Asad's Hot Chicken | Roosevelt Boulevard
Featured Items
- ASADS #6 ( Loaded Fries)$11.99
LOADED FRIES - ORDER TO FIND OUT, IT'S LOADED!
- ASADS #1 (Slider w Fries)$9.99
1 SLIDER W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #4 ( 1 Slider + 1 Tender w Fries)$12.99
1 TENDER + 1 SLIDER W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
MEALS
- ASADS #1 (Slider w Fries)$9.99
1 SLIDER W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #2 (2 Slider's w Fries)$13.99
2 SLIDERS W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #3 (2 Tenders w Fries)$11.99
2 TENDERS W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #4 ( 1 Slider + 1 Tender w Fries)$12.99
1 TENDER + 1 SLIDER W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #5 ( 1 Tender Wrap w Fries)$9.99
1 TENDER WRAP W/ FRIES - INCLUDES PICKLES, COLESLAW, CHEESE & ASAD'S SAUCE
- ASADS #6 ( Loaded Fries)$11.99
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- FAMILY MEAL (6 Sliders, 4Tenders, 2 Loaded Fries)$59.99
6 Sliders, 4 Tenders, 2 Loaded Fries
SIDES
FRUIT SMOOTHIES 🥤
- 1. RAZZLE DAZZLE 🍓🍌$7.99
BANANA, STRAWBERRY
- 2. COOL ISLAND 🏝️🥭$7.99
- 3. SWEET BREEZE 🥭🍓$7.99
- 4. BANANARAMA 🍌🥭🍓$7.99
BANANA, MANGO, STRAWBERRY
- 5. SUNSHINE 🥭 🍍$7.99
- 6. TUTTI FRUTTI 🍌🍓🍍🥭$7.99
BANANA, STRAWBERRY, PINEAPPLE, MANGO
- 7. TROPICAL 🥭🍍🍓$7.99
MANGO, PINEAPPLE, STRAWBERRY
- 8. PINEBERRY 🍍🍓$7.99
- 9. MANGO LASSI 🥭🥛$6.99
Asad's Hot Chicken | Roosevelt Boulevard Location and Ordering Hours
(215) 305-4128
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