CHORIZO (A LA CARTE)$6.00
- LINGUICA (A LA CARTE)$7.00
- CHICKEN FRIED STEAK (A LA CARTE)$9.00
- AVOCADO (A LA CARTE)$3.00
- EGGS (2)$4.00
- HASH BROWN (A LA CARTE)$4.00
- FRUIT (A LA CARTE)$7.00
- TOAST$2.00
- GRAVY (A LA CARTE)$3.00
- SPRING OMELET (A LA CARTE)$8.00
- WAFFLE (1)$6.00
- PANCAKE (1)$3.00
- EGG (1)$2.00
- SAUSAGE (A LA CARTE)$6.00
- BISCUIT (A LA CARTE)$3.50
- RIBEYE STEAK (A LA CARTE)$10.00
TORTILLAS
DRESSINGS/SAUCES
DRINKS
SOFT DRINKS
MILK/JUICE
Trendy's Location and Hours
(530) 768-1499
Closed