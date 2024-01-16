Will & Well
ONLINE/TO-GO
SIGNATURE BOWL
- OASIS OASIS BOWL$17.99
QUINOA, SPINACH, CAULIFLOWER, CHICKPEAS. MINT, AVOCADO, CARROTS. CHICKEN, PARSLEY, HARISSA
- SALSA VERDE FIESTA BOWL$19.99
BLACK BEANS, CILANTRO, SWEET POTATOES, SPRING MIX LETTUCE, TOMATOES, RED ONION, CHEDDAR CHEESE, PICKLED JALAPENOS. TOPPED WITH TORTILLA CHIPS AND GUACAMOLE OVER A BED OF BROWN RICE WITH CHIPOTLE-LIME VINAIGRETTE. STEAK OR CHICKEN
- ZEN BOWL$13.99
TOFU, CUMCUMBERS, CARROTS, EDMAME, RADISH, MUSHWOOMS, CHERRY TOMATOES, PURPLE CABBAGE, PICKLED ONIONS, NORI, AND SCALLIONS. TOPPED WITH ASIAN GINGER MISO AND SESAME SEEDS OVER BAMBOO RICE
- AEGEAN ABUNDANCE BOWL$19.99
CHOPPED TOMATOES, ROASTED ZUCHINI, PEPPERS, KALAMATA OLIVES, KALE,MUSHROOMS, HUMMUS, RED ONIONS, CHICKPEAS AND BLACK BEANS, FORBIDDEN RICE,TOPPED WITH FETA, OLIVE OIL AND VINEGAR. CHICKEN.
- ANDES ADVENTURE BOWL$17.99
SWEET POTATOES, MUSHROOMS, RED ONIONS, LIMA BEANS, CARROTS, AVOCADO, SHRIMP, SPINACH, CILANTRO VINAIGRETTE OVER QUINOA
- CURRY INFUSION BOWL$18.99
CURRY CHICKEN, MANGO SALSA, PURPLE CABBAGE, SWEET POTATOES, ROASTD CAULIFLOWER, CHICKPEAS, KALE, SCALLIONS, RED PEPPER FLAKES, COCONUT FLAKES AND PARSLEY AND COCONUT AMINOS OVER FORBIDDEN RICE
- FALAFEL HARVEST HAVEN$15.99
ARUGULA, LENTILS, AVOCADO, SWEET POTATOES, GOLDEN BEETS, TOMATOES, CUCUMBERS, KALAMATA OLIVES, HUMMUS WITH PESTO VINAIGRETTE
- BYO BOWL$11.99
BYO BOWL