Union & Main 455 Main Street
MAIN MENU
APPETIZERS
- 3 BEETS$13.00
ROASTED, PICKLED, AND RAW BEETS, WHIPPED BURRATA, BEET VINAIGRETTE
- ARTICHOKE DIP$12.00
CHEDDAR, GRUYERE, GOAT CHEESE, FRESH HERBS, HOUSE-MADE POTATO CHIPS
- BANG BANG BROCCOLI$12.00
TEMPURA FRIED, BANG BANG SAUCE, PARMESAN PEPPERCORN, SCALLION
- CRISPY FRIED SHRIMP$18.00
CHOURICO BUTTER, PEPPER RINGS, DILL
- FRIED CHICKEN BITES$15.00
BREADED AND FRIED CHICKEN, CHOICE OF SAUCE
- HERBED FOCACCIA$9.00
EVOO, GRATED PARMESAN, HOUSE GARLIC BUTTER, HERBS, PEPPER FLAKES
- HOG WINGS$16.00
SLOW BRAISED PORK SHANKS, MOLASSES, MAPLE BBQ
- IRISH NACHOS$16.00
HOUSE-MADE POTATO CHIPS, CORNED BEEF HASH, CHEESE SAUCE, BACON, PARMESAN, TOMATO, ONION, JALAPEÑO, SCALLION
- TRUFFLE FRIES$13.00
TRUFFLE OIL, SHAVED PARESAN, GARLIC AIOLI
- TUSCAN BRUSCHETTA$14.00
HOUSE-MADE FOCACCIA, ROASTED ARTICHOKE AND TOMATO PESTO, ASIAGO, BALSAMIC
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- ------ HAS APP ------
SOUPS + SALADS
- CLASSIC CAESAR$15.00
ROMAINE, GRATED + SHAVED PARMESAN, HOUSE MADE CROUTONS, CAESAR DRESSING
- U + M HOUSE SALAD$14.00
MIXED GREENS, RED ONIONS, CHERRY TOMATO, CUCUMBER, HONEY BALSAMIC
- THE WEDGE$15.00
ICEBERG, BACON, BLEU CHEESE, ROASTED TOMATO, SHREDDED CARROT, PICKLED ONION, BAGEL SPICE
- WINTER SALAD$15.00
SHAVED BRUSSELS, SPROUTS, SHREDDED CARROTS, CABBAGE, KOHLABRI, PEAR, GARLIC PEPPERCORN DRESSING
- CHICKEN & RICE SOUP$9.00
CHICKEN, RICE, CARROTS, OINON, CELERY
- ADD SALMON$12.00
- ADD GR CHX$12.00
- ADD SHRIMP$12.00
- ADD FRIED CHX$6.00
HANDHELDS
- BRIE + MUSHROOM$16.00
MELTED BRIE, MUSHROOM JAM, ARUGULA, WHOLE WHEAT BREAD, HAND-CUT FRIES
- CRISPY FISH TACOS$15.00
BEER BATTERER + FRIED, CABBAGE, CHILI MAYO, PINEAPPLE PICO, CILANTRO
- EGGPLANT FRITO SANDO$17.00
CRISPY EGGPLANT, ASIAGO SPREAD, MIXED GREENS, PICKLED CARROTS, BRIOCHE, HAND-CUT FRIES
- GRILLED CHICKEN SANDO$16.00
GRILLED CHICKEN BREAST, PICKLED ONIONS, ARUGULA, ARTICHOKE AND PEAR CHUTNEY, BRIOCHE, HAND-CUT FRIES
- IMPOSTER BURGER$17.00Out of stock
IMPOSSIBLE BURGER PATTY, VEGAN CHEDDAR, ARUGULA, VEGAN CRANBERRY MAYO, WHOLE WHEAT BREAD, MIXED GREENS
- KELLER BURGER$17.00
TWO SMASH PATTIES, BACON, PIMENTO CHEESE, JALAPEÑO, GOLDEN BBQ, BRIOCHE, HAND-CUT FRIES
- MAIN-O-FISH$16.00
BATTERED AND FRIED HADDOCK, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, PICKLES, SPECIAL SUCACE, BRIOCHE, HAND-CUT FRIES
- PULLED PORK TACOS$15.00
HOUSE PULLED PORK, CABBAGE, RADISH, PICKLED ENNEL, LIME CREMA, CILANTRO
- TUSCAN SALMON BURGER$18.00
HOUSE-MADE SALMON PATTY, DILL AND CUCUMBER SLAW, BALSAMIC REDUCTION, BRIOCHE, HAND-CUT FRIES
- UNION BURGER$16.00
TWO SMASH PATTIES, AMERICAN, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE, SPEIAL SAUCE, BRIOCHE BUN
- PLAIN BURGER$14.00
- URI FRIED CHX SAND$16.00
- URI MAPLE BOURBON$17.00
ENTREES
- EGGPLANT PARMESAN$23.00
HEARTY RAGU, ADIAGO, MOZZARELLA, ARUGULA AND BASIL PESTO, PAPPARDELLE PASTA
- FISH + CHIPS$21.00
BEER BATTERED + FRIED, HOUSE-MADE COLESLAW, TARTER, HAND-CUT FRIES
- GRANDMA'S POT ROAST$28.00
MAPLE GLAZED ROOT VEGETABLES, SPINACH, MARSALA GRAVY
- HALF CHICKEN PIZZAIOLA$23.00
CRISPY ROASTED HALF CHICKEN, ITALIAN SAUSAGE, BELL PEPPERS, POTATO PICANTE RAGU
- MUSHROOM RAVIOLI$24.00
RICOTTA, SHIITAKE, CARROT, MUSHROOM RAGU
- SEARED SALMON$27.00
PARSNIP PUREE, BALSAMIC REDUCTION, KOHLABRI SLAW
- SHRIMP PAPPARDELLE$26.00
GALRIC BURRO BIANCO, FRIED CAPERS, HERBS, BREADCRUMBS
- STEAK FRITES$29.00
8OZ SIRLOIN, TRUFFLE FRIES, HARICOT VERT, BORDELAISE
- TRUFFLE MAC & CHEESE$18.00
RADIATORE, HOUSE CHEESE SAUCE, TRUFFLE, HERBS, BREAD CRUMBS