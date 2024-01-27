Burger Bach Durham
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BEEF, ORIGINAL SAUCE, BACON, CHEDDAR CHEESE, DICED ONIONS, DILL PICKLE, LETTUCE, TOMATO, MAYO
- FRENCH CHICK$14.90
CHICKEN, BRIE CHEESE, TURKEY BACON, GRILLED GREEN APPLE, MANUKA HONEY MUSTARD, CARAMELIZED ONIONS
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BEEF, BLUEBERRY BBQ SAUCE, BACON, BRIE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC AIOLI
FOOD MENU
BURGERS
- KOREAN BBQ BURGER$17.90
- BASIC$15.30
BEEF, KETCHUP, MUSTARD, DILL PICKLE, DICED ONION, LETTUCE, TOMATO, MAYO
- BACH CUBAN$18.90
NZ PASTURE RAISED BEEF, MOJO PULLED PORK, BACON, GRUYERE CHEESE, PICKLES, MAYO, MUSTARD
- BOURBON BACON BURGER$18.90
DECEMBER BURGER OF THE MONTH: BOURBON BACON JAM, PICKLED RED ONIONS, GOAT CHEESE AND GARLIC AIOLI. BURGER BACH WILL DONATE TO LIGHTHOUSE FAMILY RETREAT FOR EVERYONE SOLD.
- EAST COAST$18.90
BEEF, BLUEBERRY BBQ SAUCE, BACON, BRIE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC AIOLI
- HANGOVER CURE$17.90
BEEF, BACON, HOT SAUCE, FRIED EGG, AMERICAN CHEESE, TOMATO, CARAMELIZED ONIONS, MAYO
- ORIGINAL$17.60
BEEF, ORIGINAL SAUCE, BACON, CHEDDAR CHEESE, DICED ONIONS, DILL PICKLE, LETTUCE, TOMATO, MAYO
- QUEENSTOWN LAMB$17.90
LAMB, GRUYERE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, SAUTÉED MUSHROOMS, TARRAGON SAUCE
- SOUTH LAMB$17.90
LAMB, GOAT CHEESE, YOUNG SPINACH, MANUKA HONEY VINAIGRETTE, CILANTRO SAUCE
- NORTH LAMB$17.90
LAMB, FETA CHEESE, TZATZIKI SAUCE, DICED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, GARLIC AIOLI
- AUCKLAND CHICK$14.90
CHICKEN, BACON, CHEDDAR CHEESE, GUACAMOLE, MIXED GREENS, TOMATO, MAYO, DIJONNAISE
- BACHVILLE HOT CHICK$14.90
CHICKEN, BACHVILLE HOT PANKO, HERBED HONEY BUTTER, SUNDAY SAUCE, PICKLED JALAPEÑOS, CITRUS SLAW
- FRENCH CHICK$14.90
CHICKEN, BRIE CHEESE, TURKEY BACON, GRILLED GREEN APPLE, MANUKA HONEY MUSTARD, CARAMELIZED ONIONS
- BLACK BEAN TACO BURGER$13.90
BLACK BEAN, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, LETTUCE, JALAPEÑO REMOULADE
- GARDEN OF BEANDEN$13.90
BLACK BEAN, SPINACH ARTICHOKE DIP, ROASTED RED PEPPER AIOLI, TOMATO, SPINACH, GARLIC AIOLI, CRISPY ONIONS
- BLACK AND BLUE TUNA$19.30
BLACKENED AHI TUNA, BLUE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, WASABI AIOLI
STARTERS
- BLACKENED TUNA BITES$14.30
BLACKENED AHI TUNA, WASABI AIOLI
- BUFFALO CHICKEN DIP$10.90
- GUACAMOLE AND CHIPS$9.90
AVOCADO, JALAPENO, RED ONION, TOMATO, LIME JUICE, CILANTRO, TORTILLA CHIPS
- PULLED PORK NACHOS$15.90
MOJO MARINATED PULLED PORK, SPICY QUESO, PICO DE GALLO, AVOCADO CREMA
- ROCKEFELLER OYSTERS$19.30
HALF DOZEN OYSTERS, SPINACH, GARLIC, CREAM, SHALLOTS, PERNOD, PARMESAN CHEESE, BREADCRUMBS, SERVED WITH CROSTINIS
- SAUTEED SHRIMP$17.90
SPICY, FRENCH, OR TRADITIONAL, SERVED WITH CROSTINIS
- SHRIMP COCKTAIL$14.90
- SPINACH ARTICHOKE DIP$14.90
SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
FRIES
- SIDE FRY$4.60
SERVED WITH ONE DIPPING SAUCE
- SHARE FRY$9.30
SERVED WITH TWO DIPPING SAUCES
- BACON BLUE FRIES$10.90
BLUE CHEESE, BACON, AND GARLIC AIOLI
- FIESTA FRIES$10.90
FRIES, SPICY QUESO, PICO DE GALLO, PICKLED JALAPENOS, JALAPENO REMOULADE
- TRUFFLE PARMESAN FRIES$10.90
TRUFFLE AIOLI, PARMESAN CHEESE, TRUFFLE OIL, AND CHIVES
- SAUCE SAMPLER$2.00
CHOICE OF THREE SAUCES
- EXTRA SAUCE
SALADS
SIDES
DRINK MENU
WINE
- GUENOC PINOT GRIGO
- ALLAN SCOTT SAUVIGNON BLANC
- FERRARI-CARANO FUME BLANC
- CHALK HILL CHARDONNAY
- DE WETSHOF CHARDONNAY
- BANSHEE ROSE
- BANSHEE BRUT
- ALLAN SCOTT PINOT NOIR
- BONTERRA MERLOT
- NIETO SENETINER MALBEC
- PENFOLDS KOONUNGA HILL SHIRAZ
- GUENOC CABERNET SAUVIGNONOut of stock
- BANSHEE CABERNET SAUVIGNON
- SONOMA CUTRER CHARDONNAY$45.00Out of stock
- BELLE GLOS PINOT NOIR$50.00
- ORIN SWIFT RED BLEND$55.00
- JORDAN CABERNET SAUVIGNON$65.00
- WINE SAMPLE