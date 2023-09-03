Burger Bach Midlothian
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BURGERS
KENTUCKY COWBOY
September Burger of the Month: NZ Pasture Raised Beef, Bourbon Bacon BBQ Sauce, Bacon, Crispy Onions, Pepper Jack Cheese, Kentucky Onion Dip We will be raising money for the Luniga-Montes family as they fight tough times losing a child. Portion of proceeds from each burger will be donated to the family to help with medical and funeral expenses.
BASIC
BEEF, KETCHUP, MUSTARD, DILL PICKLE, DICED ONION, LETTUCE, TOMATO, MAYO
BOURBON BACON BURGER
DECEMBER BURGER OF THE MONTH: BOURBON BACON JAM, PICKLED RED ONIONS, GOAT CHEESE AND GARLIC AIOLI. BURGER BACH WILL DONATE TO LIGHTHOUSE FAMILY RETREAT FOR EVERYONE SOLD.
EAST COAST
BEEF, BLUEBERRY BBQ SAUCE, BACON, BRIE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC AIOLI
HANGOVER CURE
BEEF, BACON, HOT SAUCE, FRIED EGG, AMERICAN CHEESE, TOMATO, CARAMELIZED ONIONS, MAYO
ORIGINAL
BEEF, ORIGINAL SAUCE, BACON, CHEDDAR CHEESE, DICED ONIONS, DILL PICKLE, LETTUCE, TOMATO, MAYO
SOUTHERN GENT
BEEF, BACON, PIMENTO CHEESE, PICKLED RED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, MAYO
NORTH LAMB
LAMB, FETA CHEESE, TZATZIKI SAUCE, DICED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, GARLIC AIOLI
QUEENSTOWN LAMB
LAMB, GRUYERE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, SAUTÉED MUSHROOMS, TARRAGON SAUCE
SOUTH LAMB
LAMB, GOAT CHEESE, YOUNG SPINACH, MANUKA HONEY VINAIGRETTE, CILANTRO SAUCE
AUCKLAND CHICK
CHICKEN, BACON, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO RELISH, MIXED GREENS, TOMATO, MAYO, DIJONNAISE
BACHVILLE HOT CHICK
CHICKEN, BACHVILLE HOT PANKO, HERBED HONEY BUTTER, SUNDAY SAUCE, PICKLED JALAPEÑOS, SUNDAY SLAW
FRENCH CHICK
CHICKEN, BRIE CHEESE, TURKEY BACON, GRILLED GREEN APPLE, MANUKA HONEY MUSTARD, CARAMELIZED ONIONS
BEAN KAHUNA
BLACK BEAN, PEPPER JACK CHEESE, GRILLED PINEAPPLE, TERIYAKI SAUCE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, SRIRACHA AIOLI
BLACK BEAN TACO BURGER
BLACK BEAN, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, AVOCADO RELISH, PICO DE GALLO, LETTUCE, JALAPEÑO REMOULADE
BLACK AND BLUE TUNA
BLACKENED AHI TUNA, BLUE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, WASABI AIOLI
STARTERS
BLACKENED TUNA BITES
BLACKENED AHI TUNA, WASABI AIOLI
GUACAMOLE & CHIPS
AVOCADO, JALAPENO, RED ONION, TOMATO, LIME JUICE, CILANTRO, TORTILLA CHIPS
ROCKEFELLER OYSTERS
HALF DOZEN OYSTERS, SPINACH, GARLIC, CREAM, SHALLOTS, PERNOD, PARMESAN CHEESE, BREADCRUMBS, SERVED WITH CROSTINIS
SAUTEED SHRIMP
SPICY, FRENCH, OR TRADITIONAL, SERVED WITH CROSTINIS
SHRIMP COCKTAIL
SPINACH ARTICHOKE DIP
SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
FRIES
SIDE FRY
SERVED WITH ONE DIPPING SAUCE
SHARE FRY
SERVED WITH TWO DIPPING SAUCES
BACON BLUE FRIES
BLUE CHEESE, BACON, AND GARLIC AIOLI
PIMENTO CHEESE FRIES
PIMENTO CHEESE, PICKLED RED ONIONS, BACON, AND CHIVES
TRUFFLE PARMESAN FRIES
TRUFFLE AIOLI, PARMESAN CHEESE, TRUFFLE OIL, AND CHIVES
SAUCE SAMPLER
CHOICE OF THREE SAUCES