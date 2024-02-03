Versante Hearth and Bar 2346 Park Ave, Park City
DINNER
SHAREABLES
- CRISPY BRUSSELS SPROUTS$14.00
FRIED BRUSSELS SPROUTS, BACON, WHITE TRUFFLE HONEY GLAZE
- SPINACH ARTICHOKE DIP$17.00
ROASTED ARTICHOKE, CREAM CHEESE, PARMESAN, GARLIC, PESTO DRIZZLE
- VERSANTE BRUSCHETTA$14.00
ROASTED TOMATO, ARTICHOKE, BASIL, BURRATA, GARLIC FOCACCIA
- FRITTO MISTO$20.00
FRIED CALAMARI, SHRIMP, ASPARAGUS, CALABRIAN CHILI AIOLI, MARINARA
- VERSANTE SAMPLER$25.00
CRISPY BRUSSELS SPROUTS, SPINACH ARTICHOKE DIP, BRUSCHETTA
SOUPS+SALADS
- MINESTRONE$10.00
TOMATOES, KIDNEY BEANS, PARMESAN, PASTA, WHITE BEANS, GREEN BEANS, SPINACH
- VERSANTE SALAD$8.00+
PEPPERONCINI, OLIVES, RED ONION, PARMESAN, TOMATOES, GREENS, ITALIAN VINAIGRETTE
- TRADITIONAL CAESAR$8.00+
PARMESAN, CROUTONS, ROMAINE, CAESAR DRESSING
- ITALIAN CHOPPED$18.00
SUN DRIED TOMATOES, PASTA, CHICKEN, PEPPERONCINI, SALAMI, PEPPERONI, GREENS, GORGONZOLA, OLIVES, ITALIAN VINAIGRETTE
- CAPRESE$15.00
TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, BASIL, EVOO, BALSAMIC GLAZE
- STEAK SALAD$22.00
ROASTED CORN, GRILLED ASPARAGUS, AVOCADO, FETA, CHERRY TOMATOES, RED ONION, ARUGULA, 5 OZ TENDERLOIN, CHIMICHURRI, CILANTRO LIME VINAIGRETTE
ENTREES
- BISON BURGER$20.00
WHITE CHEDDAR CHEESE, BACON JAM, ARUGULA, CIABATTA, FRIES
- CHICKEN PARMESAN$28.00
HAND BREADED REDBIRD ORGANIC CHICKEN, TOMATO GRAVY, BUCATINI, SHAVED PARMESAN
- BRAISED DUCK LEG$35.00
RED WINE JUS, MUSHROOMS, PARMESAN POLENTA, HERBS
- VERSANTE STEAK FRITES$32.00
10OZ RIBEYE, MUSHROOM DEMI-GLACE SAUCE, GRILLED ASPARAGUS, FRIES
- PAN SEARED UTAH TROUT$30.00
SAFFRON SOUBISE, PARMESAN POLENTA, CHARRED BRUSSELS
- MEATBALL SUB$18.00
MEATBALLS, MOZZARELLA, MARINARA, CIABATTA, FRIES
FRESH PASTAS
- HOUSE SPAGHETTI & MEATBALLS$20.00
CLASSIC TOMATO GRAVY, HOUSEMADE WAGYU MEATBALLS
- VERSANTE CARBONARA$22.00
PANCETTA, EGG YOLK, HERBS, PARMESAN
- CREAMY PESTO LINGUINI$20.00
SLOW ROASTED CHERRY TOMATOES, ZUCCHINI, PARMESAN
- SPICY PERCIATELLI ALLA'ARRABBIATA$22.00
ITALIAN SAUSAGE, GARLIC, ONION, CHILI FLAKES, SAN MARZANO TOMATOES, EVOO
- RAVIOLIS$22.00
GARLIC WHITE SAUCE, CRIMINI MUSHROOMS, CAPERS
- SHRIMP LINGUINI$23.00
SPINACH, ARTICHOKE, HEIRLOOM TOMATOES, LEMON VODKA SAUCE
PIZZAS
- CLASSIC$15.00
RED SAUCE, MOZZARELLA
- MARGHERITA$16.00
RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, BASIL, GARLIC, BURRATA
- CRISPY PEPPERONI$18.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, DOUBLE EXTRA CRISPY PEPPERONI
- QUARRY MOUNTAIN$18.00
PARM FRAICHE, MOZZARELLA, BURRATA, RICOTTA, PARMESAN
- THE SPEZIATO$19.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, SPICY CAPICOLA, SERRANO PEPPERS, PEPPADEW PEPPERS, PARMESAN, CHILI INFUSED HONEY
- SIDEWINDER$19.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, MUSHROOM
- LOADED YUKON$18.00
TRUFFLE OIL, MOZZARELLA, WHITE CHEDDAR, SLICED POTATO, BACON, SOUR CREAM, CHIVES
- THE PARKITE$17.00
PESTO, MOZZARELLA, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEART, SUNDRIED TOMATO, FRESH BASIL, BALSAMIC GLAZE
- OLD TOWN$19.00
RED SAUCE, MOZZARELLA, SPICY ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED RED ONION, RED BELL PEPPER, BACK OLIVES, CHILI OIL
- THE SPIRO$20.00
HONEY + EVOO, MOZZARELLA, PROSCIUTTO, ROASTED PISTACHIO, BABY ARUGULA, TRUFFLE HONEY
- BUILD YOUR OWN$15.00
CHOICE OF SAUCE AND TOPPINGS
- BBQ CHICKEN PIZZA$18.00
GARLIC+EVOO, MOZZARELLA, SERRANO, CHICKEN, BACON, RED ONION, BBQ SAUCE