Hamiltons' At First and Main
DRINKS
HOUSE COCKTAILS
- TOP SHELF MARGARITA$14.00
"ONE'S NOT ENOUGH... TWO'S TOO MANY... THREE IS JUST RIGHT"
- DARK HORSE$14.00
WOODFORD RESERVE BOURBON, CARPANO ANTICA FORMULA, AND FEE BROTHERS BLACK WALNUT BITTERS
- THE OPTIMIST$14.00
HIGH WEST DOUBLE RYE WHICKEY, COCCHI VERMOUTH DI TORRINO AND FEE BROTHERS RHUBARB BITTERS
- RUM COCKTAIL$14.00
VANILLA AND ORANGE INFUSED MT. GAY RUM, FRESH LIME JUICE AND GOLDEN CANE SYRUP
- STUBBORN BOY$12.00
BOMBAY DRY GIN, COURVOISIER, ANGOSTURA BITTERS, FRESH LIME JUICE AND GINGER BEER
- SICILIAN MARTINI$14.00
BOMBAY SAPPHIRE, DOLIN DRY VERMOUTH, CAPER BERRIES AND CAPER BERRY BRINE
- ALBEMARLE FIZZ$14.00
HENDRICKS GIN, CHAMBORD, FRESH LIME JUICE, A SPLASH OF SODA
- DIVOT STOMP OLD FASHION$12.00
CATOCTIN CREEK WATERSHED RYE GIN, FEE BROTHERS ORANGE BITTERS, MUDDLED FRUIT, GINGER BEER
- CANNELLA NEGRONI$16.00
- GINGER PEACH BELLINI$14.00
- ESPRESSO MARTINI$15.00
- LG GINMOSA$14.00
- CUPIDS KISS$16.00
- RAGGED BRANCH SAZERAC$18.00
BEER
WINE / BTL
- CAMU CHABLIS$95.00
- DOMAINE FINOT VERDESSE$75.00
- COING MUSCADET$50.00
- JEAN FAUX WHITE$75.00
- KREYDENWEISS PINOT BLANC$50.00
- M. LANGLOIS GIENNOIS SAUV BLANC$55.00
- CUILLERON MARSANNE$45.00
- LE FACTEUR VOUVRAY$50.00
- NAKED CHARD$35.00
- SHAFER CHARD$75.00
- STINSON SAUV BLANC$45.00
- TALBOT CHARD$50.00
- VERZE$60.00
- VON WINNING$60.00
- BOUNDARY BREAKS RIESLING$40.00
- POUILLY-FUISSE$75.00
- LIGHTWELL SURVEY$55.00
- ROSELAND
- Rousset Sauternes$70.00
- ALTER EGO$185.00
- BANNERET CNDP$95.00
- BARALE BARBERA$55.00Out of stock
- BARALE BAROLO$85.00
- BIRICHINO ZIN$60.00
- CHATEAUX FONPLEGADE$135.00
- CHIMERES LARZAC$55.00
- DOMAINE FINOT CROZES-HERMITAGE$70.00
- DUPERRAY PINOT GAMAY$50.00
- EARLY MTN FOOTHILLS$45.00
- EARLY MTN PETIT VERDOT$50.00
- FATALONE PRIMITIVO$75.00
- FINOT PERSAN$65.00Out of stock
- GAUDRY SANCERRE PN$130.00
- LARDY CHENAS$65.00
- LEMELSON PN$80.00
- MERRYVALE PROFILE$235.00
- MT VEEDER CAB$70.00
- PARENT POMMARD 1ER CRU$275.00
- QUIETUD TORO$50.00
- RAUL PEREZ ULTREIA$50.00
- RIDGE ZIN$75.00
- ROLET ARBOIS$50.00
- SAINT COSME$50.00
- SHAFER HILLSIDE SELECT CAB$525.00
- SINSKEY PN$70.00Out of stock
- STAGS' LEAP CAB$85.00
- LES LUNES CAB SAV$45.00
- FRANUS ZIN$75.00
- TYRUS RED BLEND$65.00
- J. MOURAT ROSÉ$35.00
- JP CHENET ROSÉ$45.00
- CIRO ROSÉ$50.00
- VINUDILICE ROSÉ$70.00
- BIRICHINO PET NAT$55.00
- BISTROTAGE$100.00
- PROSECCO$50.00
- CIDERWORKS JUPITER$30.00
- JP CHENET ROSÉ$45.00
- LAHERTE FRERES$80.00
- PERRIER JOUET BELLE EPOCHE$195.00
- THIBAUT-JANNISON$50.00
- TRODDENVALE CIDER$45.00
- VEUVE CLICQUOT$85.00
PORT / SHERRY / DESSERT WINE
RETAIL
T-SHIRTS
CHOCOLATES (Copy)
- DARK CHOCOLATE CARAMEL$10.00
Soft caramel infused with rich cocoa, a touch of balsamic vinegar and cracked black pepper. Coated in dark chocolate and finished with smoked sea salt. 4 pieces per box, 2 oz. Great with red wine!
- SAZON MAS GUAPO$10.00
Sazon Mas Guapo is a gourmet spice blend of extraordinary magnitude. Not quite a Dry Rub yet not quite a Seasoned Salt, its unique blend of organic herbs and spices creates magical deliciousness that makes any chef seem more handsome. Your guests will laugh with pleasure while eating and cry and cry and cry when it’s all gone. And because nothing is more guapo than a righteous 'stache, we have included one with every jar! Sazon Mas Guapo is truly a gift of love...love and a really cool mustache. Net Wt. 12 oz.
- PISTACHIO TOFFEE$10.00
Rich, buttery toffee loaded with roasted, lightly salted California pistachios and bathed in our best bittersweet chocolate. Gluten free, 3.5 oz.