Udon Mugizo - Mountain View 180 Castro St
ONLINE TOAST
TONKOTSU UDON
CREAM UDON
NABEYAKI UDON
WARM UDON
- KITSUNE UDON$15.75
FRIED SWEET TOFU, FISH CAKE, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- TEMPURA UDON$20.25
3pc SHRIMP TEMPURA, 3pc VEGETABLE TEMPURA, FISH CAKE, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- NIKU UDON$18.75
SWEET TENDER BEEF, FISH CAKE, POACHED EGG, ONIONS, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- CURRY UDON$18.75
BEEF GRISTLE CURRY, FISH CAKE, ONIONS, CARROTS, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- KATSU CURRY UDON$23.50
BEEF GRISTLE CURRY UDON WITH BREADED PORK CUTLET
- TEMPURA CURRY UDON$21.75
BEEF GRISTLE CURRY UDON WITH 3pc SHRIMP TEMPURA, 3pc VEGETABLE TEMPURA
COLD UDON
- ZARU UDON$15.50
COLD UDON SERVED OVER ICE, SESAME SEEDS GINGER, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS, NORI SEAWEED*
- TEMPURA ZARU UDON$20.25
ZARU UDON WITH 3pc SHRIMP TEMPURA, 3pc VEGETABLE TEMPURA, SESAME SEEDS, GINGER, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS, NORI SEAWEED*
- COLD NIKU UDON$18.75
SWEET AND TENDER BEEF, POACHED EGG, ONIONS, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- COLD SPICY NIKU UDON$19.75
NIKU BUKKAKE UDON WITH SPICY CHILI OIL (GARLIC, ONIONS)
- VEGETABLE UDON$17.50
TOMATO & MISO BASED SOUP, RADISH SLICES, GREEN ONIONS, CILANTRO, VEGGIE MEAT
RICE BOWLS/ ONIGIRI
KIDS MEAL (UNDER 6 YEARS OLD)
FRESH NOODLES SET
APPETIZERS
TEMPURA A LA CARTE
- ASSORTED TEMPURA$12.50
3pc SHRIMP, 1pc SQUID, SWEET POTATO, EGGPLANT, PUMPKIN, BROCCOLI
- VEGETABLE TEMPURA$9.50
SWEET POTATO, EGGPLANT, PUMPKIN, CORN, MAITAKE MUSHROOM, BROCCOLI
- SHRIMP TEMPURA (3pc)$8.00
- SQUID TEMPURA (2pc)$8.00
- SWEET POTATO TEMPURA (4pc)$6.00
- EGGPLANT TEMPURA (4pc)$6.00
- PUMPKIN TEMPURA (4pc)$7.00
- BROCCOLI TEMPURA (5pc)$6.00
- MAITAKE MUSHROOM TEMPURA (4pc)$8.00
BEER
SAKE
- SHOCHIKUBAI NIGORI$12.00
12.7oz Small Bottle
- SHICHIDA
Bottle (720ml)With juicy melon on the nose and packed with full, expressive flavor.
- DASSAI
Bottle (720ml) Fruity floral aromas and a soft, clean finish.
- RYUJIN - DRAGON GOD
Bottle (720ml) The aroma is very subtle, pineapple-like juiciness and a dash of bitter.
- DENSHIN INE
Bottle (720ml) It has a smooth peachy flavor with just enough bitterness to make it delicious with any meal.
- SEQUOIA NAMA GLASS (120 ml)$10.50
12.7oz Small Bottle/ UNPASTEURIZED FRESH SAKE FROM SAN FRANCISCO. LIVELY, TANGY FLAVOR WITH A HINT OF FRESH FRUITS.
SOFT DRINKS
- RAMUNE$4.00
Bottle
- CALPICO$4.00
Can
- SPRITE$3.00
Can
- COKE$3.00
Can
- DIET COKE$3.00
Can
- PERRIER SPARKLING WATER$4.00
Bottle
- BOTTLED WATER$3.00Out of stock
Bottle
- OI OCHA$3.00Out of stock
Bottle/ UNSWEETENED GREEN TEA
- OOLONG TEA$3.00Out of stock
Can/ UNSWEETENED BLACK TEA
- KIMINO YUZU$6.00
- KIMINO UME$6.00
- KIMINO MIKAN$6.00
- KIMUNO RINGO$6.00
ONLINE TOAST (3PD)
TONKOTSU UDON
CREAM UDON
NABEYAKI UDON
WARM UDON
- KITSUNE UDON$16.75
FRIED SWEET TOFU, FISH CAKE, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- TEMPURA UDON$21.25
3pc SHRIMP TEMPURA, 3pc VEGETABLE TEMPURA, FISH CAKE, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- NIKU UDON$19.75
SWEET TENDER BEEF, FISH CAKE, POACHED EGG, ONIONS, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- CURRY UDON$19.75
BEEF GRISTLE CURRY, FISH CAKE, ONIONS, CARROTS, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- KATSU CURRY UDON$24.50
BEEF GRISTLE CURRY UDON WITH BREADED PORK CUTLET
- TEMPURA CURRY UDON$22.75
BEEF GRISTLE CURRY UDON WITH 3pc SHRIMP TEMPURA, 3pc VEGETABLE TEMPURA
COLD UDON
- ZARU UDON$16.50
COLD UDON SERVED OVER ICE, SESAME SEEDS GINGER, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS, NORI SEAWEED*
- TEMPURA ZARU UDON$21.25
ZARU UDON WITH 3pc SHRIMP TEMPURA, 3pc VEGETABLE TEMPURA, SESAME SEEDS, GINGER, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS, NORI SEAWEED*
- COLD NIKU UDON$19.75
SWEET AND TENDER BEEF, POACHED EGG, ONIONS, GREEN ONIONS, TEMPURA BITS
- COLD SPICY NIKU UDON$20.75
NIKU BUKKAKE UDON WITH SPICY CHILI OIL (GARLIC, ONIONS)
- VEGETABLE UDON$18.50
TOMATO & MISO BASED SOUP, RADISH SLICES, GREEN ONIONS, CILANTRO, VEGGIE MEAT
RICE BOWLS/ ONIGIRI
- YAKI ONIGIRI (2pc)$10.00
1x SEASONED COD ROE, PARMESAN CHEESE, AONORI 1x RAW SMOKED SALMON, IKURA(SEASONED SALMON ROE)
- Shrimp Tempura Donburi$18.50
4pcs Shrimp tempura,3pcs Vegetable tempura over rice with Mini Udon
- Beef Donburi$19.50
Sweet & tender beef and onions over rice, red ginger with Mini Udon
- Katsu Donburi$19.50
Soft scrambled egg with pork cutlet,greenonion, onion over rice with Mini Udon
- Curry Donburi$19.50
KIDS MEAL (UNDER 6 YEARS OLD)
APPETIZERS
TEMPURA A LA CARTE
- ASSORTED TEMPURA$13.00
3pc SHRIMP, 1pc SQUID, SWEET POTATO, EGGPLANT, PUMPKIN, BROCCOLI
- VEGETABLE TEMPURA$10.00
SWEET POTATO, EGGPLANT, PUMPKIN, CORN, MAITAKE MUSHROOM, BROCCOLI
- SHRIMP TEMPURA (3pc)$8.50
- SQUID TEMPURA (2pc)$8.50
- SWEET POTATO TEMPURA (4pc)$6.50
- EGGPLANT TEMPURA (4pc)$6.50
- PUMPKIN TEMPURA (4pc)$7.50
- BROCCOLI TEMPURA (5pc)$6.50
- MAITAKE MUSHROOM TEMPURA (4pc)$8.50
BEER
SAKE
- SHOCHIKUBAI NIGORI$12.00
12.7oz Small Bottle
- SHICHIDA
Bottle (720ml)With juicy melon on the nose and packed with full, expressive flavor.
- DASSAI
Bottle (720ml) Fruity floral aromas and a soft, clean finish.
- RYUJIN - DRAGON GOD
Bottle (720ml) The aroma is very subtle, pineapple-like juiciness and a dash of bitter.
- DENSHIN INE
Bottle (720ml) It has a smooth peachy flavor with just enough bitterness to make it delicious with any meal.