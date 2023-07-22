YOU ARE ORDERING PICK-UP FROM THE WRECKTANGLE PIZZA FOOD TRUCK PARKED AT FALLING KNIFE More
WRECKTANGLE FOOD TRUCK AT FALLING KNIFE
APPETIZERS
GARLIC BREAD STYX
$10.00
GARLIC BUTTER, PARSLEY, 6 STRIP CUT, SIDE OF RED SAUCE
GARLIC CHEESE STYX
$18.00
GARLIC BUTTER, CHEDDAR JACK, WP CHEESE BLEND, PARSLEY, PECORINO ROMANO, 12 STRIP CUT, SIDE OF RED SAUCE!
VEGAN BREAD STYX
$10.00
VEGAN GARLIC BUTTER, PARSLEY, 6-STRIP CUT, SIDE OF RED SAUCE!
VEGAN CHEEZE STYX
$18.00
VEGAN GARLIC BUTTER, PARSLEY, VEGAN CHEEZE, 12-STRIP CUT, SIDE OF RED SAUCE!
FULL PIZZAS
THE PIZZA THAT'S ONLY AT FALLING KNIFE
$22.00
SAUSAGE, ONION, PICKLES, WTP CHEESE BLEND, RED SAUCE, GARLIC BUTTER
CHEESE PIZZA / BUILD YOUR OWN
$15.00
WRECKTANGLE HOUSE BLEND CHEESE, RED SAUCE
SHREDDER
$22.00
PEPPERONI, PICKLED JALAPEÑO, WHIPPED CRY BABY CRAIG'S HONEY, PECORINO ROMANO
SHREDDATARIAN
$22.00
PHONY 'RONI, PICKLED JALAPEÑO, WHIPPED CRY BABY CRAIG'S HONEY, PECORINO ROMANO
EARTH, WIND, FIRE 3.0
$22.00
THAI BASIL PESTO, CITRUS ROASTED CHICKEN, CHERRY TOMATO, LEMON PEPPER RICOTTA
COMMUNITY
$22.00
RED SAUCE, WHIPPED HONEY GOAT CHEESE, ARUGULA, BALSAMIC GLAZE
SLICES
EACH SLICE IS 1/4 OF OUR WHOLE PIZZAS - LARGER THAN OUR TYPICAL SLICE!
WRECKTANGLE FOOD TRUCK Location and Ordering Hours
(612) 280-6931
Closed • Opens Saturday at 3:45PM