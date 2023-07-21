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LENGUA

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BURRITO

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VEGGIE BURRITO

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ANTOJITOS

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GUACOMOLE AND CHIPS

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SNOW CRAB CLAW

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CHIPOTLE MAYO, PICKLED ONION, PICKLED JALEPENO

TIGER-SHRIMP

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CHURROS

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CHOCOLATE GANACHE

VANILLA BEAN FLAN

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CARAMELO

TRES LECHES

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CHANTILLY, CHOCOLATE PEARLS

CORN ICE CREAM

$6.00Out of stock

Drinks Menu

BEVERAGE

MEXICAN COKE

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DIET COKE

$3.50

JARRITOS

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TOPO CHICO

$3.50

BOTTLED WATER

$2.00

PANTHER COLDBREW

$6.00Out of stock

HORCHATA

$6.00