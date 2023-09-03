Popular Items

BASIC

BASIC

$15.00

BEEF, KETCHUP, MUSTARD, DILL PICKLE, DICED ONION, LETTUCE, TOMATO, MAYO

ORIGINAL

ORIGINAL

$17.00

BEEF, ORIGINAL SAUCE, BACON, CHEDDAR CHEESE, DICED ONIONS, DILL PICKLE, LETTUCE, TOMATO, MAYO

AUCKLAND CHICK

AUCKLAND CHICK

$14.00

CHICKEN, BACON, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO RELISH, MIXED GREENS, TOMATO, MAYO, DIJONNAISE

FOOD MENU

BURGERS

Pasture Raised Beef & Lamb from New Zealand, All-Natural Chicken, and Homemade Vegan Black Bean Patties. All burgers served with a choice of a side.
KENTUCKY COWBOY

KENTUCKY COWBOY

$19.00

September Burger of the Month: NZ Pasture Raised Beef, Bourbon Bacon BBQ Sauce, Bacon, Crispy Onions, Pepper Jack Cheese, Kentucky Onion Dip We will be raising money for the Luniga-Montes family as they fight tough times losing a child. Portion of proceeds from each burger will be donated to the family to help with medical and funeral expenses.

BASIC

BASIC

$15.00

BEEF, KETCHUP, MUSTARD, DILL PICKLE, DICED ONION, LETTUCE, TOMATO, MAYO

BOURBON BACON BURGER

BOURBON BACON BURGER

$18.00

DECEMBER BURGER OF THE MONTH: BOURBON BACON JAM, PICKLED RED ONIONS, GOAT CHEESE AND GARLIC AIOLI. BURGER BACH WILL DONATE TO LIGHTHOUSE FAMILY RETREAT FOR EVERYONE SOLD.

EAST COAST

EAST COAST

$18.00

BEEF, BLUEBERRY BBQ SAUCE, BACON, BRIE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC AIOLI

HANGOVER CURE

HANGOVER CURE

$17.00

BEEF, BACON, HOT SAUCE, FRIED EGG, AMERICAN CHEESE, TOMATO, CARAMELIZED ONIONS, MAYO

ORIGINAL

ORIGINAL

$17.00

BEEF, ORIGINAL SAUCE, BACON, CHEDDAR CHEESE, DICED ONIONS, DILL PICKLE, LETTUCE, TOMATO, MAYO

SOUTHERN GENT

SOUTHERN GENT

$17.00

BEEF, BACON, PIMENTO CHEESE, PICKLED RED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, MAYO

NORTH LAMB

NORTH LAMB

$18.00

LAMB, FETA CHEESE, TZATZIKI SAUCE, DICED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, GARLIC AIOLI

QUEENSTOWN LAMB

QUEENSTOWN LAMB

$18.00

LAMB, GRUYERE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS, SAUTÉED MUSHROOMS, TARRAGON SAUCE

SOUTH LAMB

SOUTH LAMB

$18.00

LAMB, GOAT CHEESE, YOUNG SPINACH, MANUKA HONEY VINAIGRETTE, CILANTRO SAUCE

AUCKLAND CHICK

AUCKLAND CHICK

$14.00

CHICKEN, BACON, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO RELISH, MIXED GREENS, TOMATO, MAYO, DIJONNAISE

BACHVILLE HOT CHICK

BACHVILLE HOT CHICK

$14.00

CHICKEN, BACHVILLE HOT PANKO, HERBED HONEY BUTTER, SUNDAY SAUCE, PICKLED JALAPEÑOS, SUNDAY SLAW

FRENCH CHICK

FRENCH CHICK

$14.00

CHICKEN, BRIE CHEESE, TURKEY BACON, GRILLED GREEN APPLE, MANUKA HONEY MUSTARD, CARAMELIZED ONIONS

BEAN KAHUNA

BEAN KAHUNA

$13.00

BLACK BEAN, PEPPER JACK CHEESE, GRILLED PINEAPPLE, TERIYAKI SAUCE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, SRIRACHA AIOLI

BLACK BEAN TACO BURGER

BLACK BEAN TACO BURGER

$13.00

BLACK BEAN, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, AVOCADO RELISH, PICO DE GALLO, LETTUCE, JALAPEÑO REMOULADE

BLACK AND BLUE TUNA

BLACK AND BLUE TUNA

$19.00

BLACKENED AHI TUNA, BLUE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, WASABI AIOLI

STARTERS

BLACKENED TUNA BITES

BLACKENED TUNA BITES

$14.00

BLACKENED AHI TUNA, WASABI AIOLI

GUACAMOLE & CHIPS

GUACAMOLE & CHIPS

$10.00

AVOCADO, JALAPENO, RED ONION, TOMATO, LIME JUICE, CILANTRO, TORTILLA CHIPS

ROCKEFELLER OYSTERS

ROCKEFELLER OYSTERS

$19.00

HALF DOZEN OYSTERS, SPINACH, GARLIC, CREAM, SHALLOTS, PERNOD, PARMESAN CHEESE, BREADCRUMBS, SERVED WITH CROSTINIS

SAUTEED SHRIMP

SAUTEED SHRIMP

$17.00

SPICY, FRENCH, OR TRADITIONAL, SERVED WITH CROSTINIS

SHRIMP COCKTAIL

SHRIMP COCKTAIL

$15.00
SPINACH ARTICHOKE DIP

SPINACH ARTICHOKE DIP

$12.00

SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS

FRIES

SIDE FRY

SIDE FRY

$4.00

SERVED WITH ONE DIPPING SAUCE

SHARE FRY

SHARE FRY

$9.00

SERVED WITH TWO DIPPING SAUCES

BACON BLUE FRIES

BACON BLUE FRIES

$10.00

BLUE CHEESE, BACON, AND GARLIC AIOLI

PIMENTO CHEESE FRIES

PIMENTO CHEESE FRIES

$10.00

PIMENTO CHEESE, PICKLED RED ONIONS, BACON, AND CHIVES

TRUFFLE PARMESAN FRIES

TRUFFLE PARMESAN FRIES

$10.00

TRUFFLE AIOLI, PARMESAN CHEESE, TRUFFLE OIL, AND CHIVES

SAUCE SAMPLER

SAUCE SAMPLER

$2.00

CHOICE OF THREE SAUCES

EXTRA SAUCE

EXTRA SAUCE

SALADS

CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$5.00

ROMAINE, PARMESAN CHEESE, GARLIC CROUTONS

MEDITERRANEAN SALAD

MEDITERRANEAN SALAD

$5.00

MIXED GREENS, FETA CHEESE, RED ONION, TOMATO, KALAMATA OLIVES, FRICO CHIP, BALSAMIC VINAIGRETTE

YOUNG SPINACH SALAD

YOUNG SPINACH SALAD

$5.00

YOUNG SPINACH, BACON, BLUE CHEESE, PECANS, GREEN APPLE, MANUKA HONEY VINAIGRETTE

SIDES

GUAC & CHIPS SIDE

GUAC & CHIPS SIDE

$5.00
MACARONI AND CHEESE

MACARONI AND CHEESE

$5.00

MACARONI AND CHEESE TOPPED WITH BREAD CRUMBS

MISO POTATO SALAD

MISO POTATO SALAD

$4.00
PAN SEARED BRUSSEL SPROUTS

PAN SEARED BRUSSEL SPROUTS

$5.00

BRUSSELS, HONEY SRIRACHA SAUCE GOAT CHEESE, GARLIC, SHALLOTS

ROASTED SWEET POTATOES

ROASTED SWEET POTATOES

$5.00

ROSEMARY, GARLIC, SHALLOTS, BUTTER

SUNDAY SLAW

SUNDAY SLAW

$4.00

SIDE CROSTINI

$1.00

DRINK MENU

N/A Beverages

SODA

$3.00

ICED TEA

$3.00

LEMONADE

$3.00

LIMEADE

$3.00

ARNOLD PALMER

$3.00

GINGER BEER

$3.00

BACH COCKTAILS

BACH LEMONADE

$11.00

BACH LIMEADE

$11.00

BACHATTAN

$11.00

BLACKBERRY COLLINS

$11.00

BLACKBERRY MOJITO

$11.00

HIBISCUS MARGARITA

$11.00

MARGARITA

$11.00

SMOKED OLD FASHIONED

$11.00

THE KIWI

$11.00

THE MOLLIE

$11.00

PINK SANGRIA

$11.00

RED SANGRIA

$11.00

WHITE SANGRIA

$11.00

COCKTAILS

BLOODY MARY

$5.00

MOSCOW MULE

$10.00

NEGRONI

$10.00

MOJITO

$10.00

APEROL SPRITZ

$10.00

MINT JULEP

$10.00

OLD FASHIONED

$10.00

MIMOSA

$3.00

WINE

BANSHEE BRUT

GUENOC PINOT GRIGIO

ALLAN SCOTT SAUVIGNON BLANC

FERRARI-CARANO FUME BLANC

DE WETSHOF LIMESTONE HILL CHARDONNAY

CHALK HILL CHARDONNAY

BANSHEE ROSE

ALLAN SCOTT PINOT NOIR

BONTERRA MERLOT

NIETO SENETINER MALBEC

PENFOLDS KOONUNGA HILL SHIRAZ

GUENOC CABERNET SAUVIGNON

BANSHEE CABERNET SAUVIGNON

SONOMA CUTRER CHARDONNAY

$45.00

BELLE GLOS PINOT NOIR

$50.00

ORIN SWIFT RED BLEND

$55.00

JORDON CABERNET SAUVIGNON

$65.00

Wine Flight

$15.00