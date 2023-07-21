Uptown 66 6600 Biscayne Blvd
Food Menu
TACOS
POLLO ASADO
$4.00
CHICKEN, CREMA, COTIJA, PICKLED CARROTS, RADISH
AL PASTOR
$5.00
PORK SHOULDER, PINEAPPLE, ONION
BARBACOA
$5.00
OXTAIL, BEEF CHEEK, SHORT RIB, PICKLED ONION, RADISH
HONGOS
$4.50
WILD MUSHROOM GUISO, CARAMILIZED PEAR, RED ONION
LENGUA
$6.00
BEEF TONGUE, ONION, CILANTRO
BIRRIA
$11.00
BRAISED BEEF, QUESO MIXTO, CONSOMME, CILANTRO, ONION (2 PER ORDER)
FLAUTAS
$11.00
BURRITO
ANTOJITOS
SEAFOOD
DULCES
Uptown 66 6600 Biscayne Blvd Location and Ordering Hours
(305) 960-7117
Closed • Opens Saturday at 12PM