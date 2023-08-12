Two Brother's Smoked Meats 621 University Dr
N/A Beverages
Beer
BUDLIGHT
$4.00
BUDWEISER
$4.00
COORS LIGHT
$4.00
MICHELOB ULTRA
$4.00
MILLER LITE
$4.00
BUSCH LIGHT
$3.00
BLUE MOON
$5.00
SHINER BOCK
$5.00
YUENGLING
$5.00
CORONA
$5.00
GUINNESS
$6.00
HIGHNOON- VODKA
$6.00
HIGHNOON- TEQUILA
$6.00
ACE CIDER
$6.00
LIL' SMACK
$6.00
LIL' MISS SOUR
$6.00
FREEMASON
$6.00
CROWD CONTROL
$6.00
SUZY B
$6.00
DEVIL'S HARVEST
$6.00
GUAVA JELLY
$6.00
HOLY ROLLER
$6.00
PARADISE PARK
$6.00
T-MINUS
$6.00
SWEETWATER BLUE
$6.00
BEER BUCKET
$15.00
Modelo
$5.00
Liquors
Well Vodka
$5.00
BELVEDERE
$8.00
KETEL ONE
$9.00
TITO'S
$7.00
CATHEAD OG
$7.00
CATHEAD HONEY
$7.00
CATHEAD ORANGE
$7.00
CATHEAD RASPBERRY
$7.00
SMIRNOFF BLUEBERRY
$6.00
Well Gin
$5.00
BEEFEATER
$7.00
BOMBAY SAPHIRE
$6.00
HENDRICKS
$7.00
TANQUERAY
$7.00
BRISTOW
$6.00
Well Rum
$5.00
BACARDI
$7.00
CAPTAIN MORGAN
$6.00
MALIBU
$7.00
KRAKEN
$5.00
SAILOR JERRY
$7.00
Well Tequila
$5.00
CUERVO SILVER
$6.00
DON JULIO BLANCO
$8.00
PATRON SILVER
$9.00
CAMARENA
$6.00
CASA MIGOS BLANCO
$8.00
CAZADORES GOLD
$6.00
LUNA ZUL
$7.00
Well Whiskey
$5.00
BASIL HAYDEN
$10.00
BUFFALO TRACE
$10.00
BULLEIT RYE
$8.00
JACK DANIELS
$7.00
MAKERS MARK
$8.00
WOODFORD RESERVE
$10.00
JAMESON
$8.00
CROWN ROYAL
$7.00
BULLEIT BOURBON
$8.00
BULLEIT BOURBON 10 YR
$9.00
FIREBALL
$7.00
FOUR ROSES
$10.00
HW DOUBLE RYE
$11.00
SCREWBALL
$7.00
PB&W
$6.00
DEWAR'S
$11.00
ST GERMAIN
TIA MARIA
APPLE PUCKER
BLUE CURACO
PEACH SCHNAPPS
AMARETTO
$5.00
TRIPLE SEC
JAGER
$6.00
MELON
RAZZMATAZZ
WATERMELON PUCKER
FRANGELICO
Classic Cocktails
Amaretto Sour
$5.00
Bloody Mary
$7.00
Blue Hawaiian
$7.00
Blueberry Lemonade
$8.00
Dark 'N Stormy
$8.00
Fuzzy Navel
$5.00
John Daly
$7.00
Lemon Drop
$6.00
Long Island Iced Tea
$10.00
Madras
$6.00
Manhattan
$7.00
Margarita
$6.00
Martini
$7.00
Mimosa
$5.00
Mojito
$8.00
Moscow Mule
$7.00
Negroni
$8.00
Old Fashioned
$10.00
Sazerac
$9.00
Screwdriver
$6.00
Sex on the Beach
$6.00
Sidecar
$8.00
Tequila Sunrise
$6.00
Tom Collins
$8.00
White Russian
$8.00
RedBull Vodka
$6.00
Specialty Cocktails
Wine
Two Brother's Smoked Meats Location and Ordering Hours
(662) 617-8095
Open now • Closes at 9PM